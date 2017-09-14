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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 січ, 2025 16:37
Успіх написав:
В іграшкових магазинах ВІЛЬНО продаються дрони...
То навіть, малим дроном(а продаються там і більші), прикріпивши до нього шприц з отрутою, можна в сусідньому будинку на балконі, "змусити" сусіда кинути курити назавжди!
Маячня. Вчили тебе, вчили, та не довчили...
До дрона надо плату ініціації, детонатор і боєприпас. Що з цього ви купите в дитячому магазиці?
Звичайно, стане трохи більше людей, які можуть закладати вибухівку. А дрони - вони хіба спростять доставку вибухівки до цілі. Це звісно трохи спростить життя кримінулу. Але не так щоб аж якась революція відбулася.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 16:43
sashaqbl написав: Успіх написав:
В іграшкових магазинах ВІЛЬНО продаються дрони...
То навіть, малим дроном(а продаються там і більші), прикріпивши до нього шприц з отрутою, можна в сусідньому будинку на балконі, "змусити" сусіда кинути курити назавжди!
Маячня. Вчили тебе, вчили, та не довчили...
До дрона надо плату ініціації, детонатор і боєприпас. Що з цього ви купите в дитячому магазиці?
Звичайно, стане трохи більше людей, які можуть закладати вибухівку. А дрони - вони хіба спростять доставку вибухівки до цілі. Це звісно трохи спростить життя кримінулу. Але не так щоб аж якась революція відбулася.
Большая вероятность появления безкорыстных мстителей. в после Майдана была мусорная люстрация, а после этой войны может быть дроновая.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 16:47
sashaqbl написав:
Звичайно, стане трохи більше людей, які можуть закладати вибухівку. А дрони - вони хіба спростять доставку вибухівки до цілі. Це звісно трохи спростить життя кримінулу. Але не так щоб аж якась революція відбулася.
до 20века криминал ездил на лошадях, сейчас на авто. Революция или нет?.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 16:48
Hotab написав:
Але після війни щось з правилами для дронів треба буде робити. Надто багато людей буде вміти ними оперувати. Надто багато самих дронів буде в країні. Надто багато буде спокус використати їх як мінімум для вторгнення в приватне життя, як максимум для злочинів. Зараз правил для малих дронів не існує (я про до 24.02.22). Обмеження лише в зонах аеропортів. Є правила для великих. Але то окрема історія.
Пока это явно раздутая проблема. Почему?
1. Пилотов, владеющих в совершенстве техникой пилотирования боевым высокоскоростным дроном гоночного типа, на пальцах можно пересчитать, не смотря на кажущуюся простоту управления. Обучение подобного пилота дорогостоящее занятие.
2. Средства РЭБ становятся слишком массовым явлением. Антенны средств РЭБ соответственно видны уже на гражданских, волонтерских машинах и не так уж редки на балконах и крышах обычных домов.
3. Малый гражданский дрон имеет недопустимо слишком малый радиус действия и слишком малую грузоподъемность для того чтобы быть полезным для преступных действий. И это мы не предъявляем к нему еще требования по скорости.
4. После подрыва любого дрона всегда остаются его части, пригодные для его идентификации, что дает возможность определить место его производства, приобретения, а значит и подтянуть надежные ниточки к потенциальному преступнику-террористу.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 16:48
sashaqbl
Вчили тебе, вчили, та не довчили...
Донавчали штиковою лопатою. А там плати ініціації нема. ((
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Додано: Сер 29 січ, 2025 16:49
sashaqbl написав: Успіх написав:
В іграшкових магазинах ВІЛЬНО продаються дрони...
То навіть, малим дроном(а продаються там і більші), прикріпивши до нього шприц з отрутою, можна в сусідньому будинку на балконі, "змусити" сусіда кинути курити назавжди!
Маячня. Вчили тебе, вчили, та не довчили...
До дрона надо плату ініціації, детонатор і боєприпас. Що з цього ви купите в дитячому магазиці?
Звичайно, стане трохи більше людей, які можуть закладати вибухівку. А дрони - вони хіба спростять доставку вибухівки до цілі. Це звісно трохи спростить життя кримінулу. Але не так щоб аж якась революція відбулася.
Плять, колись же умовні тубільці "дротиками" змащеними отрутою вбивали звірів і людей
Тож просто, прикріплюю "циганську голку" змащену суперотрутою і з розгону в сусіда-пердольотчика поізносівшогося, який на своєму балконі, чи просто вийшов з під'їзду... - "хрясь!"
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Додано: Сер 29 січ, 2025 16:50
andrijk777
Мої висновки та судження з інтерв'ю, слів самого Червинського.
Ну а коли чел прямо каже, що посадовець не дослухається ні до своїх спецслужб (тобто гнорить дані від фахівців своєї країни), ні до західних, а керується інфою від Ємака (який бере цю інфу де? З космосу, іноземців? Чи, як вказав сам Червинський, від рфян), то це навіть не незнання))))))))))
Це і є сама пряма і що не є, а державна зрада.
В самому чистому вигляді.
Порівняйте оте все, що Ч. казав про Є. (про інтереси, зближення з рфією, будинок під Пітером, родича гурівця і т.д. -- так це чи не так не має значення. Головне, що так бачить Ч.), з Медведчуком.
Різниці-то по суті ніякою.
Ще раз: як там насправді? --- да хз. Жодного поняття не маю.
Розглядаю з даних самого Червинського.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 16:50
flyman написав: Schmit написав: jump написав:Зеленський доручив прозвітувати щодо призупинених американських програмВ ОП анонсували "предметні консультації" з США через замороження грантів USAID
як смердючі щурі істерично запищали
касу забрали із брудних та загребущих лап
ОП по ленд-лізу потрібно було проводили "предметні консультації" з США вчасно, а не переживати зараз, де наші грантососи тепер будут харчеваться.
з.п. менше 20к і бронь ку-ку
У грантосісів не лише в розмірі з/п проблема виникне. Зараз, якщо отримувати статус підприємства критичної інфрастуктури з можливістю бронювання працівників від ОВА, один з критекрії звучить як "підприємство реалізує продукцію, надає послуги, виконує роботи за договорами, укладеними з спеціалізованими установами ООН, представництвами міжнародних організацій, донорських установ, міжнародних неурядових і гуманітарних місій, що підтверджується копіями відповідних договорів та листами підтримки відповідних міжнародних організацій і установ".
Тож відповідність цьому критерію втрачається... через Трампа.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 16:51
Hotab написав:
prodigy
я скинув у травні 2019 за десять днів 10 кг
Це взагалі як можливо?
можно подумать ты никогда не делал липоксацию
барабашов написав:
Онкология(диагноз сказали и ты готовишься к горизонтали)
за 1-2 месяца, или больше, но точно не за 10 дней. и это необратимые последствия, а у продиджи надеюсь обратимые.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 29 січ, 2025 17:02, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 16:52
Ще забуваєте проблему щільності забудови. Для зв'язку навіть дерева вже суттєва завада, а купа будинків взагалі сильно обмежує радіус дії аж до безглуздості використання такого засобу
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