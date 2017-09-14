Hotab написав:Зараз правил для малих дронів не існує (я про до 24.02.22). Обмеження лише в зонах аеропортів. Є правила для великих. Але то окрема історія.
Зараз для цивільних практично усі дрони заборонені, крім дозволів для с/г та науки.
В іграшкових магазинах ВІЛЬНО продаються дрони... То навіть, малим дроном(а продаються там і більші), прикріпивши до нього шприц з отрутою, можна в сусідньому будинку на балконі, "змусити" сусіда кинути курити назавжди!
Hotab написав:Зараз правил для малих дронів не існує (я про до 24.02.22). Обмеження лише в зонах аеропортів. Є правила для великих. Але то окрема історія.
Зараз для цивільних практично усі дрони заборонені, крім дозволів для с/г та науки.
В іграшкових магазинах ВІЛЬНО продаються дрони... То навіть, малим дроном(а продаються там і більші), прикріпивши до нього шприц з отрутою, можна в сусідньому будинку на балконі, "змусити" сусіда кинути курити назавжди!
Это как? Гранату, пусть даже самопальную грамм на 200, можно попробовать скинуть
andrijk777 написав:А що обов'язково має бути "криша"? Без "криші" в силових структурах люди не працюють? Може руки не дійшли. Червинський все-таки не був ТОП чиновником.
Що значить не дійшли? Чел прямо пре против топ-чиновників (проти політики та інтересів, які вони просувають) і при цьому залишається на службі.
Ніяк не зрозумію - ви говорите про сьогодні чи про 2019? Пре против топ-чиновників - це сьогодні, в 2019 я думаю не пер. залишається на службі - це 2019, сьогодні він не на службі.
detroytred написав:
В 2019 він ще не знав(точно) про "агента впливу". А хто сказав що "агент впливу" все знає? Говорять, шо навіть Зе не знав про підрив СП. З чого ви взяли що "агент впливу" мав знати про вагнерівців?
В інтерв'ю він каже, як отой друг брата Єрмака, все йому розповів про розмови та думки самого Єрмака.
Так про вагнерівцями доповідали в присутності Єрмака. *Василя Бурбу звільнили з посади 5 серпня 2020 року, одразу після провалу спецоперації. Українські ЗМІ писали, що його звільнення відбулося після того, як він вимагав розібратися у причинах зриву "Вагнергейту" і, зокрема, перевірити посадовців з офісу президента на детекторі брехні. ... Той же Бурба розповів Bellingcat, що Єрмак запропонував їм відкласти спецоперацію на тиждень. * https://www.bbc.com/ukrainian/features-59316149 Більшої дурні просто не може бути -- коли Червинський фактично назвиває Єрмака агентом (м'яко - агентом впливу) і його відомство веде спецоперацію, про яку знає цей агент. Це якась дурна тупня. Або не агент (навіть не агент впливу), або дика тупня.
Нажаль я не великий спеціаліст в питаннях спецоперацій і як вони здійснюються, хто про це знає і т.д. Ви схоже спеціаліст. Не готовий з вами сперечатись.
агент != агент впливу Агент впливу не повинен про все доповідати в Кремль. Червинський не називав Єрмака агентом. Не приписуйте це йому.
detroytred написав:
Тут трохи згідний. Але він ніде прямо не казав що цар добрий(не знаючий, не розуміючий). Він говорить що Єрмак має великий вплив і все. Чому цей вплив настільки великий - він не пояснив, або не знає. В кінці кінців Зе робив і хороші речі - наприклад призначив Залужного. Якби Зе був "агентом" Залужний не пропрацював би і місяця на своїй посаді.
Й так прямоти достатньо з лихвою.
Так про те і мова. Що Червинський - да, розкриває багато, але про ключове-основне все ж таки не договорює --- як отак відбувається? Пояснення. Як зшивається неможливе? Значить є таке, що робить сумісним несумісне! Саме на це я і вказав.