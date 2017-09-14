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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12240122411224212243

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 20:33

  pesikot написав:Нелегитимный: Путин заявил, что Зеленский не вправе подписывать мирный договор
"Вести переговоры можно с кем угодно. Только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать", – заявил Путин.

Переговоры хоть с Зеленским, но подписывать должен кто-то другой
Это новое слово в переговорах - обсуждать условия с тем, кто не будет их подписывать

По его словам, полномочия президента Украины уже истекли, поскольку в украинской Конституции не предусмотрена возможность их продления на время действия военного положения. Однако это предусмотрено для Верховной Рады, настаивает диктатор.

О! как
А когда в 2014 году сбежал Янукович, а переход власти к спикеру Верховной Рады - это был "переворот", если верить российской пропаганде
А в 2024-2025 уже всё норм, подходит
Но это всё трындеж

Этим словами Путин выразил простую мысль - Хохлы, я хочу решать, кто подпишет, с вашей стороны, вашу капитуляцию передо мной

Кроме того Путин утверждает, что война якобы могла закончиться еще в 2022 году, если бы Киев просто отдал Донбасс. По его словам, тогда украинскому руководству было сказано, что "люди в ЛНР и ДНР" не хотят быть в составе Украины.

Именно, поэтому пошли на Киев

Пи з дёж и пропаганда, рф
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 20:34

Россияне хотят завершить войну

Согласно результатам недавнего опроса, 65% россиян высказались за завершение войны с Украиной. 13% предпочитают продолжать военные действия, а 69% считают, что большинство граждан страны тоже хотят мира.

В вопросе о распределении бюджета, люди предпочли бы направить средства на повышение пенсий и зарплат, улучшение медицины и образования. Только 12% согласны на дополнительные расходы на военные нужды.
https://t.me/c/1713708838/41949


там же
Танковый голод: Россия теряет броню быстрее, чем успевает её восполнить
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ходять чутки що на кінець йде удар по НПЗ може в Білорусії мозіль, невже на третьому році війни ми вирішили забрати в Росії 6 млрд доларів?
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 20:50

Дрони СБУ та ССО уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» та ракетний арсенал у тверській області.

✈️ Цієї ночі СБУ та ССО провели спільну спецоперацію з ураження НПС «Андреаполь» (https://t.me/operativnoZSU/170375), яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2. Унаслідок атаки дронів на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу «Усть-Луга» в Ленінградській області.

✈️Ще однією ціллю СБУ та ССО став 23-й ракетний арсенал міноборони рф у тверській області. Дрони уразили сам склад та три будівлі військової частини. Місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів та писали в чатах про евакуацію населення.


Этой ночью БПЛА атаковали объекты «Лукойла», «Сибура» и «Роснефти» в Нижегородской и Смоленской областях

«В результате отражения атаки БПЛА (https://t.me/astrapress/73407https://t. ... ress/73407) на территории предприятия „СИБУР-Кстово“ упали обломки, что вызвало возгорание. В настоящее время на месте работают пожарные МЧС России. Пострадавших нет, персонал перемещен на безопасное расстояние», — сказано в сообщении пресс-службы предприятия «СИБУР-Кстово».

Как выяснила ASTRA, там загорелась установка по производству этилена и пропилена ЭП-300.

Нефтехимический завод «СИБУР-Кстово», как говорится на сайте, производит этилен, пропилен, бензол, а также ряд углеводородных фракций. При этом украинские СМИ писали, что оно производит компоненты для взрывчатки.

По данным источников ASTRA, еще один беспилотник упал в той же промзоне, что и «СИБУР», возле нефтеперерабатывающего предприятия «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Дрон не сдетонировал, обошлось без разрушений.

В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на Нижегородскую область и заявили, что после «удара БпЛА зафиксирован мощный пожар на территории объекта» (https://t.me/astrapress/73413https://t. ... ress/73413). Там утверждают, что дроны поразили НПЗ.

Кроме того, утром два беспилотника упали на объект «Роснефти» в Смоленской области. Речь идет о недействующей нефтебазе «Роснефть-Смоленскнефтепродукт». По данным ASTRA, один из дронов попал в пустую цистерну, еще один упал на территории нефтебазы и не взорвался. Другой беспилотник повредил крышу производственного цеха на металлообрабатывающем предприятии «Рус Снаб Комплект» в Твери.

Ранее ASTRA сообщала (https://t.me/astrapress/73442https://t. ... ress/73442) об атаке на 23 арсенал ГРАУ в поселке Октябрьском Тверской области. На складе боеприпасы в момент атаки отсутствовали, сам он получил повреждения. Повреждены также три здания войсковой части. Помимо арсенала, сегодня беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию «НПС Андреаполь» ООО «Транснефть-Балтика» в деревне Ерохино. Повреждены крыша здания связи и оператора станции, фильтрационная насосная площадка, произошел разлив нефтепродуктов и пожар, сообщили источники ASTRA в МЧС РФ.

Всего МО РФ отчитывалось (https://t.me/astrapress/73426https://t. ... ress/73426) о перехвате 104 украинских беспилотников этой ночью: над Курской, Брянской, Смоленской, Тверской, Нижегородской, Калужской, Белгородской, Ростовской и Ленинградской областями.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 20:50

  jump написав:https://t.me/c/1410990532/49514
байци невідімого фронта

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Давайте ролик качайте сюда
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 20:51

календарь праздников на Январь

Во второй половине 2024 года зона ударов дронов охватывала всю центральную часть России вплоть до реки Волги. С 2025 года дроны несколько раз подряд атаковали нефтебазы в Энгельсе и Воронежской области. Хваленые российские системы радиоэлектронной борьбы и ПВО не смогли ничего с этим поделать.

▪️ 4 января дроны пролетели более 900 километров и успешно поразили крупнейший морской порт в России Усть-Луга в Ленинградской области.

▪️ 8 января дроны пролетели около 1000 километров и ударили по нефтебазе в Энгельсе, которая обеспечивает топливом военный аэродром.

▪️ 10 января в Ростовской области вспыхнули пожары из-за «обломков дронов».

▪️ 11 января атаке подверглись оккупированный Россией Крым и ряд российских городов. В портовой зоне Новороссийска, в 500 километрах от границы, произошел пожар.

▪️ 14 января беспилотники атаковали нефтебазу в Энгельсе, завод «Оргсинтез» в Казани, Саратовский НПЗ и Брянский химзавод.

▪️ 15 января в Воронежской области, примерно в 200 км от границы с Украиной, загорелась нефтебаза.

▪️ 16 января, пролетев более 400 км, беспилотники достигли Тамбовского порохового завода.

▪️ 17 января беспилотники снова атаковали нефтебазу в Энгельсе, где россиянам только что удалось потушить шестидневный пожар. Это была третья атака за две недели.

▪️ 18 января беспилотники атаковали нефтебазы в Тульской и Калужской областях России.

▪️ 20 января беспилотники ударили по объектам авиазавода в Казани (1000 км от границы). Беспилотники также посетили знакомую нефтебазу в Воронежской области России.

▪️ 21 января дроны наведались на объекты военной промышленности в Смоленске за 300 км от границы.

▪️ 24 января добрые дроны успешно провели турне по Рязани и Брянску - более чем в 500 и 110 километрах от границы. В Рязани было световое шоу на нефтезаводе, а в Брянске не остался без внимания завод «Кремний Эл».

▪️ 26 января БпЛА вновь ударили по Рязанскому НПЗ более чем в 500 километрах от границы.

▪️ 29 января беспилотники нанесли успешный удар по одному из крупнейших российских НПЗ в городе Кстово Нижегородской области примерно в 800 км от украинской границы.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 20:54

только дронами нефтебазу не убьешь
На спутниковых снимках видно, что в результате ударов БПЛА 8 и 14 января были уничтожены 4 топливные цистерны и повреждены ещё 10.

Напомним, что первый удар по НПЗ вызвал масштабные пожары, которые тушили несколько дней. Второй также привёл к возгоранию объекта.

https://t.me/nexta_live/89224


Источник в СБУ заявил об ударах по нефтяному объекту и арсеналу в Тверской области

Источник Украинской службы Би-би-си в Службе безопасности Украины утверждает, что украинские дроны нанесли удары по нефтеперекачивающей станции «Андреаполь» и ракетному арсеналу в Тверской области.

Собеседник Би-би-си сообщает, что в результате удара на станции «повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар».

💬 «Россиянам даже пришлось останавливать магистральный трубопровод, по которому нефть поставляется на терминал „Усть-Луга“ в Ленинградской области», — заявил источник.

Кроме того, источник в спецслужбе утверждает, что удар был нанесен по 23-му ракетному арсеналу Минобороны РФ в Тверской области, где были поражены «склад и три строения военной части».

💬 «Местные жители насчитали более 20 взрывов и писали в чатах об эвакуации населения», — сообщил он.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщал, что в ночь на 29 января над территорией региона «силами Минобороны РФ отражена атака 29 БПЛА».
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 20:59

  Успіх написав:
  budivelnik написав:А що зараз медицина безплатна?
Вчора теща робила операцію на варикоз... 36000 грн+4000грн медикаменти....
Але при цьому
Якщо ОФІЦІЙНО медицина стає платною - то ОФІЦІЙНО треба змінусувати відрахування з доходів на медицину
Тобто, офіційно - медицина безкоштовна!
Але!
Теща робила операцію ПЛАТНО!
Значить НЕ офіційно - медицина ПЛАТНА!
Але!
Відрахування з доходів продовжують відчисляти!

Тобто, що це виходить?
Друть дві шкури? :mrgreen:
(і з відчислень з доходів, і при потребі полікуватись/зробити операцію)

Країна чудес! :lol:

Якщо це не платна клініка, то якийсь пакет все таки був умовно безкоштовний. Не потрібно придумувати велосипед, а впроваджувати страхову медицину.
також мав рідкісний досвід вчора звернувся в держ. амбулаторію вперше за дуже багато років, згаяв масу часу і не довів справу до результату. По перше талони не дуже відповідають реаліям, маса іде пенсіонерів, убд, влк (кинулись проходити обмежено придатні і зараз просто справжній бум) відповідно черги з тих, хто поза чергою.
Звичайному платнику податків не варто і пробувати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:04

про наміри Трампа і пітуна
про глобал одним словом

greenozon
 
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