Додано: Сер 29 січ, 2025 16:50

andrijk777

Мої висновки та судження з інтерв'ю, слів самого Червинського.



Ну а коли чел прямо каже, що посадовець не дослухається ні до своїх спецслужб (тобто гнорить дані від фахівців своєї країни), ні до західних, а керується інфою від Ємака (який бере цю інфу де? З космосу, іноземців? Чи, як вказав сам Червинський, від рфян), то це навіть не незнання))))))))))

Це і є сама пряма і що не є, а державна зрада.

В самому чистому вигляді.



Порівняйте оте все, що Ч. казав про Є. (про інтереси, зближення з рфією, будинок під Пітером, родича гурівця і т.д. -- так це чи не так не має значення. Головне, що так бачить Ч.), з Медведчуком.

Різниці-то по суті ніякою.



Ще раз: як там насправді? --- да хз. Жодного поняття не маю.

Розглядаю з даних самого Червинського.