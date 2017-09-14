Відтепер IPhone може автоматично напряму підключатися до Starlink, Apple додали це в новому оновленні 18.3, — Bloomberg
Нова функція вже доступна деяким американцям-власникам айфонів, починаючи з чотирнадцятого. Запуск відбувся для клієнтів певного оператора.
Головний плюс: більше не доведеться підносити iPhone до неба в пошуках з'єднання. До «Старлінку» пристрій підключається автоматично, не покидаючи кишені. SpaceX має намір розгорнути супутниковий зв'язок для мобільних пристроїв по всьому світу.
Помните ранее я писал что дрон дает возможность совершить нераскрываемое убийство? Скоро его оператор может быть на другом контитенте.
Дрони зʼявилися не один і не два роки тому, але ніякого сплеску "нерозкриваємих" злочинів не сталося. Бо ви чи переоцінюєте дрони чи недооцінюєте можливості розслідування. Щодо з іншого континенту - на такій відстані затримка сигналу стає критичною для управління в реальному режимі, тож навряд
Не управління, а коригування. Лимонку в унітаз, може і не закотить, але ціль побільше тушкана вразить.
Hotab написав:Наявність невеликого портативного недорого і масоводлступного РЕБу ще заграє новими фарбами у угодників авто з всякими трекерами (типу панацея) , а також у домушників, якім треба прибити сигнал всіляких безпровідних (через інет чи мобільну мережу) систем сигналізації і охорони.
Насрать в эфире, конечно, лучше, чем в штаны, но ненамного. 😁 А между тем, не так давно пан Холява упомянул метод, который может весьма существенно снизить вероятность контакта с тцк. 😁 Хорошо, что всех интересуют только собственные мысли.
барабашов написав:Faceless для связи дерево(-вья) не могут быть помехой Для полёта могут, особенно при ветре Ударный дрон типа мини-Ланцета/Шахеда сделать можно было наверно и до всех этих наших войн, и думаю американцы его с израильтянами уже применяли Конечно по остаткам его конструктивных элементов можно будет найти как и кто его завёз(частями), там же не будет всё ,включая двигатель, чисто гаражной самоделкой на станке и 3Д принтере ?
Розкажіть операторам фпв як дерева не можуть бути завадою:)
Успіх написав:Тому я і написав про шприц з отрутою (його ж можна приладнати так, щоб при ударі натиснусвя трошки)
дивився позавчора першу частину нової "Дюни". Там один з персонажів мав зуб з отрутою. Придавив його шелепою, випустив отруйний газ і декілька десятків осіб в величезному приміщенні загинули миттєво. А ви про якісь шприці... Це лише для болгарських дисидентів годиться
Щоправда він мети не досяг, барон злетів під стелю і врятувався
buratinyo написав:2. Средства РЭБ становятся слишком массовым явлением.
На мой взгляд, это может стать более серьезной проблемой, чем злонамеренное использование дронов. Чистоту в эфире придется наводить долго и весьма жёстко.
Наявність невеликого портативного недорого і масоводлступного РЕБу ще заграє новими фарбами у угодників авто з всякими трекерами (типу панацея) , а також у домушників, якім треба прибити сигнал всіляких безпровідних (через інет чи мобільну мережу) систем сигналізації і охорони.
Глушилки мобільного сигналу існують бозна скільки, ще в середині 00х розказували, як в універах на екзаменах вмикали, щоб вумників з мобілками обламати. РЕБ тут нічого нового не привнесе. Що трекери в сигналізації авто, що в системах охорони будинків спрацювання тривоги є на відсутність зв'язку з сервером більше певного часу. От де нежданчики з РЕБом зʼявилися- це у тих, хто в місті орієнтується тільки з гугл мапс.
buratinyo написав:2. Средства РЭБ становятся слишком массовым явлением.
На мой взгляд, это может стать более серьезной проблемой, чем злонамеренное использование дронов. Чистоту в эфире придется наводить долго и весьма жёстко.
Наявність невеликого портативного недорого і масоводлступного РЕБу ще заграє новими фарбами у угодників авто з всякими трекерами (типу панацея) , а також у домушників, якім треба прибити сигнал всіляких безпровідних (через інет чи мобільну мережу) систем сигналізації і охорони.
Думаю, это давно используется. А идея Успиха вполне себе. Видимо, подбирает новую доходную профессию.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 29 січ, 2025 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Зупинка програм USAID: Україна почала консультації з ЄС про можливе заміщення допомоги CША
"Безумовно, американський народ і Уряд мають повне право перевірити результати цієї допомоги і ухвалити рішення — чи продовжувати свою глобальну підтримку. Та поки триватиме аудит, Україна має вжити оперативних заходів, щоб уникнути дестабілізації ключових процесів в державі, а також передбачити свої дії у цьому напрямі надалі", — додали в парламентському апараті. https://focus.ua/uk/ukraine/690918-prog ... omogi-ssha