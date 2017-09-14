Faceless написав:Ще забуваєте проблему щільності забудови. Для зв'язку навіть дерева вже суттєва завада, а купа будинків взагалі сильно обмежує радіус дії аж до безглуздості використання такого засобу
друга моих родителей убили на даче, замаскировали типа он полез на крышу и упал вниз головой . Всё тело было в синяках чего не бывет при падении со 2-3 этажей. Дрон не обязательно, но мороки было бы меньше.
Hotab В связи с ночными бомбежками и увеличением интервала сна до 11 дня получилось достичь "голодное окно" в 16+ часов , желудок видимо вернулся к нормальным размерам, тяга жрачке прошла, вес уходит без химии и спорта.
buratinyo написав:2. Средства РЭБ становятся слишком массовым явлением.
На мой взгляд, это может стать более серьезной проблемой, чем злонамеренное использование дронов. Чистоту в эфире придется наводить долго и весьма жёстко.
Наявність невеликого портативного недорого і масоводлступного РЕБу ще заграє новими фарбами у угодників авто з всякими трекерами (типу панацея) , а також у домушників, якім треба прибити сигнал всіляких безпровідних (через інет чи мобільну мережу) систем сигналізації і охорони.
Hotab написав:Наявність невеликого портативного недорого і масоводлступного РЕБу ще заграє новими фарбами у угодників авто з всякими трекерами (типу панацея) , а також у домушників, якім треба прибити сигнал всіляких безпровідних (через інет чи мобільну мережу) систем сигналізації і охорони.
Hotab написав:Наявність невеликого портативного недорого і масоводлступного РЕБу ще заграє новими фарбами у угодників авто з всякими трекерами (типу панацея) , а також у домушників, якім треба прибити сигнал всіляких безпровідних (через інет чи мобільну мережу) систем сигналізації і охорони.