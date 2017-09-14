detroytred написав:andrijk777 Мої висновки та судження з інтерв'ю, слів самого Червинського.
Ну а коли чел прямо каже, що посадовець не дослухається ні до своїх спецслужб (тобто гнорить дані від фахівців своєї країни), ні до західних, а керується інфою від Ємака (який бере цю інфу де? З космосу, іноземців? Чи, як вказав сам Червинський, від рфян), то це навіть не незнання)))))))))) Це і є сама пряма і що не є, а державна зрада. В самому чистому вигляді.
Порівняйте оте все, що Ч. казав про Є. (про інтереси, зближення з рфією, будинок під Пітером, родича гурівця і т.д. -- так це чи не так не має значення. Головне, що так бачить Ч.), з Медведчуком. Різниці-то по суті ніякою.
Ще раз: як там насправді? --- да хз. Жодного поняття не маю. Розглядаю з даних самого Червинського.
Так він по-моєму прямо і сказав що це державна зрада. Але в мене тут є такі думки: "Зе не перший президент. Незрозумілі(підозрілі) речі робили фактично усі президенти. Усі вони зрадники? І не тільки Україна. Байдена фактично також можна вважати зрадником." Для вас це все виглядає просто і очевидно. Думаю для Зе це не так. Я не вважаю Зе зрадником(в привичному розумінні цього слова). Просто в нього свої мотиви(як і в кожної людини) + непрофесіоналізм(як для посади президента) + Зе завжди позитивно ставився до РФ(Кривий Ріг, менталітет).
Смішно читати це "ігнорить дані від фахівців своєї країни". Таке можна сказати про 99% президентів 99% країн світу(спитайте пересічних цих країн). Він не ігнорить - для нього Єрмак - фахівець. Що таке "фахівець" по-вашому?
барабашов написав:Faceless для связи дерево(-вья) не могут быть помехой Для полёта могут, особенно при ветре Ударный дрон типа мини-Ланцета/Шахеда сделать можно было наверно и до всех этих наших войн, и думаю американцы его с израильтянами уже применяли Конечно по остаткам его конструктивных элементов можно будет найти как и кто его завёз(частями), там же не будет всё ,включая двигатель, чисто гаражной самоделкой на станке и 3Д принтере ?
Розкажіть операторам фпв як дерева не можуть бути завадою:)
Я когда-то был оператором РЛС ДМ диапазона(высотомер), все деревья которых там (северо-запад Казахстана)практически не было как на ладони -єкрана, тоесть это помеха как и фольга выброшенная с самолёта, но даже при том ламповом оборудовании цель захватывалась- сопровождалась и ни что не могло сбить технику з пантелику
та потолоч тепер виловлює будь-кого і розводить на касу.
Мне мои офицеры-айтишникина почасовой оплате за кордон говорили что там код ломается элементарно и даже изначально вроде всем служившим/военка ставилась красная метка «розыск» Так что этим резервом подтереться можно с его сложностью и защитами И особенно теми кто хозяин сервера и контролирует базу