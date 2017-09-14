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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1223912240122411224212243>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:32

Люди в военной форме избили работника коммунального предприятия

В пгт Красное, Львовской области, группа неизвестных в военной форме, вероятно в состоянии алкогольного опьянения, напала на работника поселкового коммунального предприятия.
Потерпевшего госпитализировали скорой помощью. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://t.me/kindzadza_ua/13720

ну погоди. полицейские бегут за кем то по полю
https://t.me/kindzadza_ua/13719

Der Spiegel: Миллиардная дыра в финансировании Украины.

▪️Семь крупнейших индустриальных стран G7 планировали выделить Украине кредит в 50 миллиардов долларов, чтобы гарантировать поддержку Киева даже в случае прихода к власти Дональда Трампа. Однако половина этих средств не может быть использована для закупки оружия. Это усиливает давление на Германию.

▪️Когда лидеры семи ведущих западных экономик собрались в июне прошлого года в Борго Эгнация на ежегодный саммит, они разработали план: Украина должна была получить кредит в размере около 50 миллиардов долларов, который финансировался бы за счёт доходов от замороженных российских государственных активов.

▪️В первую очередь, именно администрация тогдашнего президента США Джо Байдена стремилась таким образом обеспечить долгосрочную поддержку Украины в её защите от российской агрессии. В ходе встречи в Апулии звучало мнение, что помощь в поставках оружия необходимо сделать защищённой от Трампа (Trump-proof). Ведь тогда уже существовала вероятность возвращения республиканца в Белый дом, а также риск того, что он может остановить поддержку Украины и попытаться заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным.

▪️Именно на этот кредит ссылалась Канцелярия федерального канцлера Германии, когда в середине января журнал SPIEGEL впервые публично сообщил, что канцлер Олаф Шольц (СДПГ) выступает против инициативы своего министра обороны Бориса Писториуса и министра иностранных дел Анналены Бербок. Они предлагали до парламентских выборов 23 февраля дополнительно выделить Украине три миллиарда евро на укрепление её противовоздушной обороны.

▪️Министерство обороны и Министерство иностранных дел ещё с момента раскола коалиции в ноябре прошлого года добивались того, чтобы Бундестаг утвердил так называемые незапланированные расходы. В парламенте нашлась бы широкая поддержка этого решения со стороны ХДС/ХСС и СвДП. Однако Шольц отверг эту инициативу, заявив, что для её реализации сначала необходимо приостановить действие долгового тормоза. Но для этого в Бундестаге не хватает голосов.

▪️Канцелярия канцлера тогда заверяла, что у Украины ещё достаточно средств, выделенных Германией на 2024 год. Кроме того, она может воспользоваться кредитными средствами G7.

▪️Однако, как оказалось, около половины из предусмотренных 50 миллиардов долларов вообще не могут быть использованы для закупки вооружений
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 29 січ, 2025 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:35

  jump написав:Деякі працівники ТЦК видаляли запис про бронювання від мобілізації з реєстру "Оберіг", заявив нардеп Олександр Федієнко.

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/690 ... i-ukrajini

та потолоч тепер виловлює будь-кого і розводить на касу.

Я ж говорил, что это скам, вирусняк а не ПО.
Все данные есть в реестрах.
Ставить троянского коня себе на телефон глупо
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:38

І такий у всьому "абсурдний абсурд!"©

  budivelnik написав:А що зараз медицина безплатна?
Вчора теща робила операцію на варикоз... 36000 грн+4000грн медикаменти....
Але при цьому
Якщо ОФІЦІЙНО медицина стає платною - то ОФІЦІЙНО треба змінусувати відрахування з доходів на медицину
Тобто, офіційно - медицина безкоштовна!
Але!
Теща робила операцію ПЛАТНО!
Значить НЕ офіційно - медицина ПЛАТНА!
Але!
Відрахування з доходів продовжують відчисляти!

Тобто, що це виходить?
Друть дві шкури? :mrgreen:
(і з відчислень з доходів, і при потребі полікуватись/зробити операцію)

Країна чудес! :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:39

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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:41

  Бетон написав:
  jump написав:Деякі працівники ТЦК видаляли запис про бронювання від мобілізації з реєстру "Оберіг", заявив нардеп Олександр Федієнко.

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/690 ... i-ukrajini

та потолоч тепер виловлює будь-кого і розводить на касу.

Я ж говорил, что это скам, вирусняк а не ПО.
Все данные есть в реестрах.
Ставить троянского коня себе на телефон глупо

Бетон, отключись от интернета или научись им пользоваться
А то ты постоянно себе молотком по колену бьешь

Співавтор скандального законопроєкту №7351 який надавав право самостійно убивати військовослужбовців командуванням ЗСУ за невиконання наказів без будь-яких доведених обставин, таким чином, оцінений у ЗМІ як спроба відновити смертну кару в Україні.[8][9][10][11][12]

Это тот самый депутат
Поэтому, ценность его слов имеет отрицательные значения

Но тебе, Бетон, такое нравится
Всё на эмоциях, всё на надрыве и сопли на кулаке
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:43

  Успіх написав:
  budivelnik написав:А що зараз медицина безплатна?
Вчора теща робила операцію на варикоз... 36000 грн+4000грн медикаменти....
Але при цьому
Якщо ОФІЦІЙНО медицина стає платною - то ОФІЦІЙНО треба змінусувати відрахування з доходів на медицину
Тобто, офіційно - медицина безкоштовна!
Але!
Теща робила операцію ПЛАТНО!
Значить НЕ офіційно - медицина ПЛАТНА!
Але!
Відрахування з доходів продовжують відчисляти!

Тобто, що це виходить?
Друть дві шкури? :mrgreen:
(і з відчислень з доходів, і при потребі полікуватись/зробити операцію)

Країна чудес! :lol:

А ты только сейчас вошёл во взрослую жизнь ? )

Или ты думал, что твои 100 гривень налогов должны были сделать медицину офигенной ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:45

  Wirująświatła написав:]
  Wirująświatła написав:Какая взаимосвязь?
не всегда человек сидит в многоэтажном человейнике, иногда куда то ходит/ездит.

Не заміливайте, вопрос біл в причастности дрона и убийства[/quote]
вас надо к холяве в одну палату подселить. а то ему скучно[/quote]

Всіх вітаю !

Ветік , а як ти вгадав що я на роботі ?

Як раз читаю про дрони і отруту .
Ну і Вадіка читаю .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:52

  холява написав:Ветік , а як ти вгадав що я на роботі ?
приветы) вам мирного вечера и доброго хорошего настроения!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:54

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  budivelnik написав:А що зараз медицина безплатна?
Вчора теща робила операцію на варикоз... 36000 грн+4000грн медикаменти....
Але при цьому
Якщо ОФІЦІЙНО медицина стає платною - то ОФІЦІЙНО треба змінусувати відрахування з доходів на медицину
Тобто, офіційно - медицина безкоштовна!
Але!
Теща робила операцію ПЛАТНО!
Значить НЕ офіційно - медицина ПЛАТНА!
Але!
Відрахування з доходів продовжують відчисляти!

Тобто, що це виходить?
Друть дві шкури? :mrgreen:
(і з відчислень з доходів, і при потребі полікуватись/зробити операцію)

Країна чудес! :lol:

А ты только сейчас вошёл во взрослую жизнь ? )

Или ты думал, что твои 100 гривень налогов должны были сделать медицину офигенной ?

Звичайно, що ні для кого це не новина(і для мене теж - як мінімум, роди у дружини були платні!)

Я просто хотів підкреслити абсурдність ситуації!

Абсурдний абсурд!©😁
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:55

  холява написав:Всіх вітаю !

Ветік , а як ти вгадав що я на роботі ?

Як раз читаю про дрони і отруту .
Ну і Вадіка читаю .


Нажаль ,Дядю Сашу ніхто не зміг замінити...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 29 січ, 2025 19:58, всього редагувалось 2 разів.
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