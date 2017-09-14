абсурда нет. медицина это не только лечение. Ещё есть больницы, поликлиники, инвентарь, транспорт, комуналка, топливо, ремонты авто и зданий. Даже не берем зарплату врача и медикаменты всё перечисленное денег требует немалых. Медицина не может быть бесплатной/дешевой. Это профанация. Далее диллема либо все покупают страховой полис и по нему получают гарантированную мед помощь в зависимости от стоимости пакета, либо каждый сам за себя, тогда 50-70% общества остается за бортом а семейный врач в амбулатории лечит всех ибупрофеном и валерьянкой.
andrijk777 написав:Смішно читати це "ігнорить дані від фахівців своєї країни". Таке можна сказати про 99% президентів 99% країн світу(спитайте пересічних цих країн). Він не ігнорить - для нього Єрмак - фахівець. Що таке "фахівець" по-вашому?
Нічого смішного. Смішно, що ви звідкись взяли, що "99% президентів 99% країн світу" ігнорять дані від фахівців своїх спецслужб.
Думка Червинського полягала в не просто проігнорував дані від свої спецслужб, а замість цього користувався інфою від Ярмака, який в свою чергу отримував її з рфії. Тобто замість даних від фахівців своїх спецслужб про накопичення сил та ін., що вказувало на майбутнє вторгнення, він користувався інфою від фахівця Ярмака - в якого ніяких подібних!!!! даних не було, лише запевнення від рфян про те, що вторгнення не буде.
Спецслужби давали дані і висновок з них, а Ярмак лише голі слова. Ось і вся різниця. Між фахівцями спецслужб і "фахівцем" Ярмаком.
Vadim_ написав: Нажаль ,Дядю Сашу не смогли заменить...
Вадік , його ніхто не зможе замінити . Олександр Олексієвич був дуже освіченою людиною і нам усім не вистачає його зелених повідомлень . Нехай Господь вибачить йому всі гріхи і дарує Царство Небесне . Дуже прошу не треба його чапати .
та потолоч тепер виловлює будь-кого і розводить на касу.
Мне мои офицеры-айтишникина почасовой оплате за кордон говорили что там код ломается элементарно и даже изначально вроде всем служившим/военка ставилась красная метка «розыск» Так что этим резервом подтереться можно с его сложностью и защитами И особенно теми кто хозяин сервера и контролирует базу
Реєстр резерва в блокчейн записувати, і випускати токени BRON
"Вести переговоры можно с кем угодно. Только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать", – заявил Путин.
Переговоры хоть с Зеленским, но подписывать должен кто-то другой Это новое слово в переговорах - обсуждать условия с тем, кто не будет их подписывать
По его словам, полномочия президента Украины уже истекли, поскольку в украинской Конституции не предусмотрена возможность их продления на время действия военного положения. Однако это предусмотрено для Верховной Рады, настаивает диктатор.
О! как А когда в 2014 году сбежал Янукович, а переход власти к спикеру Верховной Рады - это был "переворот", если верить российской пропаганде А в 2024-2025 уже всё норм, подходит Но это всё трындеж
Этим словами Путин выразил простую мысль - Хохлы, я хочу решать, кто подпишет, с вашей стороны, вашу капитуляцию передо мной
Кроме того Путин утверждает, что война якобы могла закончиться еще в 2022 году, если бы Киев просто отдал Донбасс. По его словам, тогда украинскому руководству было сказано, что "люди в ЛНР и ДНР" не хотят быть в составе Украины.