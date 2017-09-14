Зачем было удалять про Серёгу Карнаухова, моего товарища, выдающегося спортсмена, чемпиона мира, который погиб в бою в 2022 году?
У вас есть вообще что-то святое
|
|
|
Додано: Сер 29 січ, 2025 16:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зачем было удалять про Серёгу Карнаухова, моего товарища, выдающегося спортсмена, чемпиона мира, который погиб в бою в 2022 году?
У вас есть вообще что-то святое
Додано: Сер 29 січ, 2025 17:03
Faceless для связи дерево(-вья) не могут быть помехой
Для полёта могут, особенно при ветре
Ударный дрон типа мини-Ланцета/Шахеда сделать можно было наверно и до всех этих наших войн, и думаю американцы его с израильтянами уже применяли
Конечно по остаткам его конструктивных элементов можно будет найти как и кто его завёз(частями), там же не будет всё ,включая двигатель, чисто гаражной самоделкой на станке и 3Д принтере ?
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 29 січ, 2025 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 січ, 2025 17:04
Мав на увазі "квадрокоптер"
Нє, - про того, що я маю на увазі(маленький, розміром чуть ширший смартфона), то він навряд чи підніме щось важче простої запальнички/кулькової ручки і т.п.
Тому я і написав про шприц з отрутою (його ж можна приладнати так, щоб при ударі натиснусвя трошки)
А от вже трохи більші дрони, як от 7ми-дюймові ефпівішки, то можуть і більш 1кг на собі нести🔥
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 29 січ, 2025 17:07, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 29 січ, 2025 17:04
друга моих родителей убили на даче, замаскировали типа он полез на крышу и упал вниз головой . Всё тело было в синяках чего не бывет при падении со 2-3 этажей. Дрон не обязательно, но мороки было бы меньше.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 29 січ, 2025 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 січ, 2025 17:05
Додано: Сер 29 січ, 2025 17:07
Додано: Сер 29 січ, 2025 17:07
Wirująświatła
Слово канєш знайоме, ще з фільму «не родись красивой».
І щоразу коли бігаєш тижнями по 10км / день щоб знести хоч 5 кг за місяць, думаєш «плять, ну де ця чарівна пілюля, щоб ррраз - і нема сальца на бочині»
Мені сподобалась чиясь на форумі фраза «після 40 років мужик жир може спалити тільки в спортзалі, а після 50 - лише в крематорії»))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 29 січ, 2025 17:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 січ, 2025 17:08
Додано: Сер 29 січ, 2025 17:08
дивився позавчора першу частину нової "Дюни". Там один з персонажів мав зуб з отрутою. Придавив його шелепою, випустив отруйний газ і декілька десятків осіб в величезному приміщенні загинули миттєво. А ви про якісь шприці... Це лише для болгарських дисидентів годиться
Додано: Сер 29 січ, 2025 17:08
|