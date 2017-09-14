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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зачем было удалять про Серёгу Карнаухова, моего товарища, выдающегося спортсмена, чемпиона мира, который погиб в бою в 2022 году?
У вас есть вообще что-то святое
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 17:03

Faceless для связи дерево(-вья) не могут быть помехой
Для полёта могут, особенно при ветре
Ударный дрон типа мини-Ланцета/Шахеда сделать можно было наверно и до всех этих наших войн, и думаю американцы его с израильтянами уже применяли
Конечно по остаткам его конструктивных элементов можно будет найти как и кто его завёз(частями), там же не будет всё ,включая двигатель, чисто гаражной самоделкой на станке и 3Д принтере ?
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 29 січ, 2025 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 17:04

Мав на увазі "квадрокоптер"

  барабашов написав:Это как?
Гранату, пусть даже самопальную грамм на 200, можно попробовать скинуть
Нє, - про того, що я маю на увазі(маленький, розміром чуть ширший смартфона), то він навряд чи підніме щось важче простої запальнички/кулькової ручки і т.п.
Тому я і написав про шприц з отрутою ;) (його ж можна приладнати так, щоб при ударі натиснусвя трошки) ;)

А от вже трохи більші дрони, як от 7ми-дюймові ефпівішки, то можуть і більш 1кг на собі нести🔥
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 29 січ, 2025 17:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 17:04

  Faceless написав:Ще забуваєте проблему щільності забудови. Для зв'язку навіть дерева вже суттєва завада, а купа будинків взагалі сильно обмежує радіус дії аж до безглуздості використання такого засобу

друга моих родителей убили на даче, замаскировали типа он полез на крышу и упал вниз головой . Всё тело было в синяках чего не бывет при падении со 2-3 этажей. Дрон не обязательно, но мороки было бы меньше.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 29 січ, 2025 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 17:05

  барабашов написав:Faceless для связи дерево(-вья) не могут быть помехой

Помилка. Гуглити "зона Френеля"
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 17:07

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Зачем было удалять про Серёгу Карнаухова, моего товарища, выдающегося спортсмена, чемпиона мира, который погиб в бою в 2022 году?
У вас есть вообще что-то святое

Там бот

Т.е. гибнут лучшие из лучших, чтобы про них потом память стирали
И остались только нюхатели мозгов
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 17:07

Wirująświatła

можно подумать ты никогда не делал липоксацию

Слово канєш знайоме, ще з фільму «не родись красивой».
І щоразу коли бігаєш тижнями по 10км / день щоб знести хоч 5 кг за місяць, думаєш «плять, ну де ця чарівна пілюля, щоб ррраз - і нема сальца на бочині»
Мені сподобалась чиясь на форумі фраза «після 40 років мужик жир може спалити тільки в спортзалі, а після 50 - лише в крематорії»))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 29 січ, 2025 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 17:08

  buratinyo написав:2. Средства РЭБ становятся слишком массовым явлением.

На мой взгляд, это может стать более серьезной проблемой, чем злонамеренное использование дронов.
Чистоту в эфире придется наводить долго и весьма жёстко.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 17:08

  Успіх написав:Тому я і написав про шприц з отрутою ;) (його ж можна приладнати так, щоб при ударі натиснусвя трошки) ;)


дивився позавчора першу частину нової "Дюни". Там один з персонажів мав зуб з отрутою. Придавив його шелепою, випустив отруйний газ і декілька десятків осіб в величезному приміщенні загинули миттєво. А ви про якісь шприці... Це лише для болгарських дисидентів годиться
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 17:08

  барабашов написав:Ударный дрон типа мини-Ланцета/Шахеда сделать можно было наверно и до всех этих наших войн, и думаю американцы его с израильтянами уже применяли

Wirująświatła
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