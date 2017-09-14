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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1223412235122361223712238 ... 12240>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:В іграшкових магазинах ВІЛЬНО продаються дрони...
То навіть, малим дроном(а продаються там і більші), прикріпивши до нього шприц з отрутою, можна в сусідньому будинку на балконі, "змусити" сусіда кинути курити назавжди!

Маячня. Вчили тебе, вчили, та не довчили...
До дрона надо плату ініціації, детонатор і боєприпас. Що з цього ви купите в дитячому магазиці?
Звичайно, стане трохи більше людей, які можуть закладати вибухівку. А дрони - вони хіба спростять доставку вибухівки до цілі. Це звісно трохи спростить життя кримінулу. Але не так щоб аж якась революція відбулася.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:43

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:В іграшкових магазинах ВІЛЬНО продаються дрони...
То навіть, малим дроном(а продаються там і більші), прикріпивши до нього шприц з отрутою, можна в сусідньому будинку на балконі, "змусити" сусіда кинути курити назавжди!

Маячня. Вчили тебе, вчили, та не довчили...
До дрона надо плату ініціації, детонатор і боєприпас. Що з цього ви купите в дитячому магазиці?
Звичайно, стане трохи більше людей, які можуть закладати вибухівку. А дрони - вони хіба спростять доставку вибухівки до цілі. Це звісно трохи спростить життя кримінулу. Але не так щоб аж якась революція відбулася.

Большая вероятность появления безкорыстных мстителей. в после Майдана была мусорная люстрация, а после этой войны может быть дроновая.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:47

  sashaqbl написав:Звичайно, стане трохи більше людей, які можуть закладати вибухівку. А дрони - вони хіба спростять доставку вибухівки до цілі. Це звісно трохи спростить життя кримінулу. Але не так щоб аж якась революція відбулася.
до 20века криминал ездил на лошадях, сейчас на авто. Революция или нет?.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:48

  Hotab написав:Але після війни щось з правилами для дронів треба буде робити. Надто багато людей буде вміти ними оперувати. Надто багато самих дронів буде в країні. Надто багато буде спокус використати їх як мінімум для вторгнення в приватне життя, як максимум для злочинів. Зараз правил для малих дронів не існує (я про до 24.02.22). Обмеження лише в зонах аеропортів. Є правила для великих. Але то окрема історія.

Пока это явно раздутая проблема. Почему?
1. Пилотов, владеющих в совершенстве техникой пилотирования боевым высокоскоростным дроном гоночного типа, на пальцах можно пересчитать, не смотря на кажущуюся простоту управления. Обучение подобного пилота дорогостоящее занятие.
2. Средства РЭБ становятся слишком массовым явлением. Антенны средств РЭБ соответственно видны уже на гражданских, волонтерских машинах и не так уж редки на балконах и крышах обычных домов.
3. Малый гражданский дрон имеет недопустимо слишком малый радиус действия и слишком малую грузоподъемность для того чтобы быть полезным для преступных действий. И это мы не предъявляем к нему еще требования по скорости.
4. После подрыва любого дрона всегда остаются его части, пригодные для его идентификации, что дает возможность определить место его производства, приобретения, а значит и подтянуть надежные ниточки к потенциальному преступнику-террористу.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:48

sashaqbl
Вчили тебе, вчили, та не довчили...


Донавчали штиковою лопатою. А там плати ініціації нема. ((
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:49

Та "проще парєной рєпи!"©)))

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:В іграшкових магазинах ВІЛЬНО продаються дрони...
То навіть, малим дроном(а продаються там і більші), прикріпивши до нього шприц з отрутою, можна в сусідньому будинку на балконі, "змусити" сусіда кинути курити назавжди!

Маячня. Вчили тебе, вчили, та не довчили...
До дрона надо плату ініціації, детонатор і боєприпас. Що з цього ви купите в дитячому магазиці?
Звичайно, стане трохи більше людей, які можуть закладати вибухівку. А дрони - вони хіба спростять доставку вибухівки до цілі. Це звісно трохи спростить життя кримінулу. Але не так щоб аж якась революція відбулася.
Плять, колись же умовні тубільці "дротиками" змащеними отрутою вбивали звірів і людей :mrgreen:
Тож просто, прикріплюю "циганську голку" змащену суперотрутою і з розгону в сусіда-пердольотчика поізносівшогося, який на своєму балконі, чи просто вийшов з під'їзду... - "хрясь!" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:50

andrijk777
Мої висновки та судження з інтерв'ю, слів самого Червинського.

Ну а коли чел прямо каже, що посадовець не дослухається ні до своїх спецслужб (тобто гнорить дані від фахівців своєї країни), ні до західних, а керується інфою від Ємака (який бере цю інфу де? З космосу, іноземців? Чи, як вказав сам Червинський, від рфян), то це навіть не незнання))))))))))
Це і є сама пряма і що не є, а державна зрада.
В самому чистому вигляді.

Порівняйте оте все, що Ч. казав про Є. (про інтереси, зближення з рфією, будинок під Пітером, родича гурівця і т.д. -- так це чи не так не має значення. Головне, що так бачить Ч.), з Медведчуком.
Різниці-то по суті ніякою.

Ще раз: як там насправді? --- да хз. Жодного поняття не маю.
Розглядаю з даних самого Червинського.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:50

  flyman написав:
  Schmit написав:
  jump написав:Зеленський доручив прозвітувати щодо призупинених американських програм

В ОП анонсували "предметні консультації" з США через замороження грантів USAID

як смердючі щурі істерично запищали :lol:
касу забрали із брудних та загребущих лап :oops:


ОП по ленд-лізу потрібно було проводили "предметні консультації" з США вчасно, а не переживати зараз, де наші грантососи тепер будут харчеваться.

з.п. менше 20к і бронь ку-ку

У грантосісів не лише в розмірі з/п проблема виникне. Зараз, якщо отримувати статус підприємства критичної інфрастуктури з можливістю бронювання працівників від ОВА, один з критекрії звучить як "підприємство реалізує продукцію, надає послуги, виконує роботи за договорами, укладеними з спеціалізованими установами ООН, представництвами міжнародних організацій, донорських установ, міжнародних неурядових і гуманітарних місій, що підтверджується копіями відповідних договорів та листами підтримки відповідних міжнародних організацій і установ".
Тож відповідність цьому критерію втрачається... через Трампа.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:51

  Hotab написав:
prodigy
я скинув у травні 2019 за десять днів 10 кг

Це взагалі як можливо?
можно подумать ты никогда не делал липоксацию
Эффект от операции — стройный и плоский живот, коррекция контуров фигуры и выделение рельефа мышц в области липосакции
https://goldlaser.com.ua/nashi-uslugi/p ... a-zhivota/
  барабашов написав:Онкология(диагноз сказали и ты готовишься к горизонтали)
за 1-2 месяца, или больше, но точно не за 10 дней. и это необратимые последствия, а у продиджи надеюсь обратимые.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 29 січ, 2025 17:02, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ще забуваєте проблему щільності забудови. Для зв'язку навіть дерева вже суттєва завада, а купа будинків взагалі сильно обмежує радіус дії аж до безглуздості використання такого засобу
Faceless
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