Відтепер IPhone може автоматично напряму підключатися до Starlink, Apple додали це в новому оновленні 18.3, — Bloomberg
Нова функція вже доступна деяким американцям-власникам айфонів, починаючи з чотирнадцятого. Запуск відбувся для клієнтів певного оператора.
Головний плюс: більше не доведеться підносити iPhone до неба в пошуках з'єднання. До «Старлінку» пристрій підключається автоматично, не покидаючи кишені. SpaceX має намір розгорнути супутниковий зв'язок для мобільних пристроїв по всьому світу.
Помните ранее я писал что дрон дает возможность совершить нераскрываемое убийство? Скоро его оператор может быть на другом контитенте.
Дрони зʼявилися не один і не два роки тому, але ніякого сплеску "нерозкриваємих" злочинів не сталося. Бо ви чи переоцінюєте дрони чи недооцінюєте можливості розслідування. Щодо з іншого континенту - на такій відстані затримка сигналу стає критичною для управління в реальному режимі, тож навряд
Не управління, а коригування. Лимонку в унітаз, може і не закотить, але ціль побільше тушкана вразить.
Hotab написав:Наявність невеликого портативного недорого і масоводлступного РЕБу ще заграє новими фарбами у угодників авто з всякими трекерами (типу панацея) , а також у домушників, якім треба прибити сигнал всіляких безпровідних (через інет чи мобільну мережу) систем сигналізації і охорони.
Насрать в эфире, конечно, лучше, чем в штаны, но ненамного. 😁 А между тем, не так давно пан Холява упомянул метод, который может весьма существенно снизить вероятность контакта с тцк. 😁 Хорошо, что всех интересуют только собственные мысли.
prodigy написав:я скинув у травні 2019 за десять днів 10 кг
я перший раз наважився на голодування-теж у 2019 (протримавcя 3 дні-скинув 3кг) потім перерив днів 10 і почав (задача була 7 днів не їсти), заварював 200грн ягоди шипшини(шиповник), на 2л води і пив напій (организм не припиняє функцінувати-отвар шипшини стимулює виход желчі з жовчного пузиря (таким чином ви якби дурите організм-що поступила і шлунок їжа, а по факту тільки водичка), а жовчний працює і в шлунку шипшина зменьшує концентрацію соляної кислоти (Шлунковий сік на 99,4 % містить воду (Н2О), в якій розчинені основні компоненти — ферменти, соляна кислота і лукоїди.), можно додати ложку цукру(для смаку), але цукор-це колорії і результат схуднення буде троки гірший.
кому важко 10 днів-попробуйте для початку 3 дні (потім 5), тільки не треба після "голоду" накидуватись на їжу у мене був старпом з пітера (у 2005-2010), той був комплекції нашого спікера Стефанчука (він важив 150+), день голодував а потім за наступні 2 дні -не тільки повертав втрачене, а ще 2кг додавав. Тому таке заняття-це зайвий час, навіть гірше. Якщо важко втрачаеш вагу-то по перше: зменшіти порцію їжи , по друге після 16(17) не їсти (ну може одне яблуко)
на судні важко було тримати стабільну вагу -завжди за рейс(4міс) додавав 2 кг: тому що підход в ночі, або відхід теж у ночі (як Шанхай/Руан/Антвеп 10-12 годин по річці з лоцманом)-щоб не заснути постійно-кофе/печенюшки
барабашов написав:Faceless для связи дерево(-вья) не могут быть помехой Для полёта могут, особенно при ветре Ударный дрон типа мини-Ланцета/Шахеда сделать можно было наверно и до всех этих наших войн, и думаю американцы его с израильтянами уже применяли Конечно по остаткам его конструктивных элементов можно будет найти как и кто его завёз(частями), там же не будет всё ,включая двигатель, чисто гаражной самоделкой на станке и 3Д принтере ?
Розкажіть операторам фпв як дерева не можуть бути завадою:)
Слово канєш знайоме, ще з фільму «не родись красивой». І щоразу коли бігаєш тижнями по 10км / день щоб знести хоч 5 кг за місяць, думаєш «плять, ну де ця чарівна пілюля, щоб ррраз - і нема сальца на бочині» Мені сподобалась чиясь на форумі фраза «після 40 років мужик жир може спалити тільки в спортзалі, а після 50 - лише в крематорії»))
90% ефекту для скидання ваги дає зміна раціону і харчових звичок. Без цього навіть 10км в день пробіжок може бути марними
Успіх написав:Тому я і написав про шприц з отрутою (його ж можна приладнати так, щоб при ударі натиснусвя трошки)
дивився позавчора першу частину нової "Дюни". Там один з персонажів мав зуб з отрутою. Придавив його шелепою, випустив отруйний газ і декілька десятків осіб в величезному приміщенні загинули миттєво. А ви про якісь шприці... Це лише для болгарських дисидентів годиться
Щоправда він мети не досяг, барон злетів під стелю і врятувався
buratinyo написав:2. Средства РЭБ становятся слишком массовым явлением.
На мой взгляд, это может стать более серьезной проблемой, чем злонамеренное использование дронов. Чистоту в эфире придется наводить долго и весьма жёстко.
Наявність невеликого портативного недорого і масоводлступного РЕБу ще заграє новими фарбами у угодників авто з всякими трекерами (типу панацея) , а також у домушників, якім треба прибити сигнал всіляких безпровідних (через інет чи мобільну мережу) систем сигналізації і охорони.
Глушилки мобільного сигналу існують бозна скільки, ще в середині 00х розказували, як в універах на екзаменах вмикали, щоб вумників з мобілками обламати. РЕБ тут нічого нового не привнесе. Що трекери в сигналізації авто, що в системах охорони будинків спрацювання тривоги є на відсутність зв'язку з сервером більше певного часу. От де нежданчики з РЕБом зʼявилися- це у тих, хто в місті орієнтується тільки з гугл мапс.
buratinyo написав:2. Средства РЭБ становятся слишком массовым явлением.
На мой взгляд, это может стать более серьезной проблемой, чем злонамеренное использование дронов. Чистоту в эфире придется наводить долго и весьма жёстко.
Наявність невеликого портативного недорого і масоводлступного РЕБу ще заграє новими фарбами у угодників авто з всякими трекерами (типу панацея) , а також у домушників, якім треба прибити сигнал всіляких безпровідних (через інет чи мобільну мережу) систем сигналізації і охорони.
Думаю, это давно используется. А идея Успиха вполне себе. Видимо, подбирает новую доходную профессию.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 29 січ, 2025 17:58, всього редагувалось 1 раз.