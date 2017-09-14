Дрони СБУ та ССО уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» та ракетний арсенал у тверській області.✈️ Цієї ночі СБУ та ССО провели спільну спецоперацію з ураження НПС «Андреаполь» (), яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2. Унаслідок атаки дронів на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу «Усть-Луга» в Ленінградській області.✈️Ще однією ціллю СБУ та ССО став 23-й ракетний арсенал міноборони рф у тверській області. Дрони уразили сам склад та три будівлі військової частини. Місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів та писали в чатах про евакуацію населення.Этой ночью БПЛА атаковали объекты «Лукойла», «Сибура» и «Роснефти» в Нижегородской и Смоленской областях«В результате отражения атаки БПЛА () на территории предприятия „СИБУР-Кстово“ упали обломки, что вызвало возгорание. В настоящее время на месте работают пожарные МЧС России. Пострадавших нет, персонал перемещен на безопасное расстояние», — сказано в сообщении пресс-службы предприятия «СИБУР-Кстово».Как выяснила ASTRA, там загорелась установка по производству этилена и пропилена ЭП-300.Нефтехимический завод «СИБУР-Кстово», как говорится на сайте, производит этилен, пропилен, бензол, а также ряд углеводородных фракций. При этом украинские СМИ писали, что оно производит компоненты для взрывчатки.По данным источников ASTRA, еще один беспилотник упал в той же промзоне, что и «СИБУР», возле нефтеперерабатывающего предприятия «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Дрон не сдетонировал, обошлось без разрушений.В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на Нижегородскую область и заявили, что после «удара БпЛА зафиксирован мощный пожар на территории объекта» (). Там утверждают, что дроны поразили НПЗ.Кроме того, утром два беспилотника упали на объект «Роснефти» в Смоленской области. Речь идет о недействующей нефтебазе «Роснефть-Смоленскнефтепродукт». По данным ASTRA, один из дронов попал в пустую цистерну, еще один упал на территории нефтебазы и не взорвался. Другой беспилотник повредил крышу производственного цеха на металлообрабатывающем предприятии «Рус Снаб Комплект» в Твери.Ранее ASTRA сообщала () об атаке на 23 арсенал ГРАУ в поселке Октябрьском Тверской области. На складе боеприпасы в момент атаки отсутствовали, сам он получил повреждения. Повреждены также три здания войсковой части. Помимо арсенала, сегодня беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию «НПС Андреаполь» ООО «Транснефть-Балтика» в деревне Ерохино. Повреждены крыша здания связи и оператора станции, фильтрационная насосная площадка, произошел разлив нефтепродуктов и пожар, сообщили источники ASTRA в МЧС РФ.Всего МО РФ отчитывалось () о перехвате 104 украинских беспилотников этой ночью: над Курской, Брянской, Смоленской, Тверской, Нижегородской, Калужской, Белгородской, Ростовской и Ленинградской областями.