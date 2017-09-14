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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12240122411224212243>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:55

  Wirująświatła написав:
  холява написав:Ветік , а як ти вгадав що я на роботі ?
приветы) вам мирного вечера и доброго хорошего настроения!

++++
холява
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:57

Wirująświatła краще б одну дієву санкцію ввели, і визнали москалів терористами, ніж тисячі дріб'язкових.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:58

  Успіх написав:Абсурдний абсурд!
абсурда нет. медицина это не только лечение. Ещё есть больницы, поликлиники, инвентарь, транспорт, комуналка, топливо, ремонты авто и зданий. Даже не берем зарплату врача и медикаменты всё перечисленное денег требует немалых. Медицина не может быть бесплатной/дешевой. Это профанация. Далее диллема либо все покупают страховой полис и по нему получают гарантированную мед помощь в зависимости от стоимости пакета, либо каждый сам за себя, тогда 50-70% общества остается за бортом а семейный врач в амбулатории лечит всех ибупрофеном и валерьянкой.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 20:01

  andrijk777 написав:Смішно читати це "ігнорить дані від фахівців своєї країни". Таке можна сказати про 99% президентів 99% країн світу(спитайте пересічних цих країн). :D Він не ігнорить - для нього Єрмак - фахівець. Що таке "фахівець" по-вашому?

Нічого смішного.
Смішно, що ви звідкись взяли, що "99% президентів 99% країн світу" ігнорять дані від фахівців своїх спецслужб.

Думка Червинського полягала в не просто проігнорував дані від свої спецслужб, а замість цього користувався інфою від Ярмака, який в свою чергу отримував її з рфії.
Тобто замість даних від фахівців своїх спецслужб про накопичення сил та ін., що вказувало на майбутнє вторгнення, він користувався інфою від фахівця Ярмака - в якого ніяких подібних!!!! даних не було, лише запевнення від рфян про те, що вторгнення не буде.

Спецслужби давали дані і висновок з них, а Ярмак лише голі слова.
Ось і вся різниця.
Між фахівцями спецслужб і "фахівцем" Ярмаком.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 20:03

  Vadim_ написав:
Нажаль ,Дядю Сашу не смогли заменить...


Вадік , його ніхто не зможе замінити .
Олександр Олексієвич був дуже освіченою людиною і нам усім не вистачає його зелених повідомлень .
Нехай Господь вибачить йому всі гріхи і дарує Царство Небесне .
Дуже прошу не треба його чапати .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 20:05

https://t.me/c/1410990532/49514
байци невідімого фронта
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 20:06

  Успіх написав:Звичайно, що ні для кого це не новина(і для мене теж - як мінімум, роди у дружини були платні!)

Я просто хотів підкреслити абсурдність ситуації!

Абсурдний абсурд!©😁

Ти зараз сказав, що небо - сине, вода - мокра, трава - зелена, але тільки влітку

Був шанс змінити медицину, але ж ти сам бігав - доктор смерть, доктор смерть
То ж маємо, те що маємо

Твоя зелена пліснява не тільки не покращила, а ще й погіршила
А як все було красівоє в серіалі )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 20:09

  Дюрі-бачі написав:Wirująświatła краще б одну дієву санкцію ввели, і визнали москалів терористами, ніж тисячі дріб'язкових.

Там свои большие интересі...., Україна для них позапрошлогодняя піль а с учётом розкрадання ...і ніхто не сів досі...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 20:10

  барабашов написав:
  jump написав:Деякі працівники ТЦК видаляли запис про бронювання від мобілізації з реєстру "Оберіг", заявив нардеп Олександр Федієнко.

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/690 ... i-ukrajini

та потолоч тепер виловлює будь-кого і розводить на касу.

Мне мои офицеры-айтишникина почасовой оплате за кордон говорили что там код ломается элементарно и даже изначально вроде всем служившим/военка ставилась красная метка «розыск»
Так что этим резервом подтереться можно с его сложностью и защитами
И особенно теми кто хозяин сервера и контролирует базу

Реєстр резерва в блокчейн записувати, і випускати токени BRON
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 20:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нелегитимный: Путин заявил, что Зеленский не вправе подписывать мирный договор
"Вести переговоры можно с кем угодно. Только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать", – заявил Путин.

Переговоры хоть с Зеленским, но подписывать должен кто-то другой
Это новое слово в переговорах - обсуждать условия с тем, кто не будет их подписывать

По его словам, полномочия президента Украины уже истекли, поскольку в украинской Конституции не предусмотрена возможность их продления на время действия военного положения. Однако это предусмотрено для Верховной Рады, настаивает диктатор.

О! как
А когда в 2014 году сбежал Янукович, а переход власти к спикеру Верховной Рады - это был "переворот", если верить российской пропаганде
А в 2024-2025 уже всё норм, подходит
Но это всё трындеж

Этим словами Путин выразил простую мысль - Хохлы, я хочу решать, кто подпишет, с вашей стороны, вашу капитуляцию передо мной

Кроме того Путин утверждает, что война якобы могла закончиться еще в 2022 году, если бы Киев просто отдал Донбасс. По его словам, тогда украинскому руководству было сказано, что "люди в ЛНР и ДНР" не хотят быть в составе Украины.

Именно, поэтому пошли на Киев
pesikot
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