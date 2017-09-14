Der Spiegel: Миллиардная дыра в финансировании Украины.



▪️Семь крупнейших индустриальных стран G7 планировали выделить Украине кредит в 50 миллиардов долларов, чтобы гарантировать поддержку Киева даже в случае прихода к власти Дональда Трампа. Однако половина этих средств не может быть использована для закупки оружия. Это усиливает давление на Германию.



▪️Когда лидеры семи ведущих западных экономик собрались в июне прошлого года в Борго Эгнация на ежегодный саммит, они разработали план: Украина должна была получить кредит в размере около 50 миллиардов долларов, который финансировался бы за счёт доходов от замороженных российских государственных активов.



▪️В первую очередь, именно администрация тогдашнего президента США Джо Байдена стремилась таким образом обеспечить долгосрочную поддержку Украины в её защите от российской агрессии. В ходе встречи в Апулии звучало мнение, что помощь в поставках оружия необходимо сделать защищённой от Трампа (Trump-proof). Ведь тогда уже существовала вероятность возвращения республиканца в Белый дом, а также риск того, что он может остановить поддержку Украины и попытаться заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным.



▪️Именно на этот кредит ссылалась Канцелярия федерального канцлера Германии, когда в середине января журнал SPIEGEL впервые публично сообщил, что канцлер Олаф Шольц (СДПГ) выступает против инициативы своего министра обороны Бориса Писториуса и министра иностранных дел Анналены Бербок. Они предлагали до парламентских выборов 23 февраля дополнительно выделить Украине три миллиарда евро на укрепление её противовоздушной обороны.



▪️Министерство обороны и Министерство иностранных дел ещё с момента раскола коалиции в ноябре прошлого года добивались того, чтобы Бундестаг утвердил так называемые незапланированные расходы. В парламенте нашлась бы широкая поддержка этого решения со стороны ХДС/ХСС и СвДП. Однако Шольц отверг эту инициативу, заявив, что для её реализации сначала необходимо приостановить действие долгового тормоза. Но для этого в Бундестаге не хватает голосов.



▪️Канцелярия канцлера тогда заверяла, что у Украины ещё достаточно средств, выделенных Германией на 2024 год. Кроме того, она может воспользоваться кредитными средствами G7.



▪️Однако, как оказалось, около половины из предусмотренных 50 миллиардов долларов вообще не могут быть использованы для закупки вооружений