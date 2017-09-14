Донавчали штиковою лопатою. А там плати ініціації нема. ((
нехай і так, але навіть якщо припустити то все, що пише долярчик, то зовсім не зрозуміле - чому долярчик так з цього шкіриться то. він ж зовсім не розуміє того, що зворотня ситуація імовірна в тій же мірі. що то самий умовний "чувак, який курить на балконі" може все те виконати в бік долярчика, який до його дістане. чи когось з долярчикової родини. а як долярчик вміє діставати, тут всі знають. і що зі всього цього тоді так веселить долярчика? чи тут якраз класичне "а його то за що"?
UA написав:Продолжу. Платная медицина и образования. Нет пенсий как явления. Дети содержат родителей. Что посеял то и кушай.
Хорошие идеи. Главное очень решительные и ещё более рациональные. Вот только "совком" почему-то называют меня, но большинство предлагает вместо соблюдения законов либо чисто советские методы, либо меры, которые могут привести к восстановлению проклинаемой здесь советской власти. Единственная проблема - нет компартии или хотя бы какой-то аналогичной. В результате может получиться "бунт бессмысленный и беспощадный". "Платная медицина и образования" - у большинства на это нет денег. Результат - рост заболеваемости и смертности, безграмотное поколение,
А що зараз медицина безплатна? Вчора теща робила операцію на варикоз... 36000 грн+4000грн медикаменти.... Але при цьому Якщо ОФІЦІЙНО медицина стає платною - то ОФІЦІЙНО треба змінусувати відрахування з доходів на медицину
ЛАД написав:а далее - население. "Нет пенсий как явления. Дети содержат родителей" - у многих "детей" не хватает денег на своих детей, куда уж тут на родителей. Стариков в топку! "Что посеял то и кушай" требует уточнения, поэтому комментировать не буду. Надеюсь, не имеется ввиду, что горожане должны выращивать на энном этаже урожай и откармливать кабанчика и держать корову (или хотя бы козу). При реализации этих "идей" Майданом не обойдётся.
Ті самі яйця тільки в профіль Якщо мої діти повинні за МНОЮ доглядати - то логічно мінус ЄСВ з ЇХ начислень на зарплату. Тоді взагалі все по феншую.... Багато правильно вихованих дітей - пенсіонер в плюсі і діти в плюсі Пенсіонер замість пенсії в 3000 - отримає 5000 Діти замість відчислень з зарплати (середня 15000*2дітей*22%)=6600
Друге питання що робити тим в кого або дітей нема, або діти бачили тата/маму... Тоді вихід -безкоштовна миска супу на центральній площі міста....
jump написав:Зупинка програм USAID: Україна почала консультації з ЄС про можливе заміщення допомоги CША
"Безумовно, американський народ і Уряд мають повне право перевірити результати цієї допомоги і ухвалити рішення — чи продовжувати свою глобальну підтримку. Та поки триватиме аудит, Україна має вжити оперативних заходів, щоб уникнути дестабілізації ключових процесів в державі, а також передбачити свої дії у цьому напрямі надалі", — додали в парламентському апараті. https://focus.ua/uk/ukraine/690918-prog ... omogi-ssha
нечисть сцить кипятком по ногах
ви погано уявляєте механізм реалізації фінансування через USAID. там все дуже формалізовано. вкрасти гроші дуже важко
ЛАД написав:Кстати, почему-то давненько не было ракетных ударов. Да и налёты дронов, по-моему, заметно снизили интенсивность. К чему бы это? Или слишком тепло, ждут похолодания? С зимой нам явно повезло - аномально тёплая.
С ракетами ситуации, более-менее, понятная. Россиянам нужно время на производство некоторого количества ракет, достаточного для новой ракетной атаки
По "мопедам", а где меньше стало ? 26.01.2025 - 72 шахеда, 50 сбито, 9 локационно потеряно 27.01.2025 - 104 шахеда, 57 сбито, 39 локационно потеряно 28.01.2025 - 100 шахеда, 65 сбито, 28 локационно потеряно
Другое дело, что это количество "мопедов" россияне стали размазывать по территории Украины. Что может создать впечатление, что стали меньше применять "мопеды"
В 4 часа утра (символично, ...ля) 28.01 "мопед" впервые зафигачил в пределах города Чернигова, по частному сектору