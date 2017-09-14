Це найгірший із того, що придумало людство. Особливо в варіанті США.
Треба копіювати нормальну державну медицину Данії чи Норвегії, а не лізти в страхове рабство.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 21:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це найгірший із того, що придумало людство. Особливо в варіанті США.
Треба копіювати нормальну державну медицину Данії чи Норвегії, а не лізти в страхове рабство.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 29 січ, 2025 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 січ, 2025 21:41
Додано: Сер 29 січ, 2025 21:47
Banderlog
Палити смертельно небезпечно 😅
25 років як кинув.
Додано: Сер 29 січ, 2025 21:48
Холяві на замітку ;)
Сьогодні моєму побратиму виповнилось 60 р.
Всі його вітали в групі і от що він відписав:
========
Щиро вдячний.
Тільки під час війни 60-річчя може бути таким приємним. 😁
Чекаю о .................
Розділимо мою радість на всіх.
================
Тож, саме так десь мав радіти і тоді Холява, що стукнуло і йому 60, і що може спокійно звільнитись!
А не отой весь потік псевдопатріотичної свідомості, що він тут щоразу виписує!
Додано: Сер 29 січ, 2025 21:49
вы ж математик, это одно и тоже просто разные способы собрать денег, гос.медицина те же налогоплательщики + уравниловка, скажем вы заплатили 30куе налогов, а кто то 5куе или вообще ничего, но качество мед.услуг для вас одинаковое. Тогда резонный вопрос за что я заплатил дороже? в страховой медицине те же самые деньги, но не через налоги, а через СК. Тут уже дифференцированно купили страховку за 100 уе получили пакет услуг эконом класса, дороже - класс выше и сумма покрытия больше. Где взять бедным 100уе на полис - другой вопрос, субсидии или как то ещё.
Додано: Сер 29 січ, 2025 21:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Там трошки інакша картина по ввп/особа, по культурі сплати податків і т.д. Якщо в нас близько половини громадян не платить податки, то незрозуміло чому вони мають такі ж самі а часто і кращі соціальні умови? Тому вивчити підходящий досвід, колись навіть Молдова пропонували свої послуги з цього питання. Зараз ніби щось типу реформували, але якщо виникає потреба, то її вкрай не просто задовільнити. А ще зараз провал з наборів абітурієнтів у медичні ЗВО, так що і з фахівцями будуть ще більші проблеми.
Додано: Сер 29 січ, 2025 21:55
тиктокер от Бога
бандерлогу, вот вам ярчайший пример воспитания, его ж явно не родители или школа этому научила. Кого то увидел/услышал, зашло скопировал и себе на рабочий стол. А школа/церковь родители имеют мизерное влияние после 12 лет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 29 січ, 2025 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 січ, 2025 21:59
... недуже бажаю с тобою спілкуватися , ти знаєш моє ставлення до дизертирів .
.....йому виповнилось .....) 60 ...)))
Додано: Сер 29 січ, 2025 21:59
Wirująświatła 1. Страхова компанія хоче отримати прибуток.
2. 99% страхових полісів не передбачають лікування хронічних захворювань, які були до його заключення.
Єдиний випадок, коли страхова медицина краще - це коли ти відносно здоровий, а потім знайшли якесь рідкісне захворювання, яке дуже дорого лікувати.
Коли ти здоровий, то що страховка, що податки - це гроші на вітер, тут +/- парітет.
А от коли ти типова людина із купою хронічних захворювань - то страховка просто не дасть їх лікувати.
Додано: Сер 29 січ, 2025 22:03
это у нас. В Израиле у моего друга заболела мама (чем писать не буду) так страховая ее лечила до самой смерти. Там были и дорогие препараты и такси в больницу.
у нас не даст (хотя Фейслес наверное будет не согласен), потому что многие срут на закон ради собственной прибыли. В других странах не хочешь лечить - лицензию на стол и занимайся другим бизнесом.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 29 січ, 2025 22:05, всього редагувалось 2 разів.
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