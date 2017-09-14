Додано: Сер 29 січ, 2025 17:45

Faceless написав: prodigy написав: я скинув у травні 2019 за десять днів 10 кг я скинув у травні 2019 за десять днів 10 кг

я перший раз наважився на голодування-теж у 2019 (протримавcя 3 дні-скинув 3кг)потім перерив днів 10 і почав (задача була 7 днів не їсти), заварював 200грн ягоди шипшини(шиповник), на 2л води і пив напій (организм не припиняє функцінувати-отвар шипшини стимулює виход желчі з жовчного пузиря (таким чином ви якби дурите організм-що поступила і шлунок їжа, а по факту тільки водичка), а жовчний працює і в шлунку шипшина зменьшує концентрацію соляної кислоти (Шлунковий сік на 99,4 % містить воду (Н2О), в якій розчинені основні компоненти — ферменти, соляна кислота і лукоїди.), можно додатиложку цукру(для смаку), але цукор-це колорії і результат схуднення буде троки гірший.кому важко 10 днів-попробуйте для початку 3 дні (потім 5), тільки не треба після "голоду" накидуватись на їжуу мене був старпом з пітера (у 2005-2010), той був комплекції нашого спікера Стефанчука (він важив 150+), день голодував а потім за наступні 2 дні -не тільки повертав втрачене, а ще 2кг додавав. Тому таке заняття-це зайвий час, навіть гірше.Якщо важко втрачаеш вагу-то по перше: зменшіти порцію їжи , по друге після 16(17) не їсти (ну може одне яблуко)на судні важко було тримати стабільну вагу -завжди за рейс(4міс) додавав 2 кг: тому що підход в ночі, або відхід теж у ночі (як Шанхай/Руан/Антвеп 10-12 годин по річці з лоцманом)-щоб не заснути постійно-кофе/печенюшки