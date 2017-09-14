Дрони СБУ та ССО уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» та ракетний арсенал у тверській області.
✈️ Цієї ночі СБУ та ССО провели спільну спецоперацію з ураження НПС «Андреаполь» (https://t.me/operativnoZSU/170375), яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2. Унаслідок атаки дронів на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу «Усть-Луга» в Ленінградській області.
✈️Ще однією ціллю СБУ та ССО став 23-й ракетний арсенал міноборони рф у тверській області. Дрони уразили сам склад та три будівлі військової частини. Місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів та писали в чатах про евакуацію населення.
Этой ночью БПЛА атаковали объекты «Лукойла», «Сибура» и «Роснефти» в Нижегородской и Смоленской областях
«В результате отражения атаки БПЛА (https://t.me/astrapress/73407https://t. ... ress/73407) на территории предприятия „СИБУР-Кстово“ упали обломки, что вызвало возгорание. В настоящее время на месте работают пожарные МЧС России. Пострадавших нет, персонал перемещен на безопасное расстояние», — сказано в сообщении пресс-службы предприятия «СИБУР-Кстово».
Как выяснила ASTRA, там загорелась установка по производству этилена и пропилена ЭП-300.
Нефтехимический завод «СИБУР-Кстово», как говорится на сайте, производит этилен, пропилен, бензол, а также ряд углеводородных фракций. При этом украинские СМИ писали, что оно производит компоненты для взрывчатки.
По данным источников ASTRA, еще один беспилотник упал в той же промзоне, что и «СИБУР», возле нефтеперерабатывающего предприятия «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Дрон не сдетонировал, обошлось без разрушений.
Кроме того, утром два беспилотника упали на объект «Роснефти» в Смоленской области. Речь идет о недействующей нефтебазе «Роснефть-Смоленскнефтепродукт». По данным ASTRA, один из дронов попал в пустую цистерну, еще один упал на территории нефтебазы и не взорвался. Другой беспилотник повредил крышу производственного цеха на металлообрабатывающем предприятии «Рус Снаб Комплект» в Твери.
Ранее ASTRA сообщала (https://t.me/astrapress/73442https://t. ... ress/73442) об атаке на 23 арсенал ГРАУ в поселке Октябрьском Тверской области. На складе боеприпасы в момент атаки отсутствовали, сам он получил повреждения. Повреждены также три здания войсковой части. Помимо арсенала, сегодня беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию «НПС Андреаполь» ООО «Транснефть-Балтика» в деревне Ерохино. Повреждены крыша здания связи и оператора станции, фильтрационная насосная площадка, произошел разлив нефтепродуктов и пожар, сообщили источники ASTRA в МЧС РФ.
Во второй половине 2024 года зона ударов дронов охватывала всю центральную часть России вплоть до реки Волги. С 2025 года дроны несколько раз подряд атаковали нефтебазы в Энгельсе и Воронежской области. Хваленые российские системы радиоэлектронной борьбы и ПВО не смогли ничего с этим поделать.
▪️ 4 января дроны пролетели более 900 километров и успешно поразили крупнейший морской порт в России Усть-Луга в Ленинградской области.
▪️ 8 января дроны пролетели около 1000 километров и ударили по нефтебазе в Энгельсе, которая обеспечивает топливом военный аэродром.
▪️ 10 января в Ростовской области вспыхнули пожары из-за «обломков дронов».
▪️ 11 января атаке подверглись оккупированный Россией Крым и ряд российских городов. В портовой зоне Новороссийска, в 500 километрах от границы, произошел пожар.
▪️ 14 января беспилотники атаковали нефтебазу в Энгельсе, завод «Оргсинтез» в Казани, Саратовский НПЗ и Брянский химзавод.
▪️ 15 января в Воронежской области, примерно в 200 км от границы с Украиной, загорелась нефтебаза.
▪️ 16 января, пролетев более 400 км, беспилотники достигли Тамбовского порохового завода.
▪️ 17 января беспилотники снова атаковали нефтебазу в Энгельсе, где россиянам только что удалось потушить шестидневный пожар. Это была третья атака за две недели.
▪️ 18 января беспилотники атаковали нефтебазы в Тульской и Калужской областях России.
▪️ 20 января беспилотники ударили по объектам авиазавода в Казани (1000 км от границы). Беспилотники также посетили знакомую нефтебазу в Воронежской области России.
▪️ 21 января дроны наведались на объекты военной промышленности в Смоленске за 300 км от границы.
▪️ 24 января добрые дроны успешно провели турне по Рязани и Брянску - более чем в 500 и 110 километрах от границы. В Рязани было световое шоу на нефтезаводе, а в Брянске не остался без внимания завод «Кремний Эл».
▪️ 26 января БпЛА вновь ударили по Рязанскому НПЗ более чем в 500 километрах от границы.
▪️ 29 января беспилотники нанесли успешный удар по одному из крупнейших российских НПЗ в городе Кстово Нижегородской области примерно в 800 км от украинской границы.
budivelnik написав:А що зараз медицина безплатна? Вчора теща робила операцію на варикоз... 36000 грн+4000грн медикаменти.... Але при цьому Якщо ОФІЦІЙНО медицина стає платною - то ОФІЦІЙНО треба змінусувати відрахування з доходів на медицину
Тобто, офіційно - медицина безкоштовна! Але! Теща робила операцію ПЛАТНО! Значить НЕ офіційно - медицина ПЛАТНА! Але! Відрахування з доходів продовжують відчисляти!
Тобто, що це виходить? Друть дві шкури? (і з відчислень з доходів, і при потребі полікуватись/зробити операцію)
Країна чудес!
Якщо це не платна клініка, то якийсь пакет все таки був умовно безкоштовний. Не потрібно придумувати велосипед, а впроваджувати страхову медицину. також мав рідкісний досвід вчора звернувся в держ. амбулаторію вперше за дуже багато років, згаяв масу часу і не довів справу до результату. По перше талони не дуже відповідають реаліям, маса іде пенсіонерів, убд, влк (кинулись проходити обмежено придатні і зараз просто справжній бум) відповідно черги з тих, хто поза чергою. Звичайному платнику податків не варто і пробувати.
"Вести переговоры можно с кем угодно. Только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать", – заявил Путин.
Именно, поэтому пошли на Киев
Погляд може і невірний, але трошки)) глибше твого поверхневого рівня:
*Я Вам расшифрую суть слов Путина о помехе переговорам в части легитимности... Путин просто хочет получить все еще ДО переговоров... То, что он требует - это передача власти на Парламент... как только она туда попадает запускаются все ранее описанные мною процессы... как в политикуме, как в Раде и КМУ так и в обществе... Т.е. ультиматум Путина теперь звучит так - либо война до упора либо Президент сам отстраняется...
Дело в том, что даже Рада не может отменить Указ о запрете переговоров... ибо Указы издает Президент... Это возможно только в случае если Спикер - и.о. Президента... Т.е. Путин требует самоотречения... или конституционного переворота в Раде по лекалам 14-го... Иезуит...* (С) _______________________________ А стосовно "тому пішли на Київ" ---- рашковани зіграли у беспрограшну гру. Звісно, що і Київ бажали захопити, але навіть за умов відсутності даної мети, вони все рівно пішли б на Київ. Бо сам покумекай куди стягувалися всі найбоєздатніші вільні сили при повномасштабному? Правильно -- на захист столиці. Що давало змогу на зменшення спротиву по захопленню півдня.
Донавчали штиковою лопатою. А там плати ініціації нема. ((
нехай і так, але навіть якщо припустити то все, що пише долярчик, то зовсім не зрозуміле - чому долярчик так з цього шкіриться то.
долярчик шкіриться бо він вже навчений а чувак, що курить на балконі навряд чи. Успіх безплатно отримав унікальну спеціальність. хочете вміти як долярчик? Вступайте в 3тю штурмову! Сміх, сміхом но ситуація, трохи вийде з під контролю. Є і наземні дрони, типу радіокерованої машинки. Поставити на неї тм 62 і підїхати на світлофорі під любий броньований джип). Чи така ж машинка десь метрів за 20 од воріт особняка а на стовпі встановлена онлайн камера. Є і керовані автоматичні гранатомети (поставити таку штуку десь перед цвинтарем, чи там де люди святкують весілля). А те що дрони трудно завезти і вони заборонені))) так вони ж літають. Он з тієї ж росії можуть залітати на подвіря якійсь бабці в км 15 од кордону, потом приїхав хто надо, забрав і вся історія з індентифікацію обломків... Справа не в тім, що роявились технології, чи в тім що є професіонали, які до того тільки грались в доту... Справа в тім що в багатьох мозги вже крутяться в ту сторону. Очко овертона розширилось. P/s безпілотчики роблять боєприпаси для скидів з г-на і палок, на коліні. Є випадки, звичайно тільки з оркського боку, скидання якихось аналогів напалму в колбах од ламп розжарювання чи даж концентрованих гербіцидів, або отрави для жуків. Горять не тільки бліндажі, а і котеджі, і заправки, і даж зріле пшеничне поле можно підпалити.