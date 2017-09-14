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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1223312234122351223612237 ... 12240>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:08

  jump написав:З весни 2024 року щомісяця в ЗСУ мобілізували по 30 тис. українців. При цьому наголошується, що "проблеми з укомплектованістю є критичними".
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/690 ... i-ukrajini

всі кого "мобілізовували", бусифіковували 8), виявились синяками/наріками/хворими та сзч? :shock:

куди пропали усі ці люди? вбиті?


30% у сзч, десь 20% отримали поранення(або загинули)

майже всі 9 новостворенних бригад не здатні самостійно виконувати бойове завдання,
те що я писав вчора, бригади ненавчені, не мають дрсвіду/мотивації, досвідченних командирів

треба ставити разом досвідчену бригаду-це те, до чого нарешті дійшов ГШ (на відео 1г15хв) включити нові бригади до скаладу досвідченних


дивитись дуже цікаво все відео
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:раптом може відбутись вторгнення на Чернігівщині чи пн-західній Сумщині. А протиставити не буде що.


орки в тг пишуть що їхня дрг підірвала два мости в Чернинівський області (є відео), навідомо фейк? якщо не фейк -то навіть після перемирія наступні 20 років -дрг будуть шастати через кордон
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:26

  Hotab написав:Зараз правил для малих дронів не існує (я про до 24.02.22). Обмеження лише в зонах аеропортів. Є правила для великих. Але то окрема історія.

Зараз для цивільних практично усі дрони заборонені, крім дозволів для с/г та науки.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:49

prodigy
я скинув у травні 2019 за десять днів 10 кг


Це взагалі як можливо?


Зображення

  Water написав:
  Hotab написав:Зараз правил для малих дронів не існує (я про до 24.02.22). Обмеження лише в зонах аеропортів. Є правила для великих. Але то окрема історія.

Зараз для цивільних практично усі дрони заборонені, крім дозволів для с/г та науки.

Я ж в дужках уточнив, що мова про мирні правила. Які очевидно знов вступлять в дію по завершенні війни.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 29 січ, 2025 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:я скинув у травні 2019 за десять днів 10 кг
:shock: :shock: :shock:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:00

Кілерство заграє новими барвами)))

  Water написав:
  Hotab написав:Зараз правил для малих дронів не існує (я про до 24.02.22). Обмеження лише в зонах аеропортів. Є правила для великих. Але то окрема історія.

Зараз для цивільних практично усі дрони заборонені, крім дозволів для с/г та науки.

В іграшкових магазинах ВІЛЬНО продаються дрони...
То навіть, малим дроном(а продаються там і більші), прикріпивши до нього шприц з отрутою, можна в сусідньому будинку на балконі, "змусити" сусіда кинути курити назавжди! ;)
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:22

  Успіх написав:
  Water написав:
  Hotab написав:Зараз правил для малих дронів не існує (я про до 24.02.22). Обмеження лише в зонах аеропортів. Є правила для великих. Але то окрема історія.

Зараз для цивільних практично усі дрони заборонені, крім дозволів для с/г та науки.

В іграшкових магазинах ВІЛЬНО продаються дрони...
То навіть, малим дроном(а продаються там і більші), прикріпивши до нього шприц з отрутою, можна в сусідньому будинку на балконі, "змусити" сусіда кинути курити назавжди! ;)

Это как?
Гранату, пусть даже самопальную грамм на 200, можно попробовать скинуть
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:25

  Vadim_ написав:
  Faceless написав:
  prodigy написав:я скинув у травні 2019 за десять днів 10 кг
:shock: :shock: :shock:

:mrgreen:


Качки могут так воду выгонять перед турниром жёстко сидя на белковой диете
Пневмония двусторонняя тоже высушивает быстро(если не добивает)
Онкология(диагноз сказали и ты готовишься к горизонтали)
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:30

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:А що обов'язково має бути "криша"? Без "криші" в силових структурах люди не працюють?
Може руки не дійшли. Червинський все-таки не був ТОП чиновником.

Що значить не дійшли?
Чел прямо пре против топ-чиновників (проти політики та інтересів, які вони просувають) і при цьому залишається на службі.

Ніяк не зрозумію - ви говорите про сьогодні чи про 2019?
Пре против топ-чиновників - це сьогодні, в 2019 я думаю не пер.
залишається на службі - це 2019, сьогодні він не на службі.
  detroytred написав:
В 2019 він ще не знав(точно) про "агента впливу". А хто сказав що "агент впливу" все знає? Говорять, шо навіть Зе не знав про підрив СП. З чого ви взяли що "агент впливу" мав знати про вагнерівців?

В інтерв'ю він каже, як отой друг брата Єрмака, все йому розповів про розмови та думки самого Єрмака.

Так про вагнерівцями доповідали в присутності Єрмака.
*Василя Бурбу звільнили з посади 5 серпня 2020 року, одразу після провалу спецоперації. Українські ЗМІ писали, що його звільнення відбулося після того, як він вимагав розібратися у причинах зриву "Вагнергейту" і, зокрема, перевірити посадовців з офісу президента на детекторі брехні.
...
Той же Бурба розповів Bellingcat, що Єрмак запропонував їм відкласти спецоперацію на тиждень. *
https://www.bbc.com/ukrainian/features-59316149
Більшої дурні просто не може бути -- коли Червинський фактично назвиває Єрмака агентом (м'яко - агентом впливу) і його відомство веде спецоперацію, про яку знає цей агент.
Це якась дурна тупня.
Або не агент (навіть не агент впливу), або дика тупня.

Нажаль я не великий спеціаліст в питаннях спецоперацій і як вони здійснюються, хто про це знає і т.д. Ви схоже спеціаліст. Не готовий з вами сперечатись.

агент != агент впливу
Агент впливу не повинен про все доповідати в Кремль.
Червинський не називав Єрмака агентом. Не приписуйте це йому.
  detroytred написав:
Тут трохи згідний. Але він ніде прямо не казав що цар добрий(не знаючий, не розуміючий). Він говорить що Єрмак має великий вплив і все. Чому цей вплив настільки великий - він не пояснив, або не знає.
В кінці кінців Зе робив і хороші речі - наприклад призначив Залужного. Якби Зе був "агентом" Залужний не пропрацював би і місяця на своїй посаді.

Й так прямоти достатньо з лихвою.


Так про те і мова. Що Червинський - да, розкриває багато, але про ключове-основне все ж таки не договорює --- як отак відбувається? Пояснення. Як зшивається неможливе?
Значить є таке, що робить сумісним несумісне!
Саме на це я і вказав.

Можливо не знає все.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:34

  UA написав:
  andrijk777 написав:
  UA написав:Соцалку ещё б перестали платить.
Украина это царство бездельников и пустозвонов .

Що таке "соціалка" по-вашому?

Почти все бюджетные расходы кроме обороны и безопасности.

И даже не будет пенсий ветеранам МВД ? Или это другое ? )
pesikot
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