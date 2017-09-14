Люди в военной форме избили работника коммунального предприятия
В пгт Красное, Львовской области, группа неизвестных в военной форме, вероятно в состоянии алкогольного опьянения, напала на работника поселкового коммунального предприятия. Потерпевшего госпитализировали скорой помощью. Обстоятельства происшествия выясняются. https://t.me/kindzadza_ua/13720
Der Spiegel: Миллиардная дыра в финансировании Украины.
▪️Семь крупнейших индустриальных стран G7 планировали выделить Украине кредит в 50 миллиардов долларов, чтобы гарантировать поддержку Киева даже в случае прихода к власти Дональда Трампа. Однако половина этих средств не может быть использована для закупки оружия. Это усиливает давление на Германию.
▪️Когда лидеры семи ведущих западных экономик собрались в июне прошлого года в Борго Эгнация на ежегодный саммит, они разработали план: Украина должна была получить кредит в размере около 50 миллиардов долларов, который финансировался бы за счёт доходов от замороженных российских государственных активов.
▪️В первую очередь, именно администрация тогдашнего президента США Джо Байдена стремилась таким образом обеспечить долгосрочную поддержку Украины в её защите от российской агрессии. В ходе встречи в Апулии звучало мнение, что помощь в поставках оружия необходимо сделать защищённой от Трампа (Trump-proof). Ведь тогда уже существовала вероятность возвращения республиканца в Белый дом, а также риск того, что он может остановить поддержку Украины и попытаться заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным.
▪️Именно на этот кредит ссылалась Канцелярия федерального канцлера Германии, когда в середине января журнал SPIEGEL впервые публично сообщил, что канцлер Олаф Шольц (СДПГ) выступает против инициативы своего министра обороны Бориса Писториуса и министра иностранных дел Анналены Бербок. Они предлагали до парламентских выборов 23 февраля дополнительно выделить Украине три миллиарда евро на укрепление её противовоздушной обороны.
▪️Министерство обороны и Министерство иностранных дел ещё с момента раскола коалиции в ноябре прошлого года добивались того, чтобы Бундестаг утвердил так называемые незапланированные расходы. В парламенте нашлась бы широкая поддержка этого решения со стороны ХДС/ХСС и СвДП. Однако Шольц отверг эту инициативу, заявив, что для её реализации сначала необходимо приостановить действие долгового тормоза. Но для этого в Бундестаге не хватает голосов.
▪️Канцелярия канцлера тогда заверяла, что у Украины ещё достаточно средств, выделенных Германией на 2024 год. Кроме того, она может воспользоваться кредитными средствами G7.
▪️Однако, как оказалось, около половины из предусмотренных 50 миллиардов долларов вообще не могут быть использованы для закупки вооружений
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 29 січ, 2025 19:35, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:А що зараз медицина безплатна? Вчора теща робила операцію на варикоз... 36000 грн+4000грн медикаменти.... Але при цьому Якщо ОФІЦІЙНО медицина стає платною - то ОФІЦІЙНО треба змінусувати відрахування з доходів на медицину
Тобто, офіційно - медицина безкоштовна! Але! Теща робила операцію ПЛАТНО! Значить НЕ офіційно - медицина ПЛАТНА! Але! Відрахування з доходів продовжують відчисляти!
Тобто, що це виходить? Друть дві шкури? (і з відчислень з доходів, і при потребі полікуватись/зробити операцію)
та потолоч тепер виловлює будь-кого і розводить на касу.
Я ж говорил, что это скам, вирусняк а не ПО. Все данные есть в реестрах. Ставить троянского коня себе на телефон глупо
Бетон, отключись от интернета или научись им пользоваться А то ты постоянно себе молотком по колену бьешь
Співавтор скандального законопроєкту №7351 який надавав право самостійно убивати військовослужбовців командуванням ЗСУ за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин, таким чином, оцінений у ЗМІ як спроба відновити смертну кару в Україні.[8][9][10][11][12]
Это тот самый депутат Поэтому, ценность его слов имеет отрицательные значения
Но тебе, Бетон, такое нравится Всё на эмоциях, всё на надрыве и сопли на кулаке
budivelnik написав:А що зараз медицина безплатна? Вчора теща робила операцію на варикоз... 36000 грн+4000грн медикаменти.... Але при цьому Якщо ОФІЦІЙНО медицина стає платною - то ОФІЦІЙНО треба змінусувати відрахування з доходів на медицину
Тобто, офіційно - медицина безкоштовна! Але! Теща робила операцію ПЛАТНО! Значить НЕ офіційно - медицина ПЛАТНА! Але! Відрахування з доходів продовжують відчисляти!
Тобто, що це виходить? Друть дві шкури? (і з відчислень з доходів, і при потребі полікуватись/зробити операцію)
Країна чудес!
А ты только сейчас вошёл во взрослую жизнь ? )
Или ты думал, что твои 100 гривень налогов должны были сделать медицину офигенной ?
budivelnik написав:А що зараз медицина безплатна? Вчора теща робила операцію на варикоз... 36000 грн+4000грн медикаменти.... Але при цьому Якщо ОФІЦІЙНО медицина стає платною - то ОФІЦІЙНО треба змінусувати відрахування з доходів на медицину
Тобто, офіційно - медицина безкоштовна! Але! Теща робила операцію ПЛАТНО! Значить НЕ офіційно - медицина ПЛАТНА! Але! Відрахування з доходів продовжують відчисляти!
Тобто, що це виходить? Друть дві шкури? (і з відчислень з доходів, і при потребі полікуватись/зробити операцію)
Країна чудес!
А ты только сейчас вошёл во взрослую жизнь ? )
Или ты думал, что твои 100 гривень налогов должны были сделать медицину офигенной ?
Звичайно, що ні для кого це не новина(і для мене теж - як мінімум, роди у дружини були платні!)