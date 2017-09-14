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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1223612237122381223912240>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 17:09

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Ще забуваєте проблему щільності забудови. Для зв'язку навіть дерева вже суттєва завада, а купа будинків взагалі сильно обмежує радіус дії аж до безглуздості використання такого засобу

друга моих родителей убили на даче, замаскировали типа он полез на крышу и упал вниз головой . Всё тело было в синяках чего не бывет при падении со 2-3 этажей. Дрон не обязательно, но мороки было бы меньше.

Какая взаимосвязь?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 17:11

  Vadim_ написав:Какая взаимосвязь?
не всегда человек сидит в многоэтажном человейнике, иногда куда то ходит/ездит.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 17:14

Hotab
В связи с ночными бомбежками и увеличением интервала сна до 11 дня получилось достичь
"голодное окно" в 16+ часов , желудок видимо вернулся к нормальным размерам, тяга жрачке прошла, вес уходит без химии и спорта.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 17:15

  Сибарит написав:
  buratinyo написав:2. Средства РЭБ становятся слишком массовым явлением.

На мой взгляд, это может стать более серьезной проблемой, чем злонамеренное использование дронов.
Чистоту в эфире придется наводить долго и весьма жёстко.

Наявність невеликого портативного недорого і масоводлступного РЕБу ще заграє новими фарбами у угодників авто з всякими трекерами (типу панацея) , а також у домушників, якім треба прибити сигнал всіляких безпровідних (через інет чи мобільну мережу) систем сигналізації і охорони.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 17:19

  prodigy написав:
  jump написав:З весни 2024 року щомісяця в ЗСУ мобілізували по 30 тис. українців. При цьому наголошується, що "проблеми з укомплектованістю є критичними".
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/690 ... i-ukrajini

всі кого "мобілізовували", бусифіковували 8), виявились синяками/наріками/хворими та сзч? :shock:

куди пропали усі ці люди? вбиті?


30% у сзч, десь 20% отримали поранення(або загинули)

майже всі 9 новостворенних бригад не здатні самостійно виконувати бойове завдання,
те що я писав вчора, бригади ненавчені, не мають дрсвіду/мотивації, досвідченних командирів

треба ставити разом досвідчену бригаду-це те, до чого нарешті дійшов ГШ (на відео 1г15хв) включити нові бригади до скаладу досвідченних

дивитись дуже цікаво все відео


Том Купер пише про це мінімум півроку щотижня.

І найкраще резюме тут

https://xxtomcooperxx.substack.com/p/dreamland
Востаннє редагувалось adeges в Сер 29 січ, 2025 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 17:19

  Hotab написав:Наявність невеликого портативного недорого і масоводлступного РЕБу ще заграє новими фарбами у угодників авто з всякими трекерами (типу панацея) , а також у домушників, якім треба прибити сигнал всіляких безпровідних (через інет чи мобільну мережу) систем сигналізації і охорони.
слуш есть такая идея - глушилка gsm сигнала. https://podavitel.com.ua/spets-12-5g-73 ... ttchastota поймали ухылянта, он нажал в рюкзаке кнопку и в радиусе 50 метров нет ни связи ни интернета, пробить по базам ухылянт или нет нельзя. Как ты думаешь схема рабочая?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 17:21

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Наявність невеликого портативного недорого і масоводлступного РЕБу ще заграє новими фарбами у угодників авто з всякими трекерами (типу панацея) , а також у домушників, якім треба прибити сигнал всіляких безпровідних (через інет чи мобільну мережу) систем сигналізації і охорони.
слуш есть такая идея - глушилка gsm сигнала. https://podavitel.com.ua/spets-12-5g-73 ... ttchastota поймали ухылянта, он нажал в рюкзаке кнопку и в радиусе 50 метров нет ни связи ни интернета, пробить по базам ухылянт или нет нельзя. Как ты думаешь схема рабочая?

Відвезуть на підвал до з'ясування (доки інет не з'явиться)
Там ще і випромінювання на 8Вт... В комплекті має бути шапка з фольги та труси з свинцю
Востаннє редагувалось whois2010 в Сер 29 січ, 2025 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 17:23

А колись/зараз як снайпери місця вибирають?))

  Faceless написав:Ще забуваєте проблему щільності забудови. Для зв'язку навіть дерева вже суттєва завада, а купа будинків взагалі сильно обмежує радіус дії аж до безглуздості використання такого засобу

Все просто))
Вибирається місце на висоті, де проглядається через оптичний приціл снайпера :mrgreen: місце, де буде жертва і... вже не снайперською зброєю прицілюєтесь і влучаєте, а дроном! :lol:

Ну що фільмів про снайперів не дивились?))

А в майбутньому будуть дроно-снайпери))
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 17:24

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Какая взаимосвязь?
не всегда человек сидит в многоэтажном человейнике, иногда куда то ходит/ездит.

Не заміливайте, вопрос біл в причастности дрона и убийства
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 17:27

  Hotab написав:Слово канєш знайоме, ще з фільму «не родись красивой».
у фильма есть продолжение, "не родись красивой, всё равно состаришься и умрёшь"
Wirująświatła
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