"Вести переговоры можно с кем угодно. Только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать", – заявил Путин.
Переговоры хоть с Зеленским, но подписывать должен кто-то другой Это новое слово в переговорах - обсуждать условия с тем, кто не будет их подписывать
По его словам, полномочия президента Украины уже истекли, поскольку в украинской Конституции не предусмотрена возможность их продления на время действия военного положения. Однако это предусмотрено для Верховной Рады, настаивает диктатор.
О! как А когда в 2014 году сбежал Янукович, а переход власти к спикеру Верховной Рады - это был "переворот", если верить российской пропаганде А в 2024-2025 уже всё норм, подходит Но это всё трындеж
Этим словами Путин выразил простую мысль - Хохлы, я хочу решать, кто подпишет, с вашей стороны, вашу капитуляцию передо мной
Кроме того Путин утверждает, что война якобы могла закончиться еще в 2022 году, если бы Киев просто отдал Донбасс. По его словам, тогда украинскому руководству было сказано, что "люди в ЛНР и ДНР" не хотят быть в составе Украины.
Согласно результатам недавнего опроса, 65% россиян высказались за завершение войны с Украиной. 13% предпочитают продолжать военные действия, а 69% считают, что большинство граждан страны тоже хотят мира.
В вопросе о распределении бюджета, люди предпочли бы направить средства на повышение пенсий и зарплат, улучшение медицины и образования. Только 12% согласны на дополнительные расходы на военные нужды. https://t.me/c/1713708838/41949
там же
Танковый голод: Россия теряет броню быстрее, чем успевает её восполнить
Дрони СБУ та ССО уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» та ракетний арсенал у тверській області.
✈️ Цієї ночі СБУ та ССО провели спільну спецоперацію з ураження НПС «Андреаполь» (https://t.me/operativnoZSU/170375), яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2. Унаслідок атаки дронів на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу «Усть-Луга» в Ленінградській області.
✈️Ще однією ціллю СБУ та ССО став 23-й ракетний арсенал міноборони рф у тверській області. Дрони уразили сам склад та три будівлі військової частини. Місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів та писали в чатах про евакуацію населення.
Этой ночью БПЛА атаковали объекты «Лукойла», «Сибура» и «Роснефти» в Нижегородской и Смоленской областях
«В результате отражения атаки БПЛА (https://t.me/astrapress/73407https://t. ... ress/73407) на территории предприятия „СИБУР-Кстово“ упали обломки, что вызвало возгорание. В настоящее время на месте работают пожарные МЧС России. Пострадавших нет, персонал перемещен на безопасное расстояние», — сказано в сообщении пресс-службы предприятия «СИБУР-Кстово».
Как выяснила ASTRA, там загорелась установка по производству этилена и пропилена ЭП-300.
Нефтехимический завод «СИБУР-Кстово», как говорится на сайте, производит этилен, пропилен, бензол, а также ряд углеводородных фракций. При этом украинские СМИ писали, что оно производит компоненты для взрывчатки.
По данным источников ASTRA, еще один беспилотник упал в той же промзоне, что и «СИБУР», возле нефтеперерабатывающего предприятия «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Дрон не сдетонировал, обошлось без разрушений.
Кроме того, утром два беспилотника упали на объект «Роснефти» в Смоленской области. Речь идет о недействующей нефтебазе «Роснефть-Смоленскнефтепродукт». По данным ASTRA, один из дронов попал в пустую цистерну, еще один упал на территории нефтебазы и не взорвался. Другой беспилотник повредил крышу производственного цеха на металлообрабатывающем предприятии «Рус Снаб Комплект» в Твери.
Ранее ASTRA сообщала (https://t.me/astrapress/73442https://t. ... ress/73442) об атаке на 23 арсенал ГРАУ в поселке Октябрьском Тверской области. На складе боеприпасы в момент атаки отсутствовали, сам он получил повреждения. Повреждены также три здания войсковой части. Помимо арсенала, сегодня беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию «НПС Андреаполь» ООО «Транснефть-Балтика» в деревне Ерохино. Повреждены крыша здания связи и оператора станции, фильтрационная насосная площадка, произошел разлив нефтепродуктов и пожар, сообщили источники ASTRA в МЧС РФ.
Во второй половине 2024 года зона ударов дронов охватывала всю центральную часть России вплоть до реки Волги. С 2025 года дроны несколько раз подряд атаковали нефтебазы в Энгельсе и Воронежской области. Хваленые российские системы радиоэлектронной борьбы и ПВО не смогли ничего с этим поделать.
▪️ 4 января дроны пролетели более 900 километров и успешно поразили крупнейший морской порт в России Усть-Луга в Ленинградской области.
▪️ 8 января дроны пролетели около 1000 километров и ударили по нефтебазе в Энгельсе, которая обеспечивает топливом военный аэродром.
▪️ 10 января в Ростовской области вспыхнули пожары из-за «обломков дронов».
▪️ 11 января атаке подверглись оккупированный Россией Крым и ряд российских городов. В портовой зоне Новороссийска, в 500 километрах от границы, произошел пожар.
▪️ 14 января беспилотники атаковали нефтебазу в Энгельсе, завод «Оргсинтез» в Казани, Саратовский НПЗ и Брянский химзавод.
▪️ 15 января в Воронежской области, примерно в 200 км от границы с Украиной, загорелась нефтебаза.
▪️ 16 января, пролетев более 400 км, беспилотники достигли Тамбовского порохового завода.
▪️ 17 января беспилотники снова атаковали нефтебазу в Энгельсе, где россиянам только что удалось потушить шестидневный пожар. Это была третья атака за две недели.
▪️ 18 января беспилотники атаковали нефтебазы в Тульской и Калужской областях России.
▪️ 20 января беспилотники ударили по объектам авиазавода в Казани (1000 км от границы). Беспилотники также посетили знакомую нефтебазу в Воронежской области России.
▪️ 21 января дроны наведались на объекты военной промышленности в Смоленске за 300 км от границы.
▪️ 24 января добрые дроны успешно провели турне по Рязани и Брянску - более чем в 500 и 110 километрах от границы. В Рязани было световое шоу на нефтезаводе, а в Брянске не остался без внимания завод «Кремний Эл».
▪️ 26 января БпЛА вновь ударили по Рязанскому НПЗ более чем в 500 километрах от границы.
▪️ 29 января беспилотники нанесли успешный удар по одному из крупнейших российских НПЗ в городе Кстово Нижегородской области примерно в 800 км от украинской границы.
budivelnik написав:А що зараз медицина безплатна? Вчора теща робила операцію на варикоз... 36000 грн+4000грн медикаменти.... Але при цьому Якщо ОФІЦІЙНО медицина стає платною - то ОФІЦІЙНО треба змінусувати відрахування з доходів на медицину
Тобто, офіційно - медицина безкоштовна! Але! Теща робила операцію ПЛАТНО! Значить НЕ офіційно - медицина ПЛАТНА! Але! Відрахування з доходів продовжують відчисляти!
Тобто, що це виходить? Друть дві шкури? (і з відчислень з доходів, і при потребі полікуватись/зробити операцію)
Країна чудес!
Якщо це не платна клініка, то якийсь пакет все таки був умовно безкоштовний. Не потрібно придумувати велосипед, а впроваджувати страхову медицину. також мав рідкісний досвід вчора звернувся в держ. амбулаторію вперше за дуже багато років, згаяв масу часу і не довів справу до результату. По перше талони не дуже відповідають реаліям, маса іде пенсіонерів, убд, влк (кинулись проходити обмежено придатні і зараз просто справжній бум) відповідно черги з тих, хто поза чергою. Звичайному платнику податків не варто і пробувати.