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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12238122391224012241>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 18:51

  Wirująświatła написав:
  jump написав:Україна почала консультації з ЄС про можливе заміщення допомоги CША
а как некоторые ржали над фразой "допомога до кінця року"

Ви, здається, трохи про інший рік казали :lol: Точність як у зламаного годинника.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:00

  kyk написав:
  Wirująświatła написав:
  jump написав:Україна почала консультації з ЄС про можливе заміщення допомоги CША
а как некоторые ржали над фразой "допомога до кінця року"

Ви, здається, трохи про інший рік казали :lol: Точність як у зламаного годинника.

"А какая разница ?"(с) Найвеличніший
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:01

  Hotab написав:sashaqbl
Вчили тебе, вчили, та не довчили...


Донавчали штиковою лопатою. А там плати ініціації нема. ((



нехай і так, але навіть якщо припустити то все, що пише долярчик, то зовсім не зрозуміле - чому долярчик так з цього шкіриться то. він ж зовсім не розуміє того, що зворотня ситуація імовірна в тій же мірі. що то самий умовний "чувак, який курить на балконі" може все те виконати в бік долярчика, який до його дістане. чи когось з долярчикової родини. а як долярчик вміє діставати, тут всі знають.
і що зі всього цього тоді так веселить долярчика? чи тут якраз класичне "а його то за що"?
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:14

  Xenon написав:
Cвіт, схоже, приречений на «нову Ялту» між Трампом, путіним та Сі, – Bloomberg.

Однак нинішній порядок базуватиметься не на ідеології, а на праві сили, що може в будь-який момент запустити Третю світову війну та знищення малих країн, які опинилися між великими державами.

https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... tin-and-xi

По-перше, це не думка Bloomberg, а думка самого колумніста
This column does not necessarily reflect the opinion of the editorial board or Bloomberg LP and its owners.

По-друге, провести "нову Ялту" - це рожева мрія самого Путіна

Але у Путіна немає досягнень
Майже третій рік "вторая армия мира" довбеться об села Донецької и Луганської областей
З Сірії Путіна погнали сцяними ганчірками

Таких "союзників" не беруть на перемовини з приводу нового світоустрою
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:14

  ЛАД написав:
  UA написав:Продолжу.
Платная медицина и образования.
Нет пенсий как явления.
Дети содержат родителей.
Что посеял то и кушай.
Хорошие идеи.
Главное очень решительные и ещё более рациональные.
Вот только "совком" почему-то называют меня, но большинство предлагает вместо соблюдения законов либо чисто советские методы, либо меры, которые могут привести к восстановлению проклинаемой здесь советской власти.
Единственная проблема - нет компартии или хотя бы какой-то аналогичной. В результате может получиться "бунт бессмысленный и беспощадный".
"Платная медицина и образования" - у большинства на это нет денег. Результат - рост заболеваемости и смертности, безграмотное поколение,
А що зараз медицина безплатна?
Вчора теща робила операцію на варикоз... 36000 грн+4000грн медикаменти....
Але при цьому
Якщо ОФІЦІЙНО медицина стає платною - то ОФІЦІЙНО треба змінусувати відрахування з доходів на медицину
  ЛАД написав:а далее - население.
"Нет пенсий как явления. Дети содержат родителей" - у многих "детей" не хватает денег на своих детей, куда уж тут на родителей. Стариков в топку!
"Что посеял то и кушай" требует уточнения, поэтому комментировать не буду. Надеюсь, не имеется ввиду, что горожане должны выращивать на энном этаже урожай и откармливать кабанчика и держать корову (или хотя бы козу). :)
При реализации этих "идей" Майданом не обойдётся.
Ті самі яйця тільки в профіль
Якщо мої діти повинні за МНОЮ доглядати - то логічно мінус ЄСВ з ЇХ начислень на зарплату.
Тоді взагалі все по феншую....
Багато правильно вихованих дітей - пенсіонер в плюсі і діти в плюсі
Пенсіонер замість пенсії в 3000 - отримає 5000
Діти замість відчислень з зарплати (середня 15000*2дітей*22%)=6600

Друге питання що робити тим в кого або дітей нема, або діти бачили тата/маму...
Тоді вихід -безкоштовна миска супу на центральній площі міста....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:20

  budivelnik написав:Друге питання що робити тим в кого або дітей нема, або діти бачили тата/маму...
Тоді вихід -безкоштовна миска супу на центральній площі міста....
я выкладывал видео как это может быть. скинут всех в одну локацию или поселение
viewtopic.php?p=5817276#p5817276
  pesikot написав:Але у Путіна немає досягнень
то что мы живём за средства доноров не достижение? если перекрыть всю помощь 90е годы покажутся раем с дешевой едой и комуналкой. Выходи хоть иногда из дома.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 29 січ, 2025 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:22

  pesikot написав:
  Xenon написав:
Cвіт, схоже, приречений на «нову Ялту» між Трампом, путіним та Сі, – Bloomberg.

Однак нинішній порядок базуватиметься не на ідеології, а на праві сили, що може в будь-який момент запустити Третю світову війну та знищення малих країн, які опинилися між великими державами.

https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... tin-and-xi

По-перше, це не думка Bloomberg, а думка самого колумніста
This column does not necessarily reflect the opinion of the editorial board or Bloomberg LP and its owners.

По-друге, провести "нову Ялту" - це рожева мрія самого Путіна

Але у Путіна немає досягнень
Майже третій рік "вторая армия мира" довбеться об села Донецької и Луганської областей
З Сірії Путіна погнали сцяними ганчірками

Таких "союзників" не беруть на перемовини з приводу нового світоустрою

А это очень показательно, пра вяличие
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 29 січ, 2025 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:Вчора теща робила операцію на варикоз... 36000 грн+4000грн медикаменти....

Дорого у Львові, чи то ціни зросли. В Києві восени минулого року було майже вдвічі дешевше, десь 25к за все
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:24

  jump написав:Зупинка програм USAID: Україна почала консультації з ЄС про можливе заміщення допомоги CША :lol:

"Безумовно, американський народ і Уряд мають повне право перевірити результати цієї допомоги і ухвалити рішення — чи продовжувати свою глобальну підтримку. 8) Та поки триватиме аудит, Україна має вжити оперативних заходів, щоб уникнути дестабілізації ключових процесів в державі, а також передбачити свої дії у цьому напрямі надалі", — додали в парламентському апараті.
https://focus.ua/uk/ukraine/690918-prog ... omogi-ssha

нечисть сцить кипятком по ногах :lol:


ви погано уявляєте механізм реалізації фінансування через USAID. там все дуже формалізовано. вкрасти гроші дуже важко
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:28

  ЛАД написав:Кстати, почему-то давненько не было ракетных ударов. Да и налёты дронов, по-моему, заметно снизили интенсивность.
К чему бы это?
Или слишком тепло, ждут похолодания?
С зимой нам явно повезло - аномально тёплая.

С ракетами ситуации, более-менее, понятная. Россиянам нужно время на производство некоторого количества ракет, достаточного для новой ракетной атаки

По "мопедам", а где меньше стало ?
26.01.2025 - 72 шахеда, 50 сбито, 9 локационно потеряно
27.01.2025 - 104 шахеда, 57 сбито, 39 локационно потеряно
28.01.2025 - 100 шахеда, 65 сбито, 28 локационно потеряно

Другое дело, что это количество "мопедов" россияне стали размазывать по территории Украины.
Что может создать впечатление, что стали меньше применять "мопеды"

В 4 часа утра (символично, ...ля) 28.01 "мопед" впервые зафигачил в пределах города Чернигова, по частному сектору
pesikot
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