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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1223712238122391224012241>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 18:17

  jump написав:Україна почала консультації з ЄС про можливе заміщення допомоги CША
а как некоторые ржали над фразой "допомога до кінця року"
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 29 січ, 2025 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 18:19

  detroytred написав:andrijk777
Мої висновки та судження з інтерв'ю, слів самого Червинського.

Ну а коли чел прямо каже, що посадовець не дослухається ні до своїх спецслужб (тобто гнорить дані від фахівців своєї країни), ні до західних, а керується інфою від Ємака (який бере цю інфу де? З космосу, іноземців? Чи, як вказав сам Червинський, від рфян), то це навіть не незнання))))))))))
Це і є сама пряма і що не є, а державна зрада.
В самому чистому вигляді.

Порівняйте оте все, що Ч. казав про Є. (про інтереси, зближення з рфією, будинок під Пітером, родича гурівця і т.д. -- так це чи не так не має значення. Головне, що так бачить Ч.), з Медведчуком.
Різниці-то по суті ніякою.

Ще раз: як там насправді? --- да хз. Жодного поняття не маю.
Розглядаю з даних самого Червинського.

Так він по-моєму прямо і сказав що це державна зрада.
Але в мене тут є такі думки: "Зе не перший президент. Незрозумілі(підозрілі) речі робили фактично усі президенти. Усі вони зрадники? І не тільки Україна. Байдена фактично також можна вважати зрадником."
Для вас це все виглядає просто і очевидно. Думаю для Зе це не так.
Я не вважаю Зе зрадником(в привичному розумінні цього слова). Просто в нього свої мотиви(як і в кожної людини) + непрофесіоналізм(як для посади президента) + Зе завжди позитивно ставився до РФ(Кривий Ріг, менталітет).

Смішно читати це "ігнорить дані від фахівців своєї країни". Таке можна сказати про 99% президентів 99% країн світу(спитайте пересічних цих країн). :D Він не ігнорить - для нього Єрмак - фахівець. Що таке "фахівець" по-вашому?

Ні, Єрмаку ще далеко до Медведчука.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 18:22

  Wirująświatła написав:
  jump написав:Україна почала консультації з ЄС про можливе заміщення допомоги CША
а как некоторые ржали над фразой "допомога до кінця року"

трампєц підкрався незамітно
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 18:27

  flyman написав:трампєц підкрався незамітно

с 10й минуты
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 29 січ, 2025 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 18:28

новая версия почему русня ушла из Бучи

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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 29 січ, 2025 18:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 18:29

Деякі працівники ТЦК видаляли запис про бронювання від мобілізації з реєстру "Оберіг", заявив нардеп Олександр Федієнко.

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/690 ... i-ukrajini

та потолоч тепер виловлює будь-кого і розводить на касу.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 18:31

  Faceless написав:
барабашов написав:Faceless для связи дерево(-вья) не могут быть помехой
Для полёта могут, особенно при ветре
Ударный дрон типа мини-Ланцета/Шахеда сделать можно было наверно и до всех этих наших войн, и думаю американцы его с израильтянами уже применяли
Конечно по остаткам его конструктивных элементов можно будет найти как и кто его завёз(частями), там же не будет всё ,включая двигатель, чисто гаражной самоделкой на станке и 3Д принтере ?
Розкажіть операторам фпв як дерева не можуть бути завадою:)

Я когда-то был оператором РЛС ДМ диапазона(высотомер), все деревья которых там (северо-запад Казахстана)практически не было как на ладони -єкрана, тоесть это помеха как и фольга выброшенная с самолёта, но даже при том ламповом оборудовании цель захватывалась- сопровождалась и ни что не могло сбить технику з пантелику
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 18:38

Медицина в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 18:43

Cвіт, схоже, приречений на «нову Ялту» між Трампом, путіним та Сі, – Bloomberg.

Однак нинішній порядок базуватиметься не на ідеології, а на праві сили, що може в будь-який момент запустити Третю світову війну та знищення малих країн, які опинилися між великими державами.

https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... tin-and-xi
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 18:44

  jump написав:Деякі працівники ТЦК видаляли запис про бронювання від мобілізації з реєстру "Оберіг", заявив нардеп Олександр Федієнко.

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/690 ... i-ukrajini

та потолоч тепер виловлює будь-кого і розводить на касу.

Мне мои офицеры-айтишникина почасовой оплате за кордон говорили что там код ломается элементарно и даже изначально вроде всем служившим/военка ставилась красная метка «розыск»
Так что этим резервом подтереться можно с его сложностью и защитами
И особенно теми кто хозяин сервера и контролирует базу
барабашов
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