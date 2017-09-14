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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 29 січ, 2025 22:04
Wirująświatła написав:
у моего друга заболела мама
Вона захворіла до купівлі поліса чи після?
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 29 січ, 2025 22:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 22:07
Дюрі-бачі написав: Wirująświatła написав:
у моего друга заболела мама
Вона захворіла до купівлі поліса чи після?
там обязательное страхование, полис до болезни. Болезнь смертельная. Тем не менее год с лишним ск её лечила
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Додано: Сер 29 січ, 2025 22:07
Дюрі-бачі написав:
1. Страхова компанія хоче отримати прибуток.
Страхова медицина це не обов`язково страхова компанія.
2. 99% страхових полісів не передбачають лікування хронічних захворювань, які були до його заключення.
При страховій медицині звісно є базові послуги, які лікуються у межах цієї медицини. Але хто сказав шо не лікують хронічні хвороби? Можуть в межах базових послуг не надавать наприклад пластичну хірургію, або протезування зубів, або у палаті стаціонара ти будеш не один.
Єдиний випадок, коли страхова медицина краще - це коли ти відносно здоровий, а потім знайшли якесь рідкісне захворювання, яке дуже дорого лікувати.
Коли ти здоровий, то що страховка, що податки - це гроші на вітер, тут +/- парітет.
А от коли ти типова людина із купою хронічних захворювань - то страховка просто не дасть їх лікувати.
Брєд.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 22:08
Wirująświatła написав:
там обязательное страхование, полис до болезни. Болезнь смертельная. Тем не менее год с лишним ск её лечила
От я хотів застрахувати маму від варикоза (який вже частково є, але поки не потребує операції, але через 3-5 років буде потребувати) і серцево-судинних захворювань (інфарктів/інсультів), а страхові не хочуть...
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Додано: Сер 29 січ, 2025 22:13
detroytred написав:
Погляд може і невірний, але трошки)) глибше твого поверхневого рівня:
*Я Вам расшифрую суть слов Путина о помехе переговорам в части легитимности...
Путин просто хочет получить все еще ДО переговоров...
То, что он требует - это передача власти на Парламент... как только она туда попадает запускаются все ранее описанные мною процессы... как в политикуме, как в Раде и КМУ так и в обществе...
Т.е. ультиматум Путина теперь звучит так - либо война до упора либо Президент сам отстраняется...
Дело в том, что даже Рада не может отменить Указ о запрете переговоров... ибо Указы издает Президент... Это возможно только в случае если Спикер - и.о. Президента...
Т.е. Путин требует самоотречения... или конституционного переворота в Раде по лекалам 14-го... Иезуит...* (С)
_______________________________
А стосовно "тому пішли на Київ" ---- рашковани зіграли у беспрограшну гру.
Звісно, що і Київ бажали захопити, але навіть за умов відсутності даної мети, вони все рівно пішли б на Київ.
Бо сам покумекай куди стягувалися всі найбоєздатніші вільні сили при повномасштабному?
Правильно -- на захист столиці.
Що давало змогу на зменшення спротиву по захопленню півдня.
Це як виделка в шахах.
Або королева, або ладья.
думав це пост нашого буратіна, а нє, детроєд
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flyman
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Додано: Сер 29 січ, 2025 22:30
flyman написав:
думав це пост нашого буратіна, а нє, детроєд
Не дивно, отже флаєд частенько неправильно думає.
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