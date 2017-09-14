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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:у моего друга заболела мама

Вона захворіла до купівлі поліса чи після?
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 29 січ, 2025 22:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:07

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:у моего друга заболела мама

Вона захворіла до купівлі поліса чи після?

там обязательное страхование, полис до болезни. Болезнь смертельная. Тем не менее год с лишним ск её лечила
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:07

  Дюрі-бачі написав:1. Страхова компанія хоче отримати прибуток.

Страхова медицина це не обов`язково страхова компанія.
2. 99% страхових полісів не передбачають лікування хронічних захворювань, які були до його заключення.

При страховій медицині звісно є базові послуги, які лікуються у межах цієї медицини. Але хто сказав шо не лікують хронічні хвороби? Можуть в межах базових послуг не надавать наприклад пластичну хірургію, або протезування зубів, або у палаті стаціонара ти будеш не один.
Єдиний випадок, коли страхова медицина краще - це коли ти відносно здоровий, а потім знайшли якесь рідкісне захворювання, яке дуже дорого лікувати.
Коли ти здоровий, то що страховка, що податки - це гроші на вітер, тут +/- парітет.
А от коли ти типова людина із купою хронічних захворювань - то страховка просто не дасть їх лікувати.

Брєд.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:там обязательное страхование, полис до болезни. Болезнь смертельная. Тем не менее год с лишним ск её лечила


От я хотів застрахувати маму від варикоза (який вже частково є, але поки не потребує операції, але через 3-5 років буде потребувати) і серцево-судинних захворювань (інфарктів/інсультів), а страхові не хочуть...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:13

  detroytred написав:
  pesikot написав:Нелегитимный: Путин заявил, что Зеленский не вправе подписывать мирный договор
"Вести переговоры можно с кем угодно. Только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать", – заявил Путин.


Именно, поэтому пошли на Киев

Погляд може і невірний, але трошки)) глибше твого поверхневого рівня:

*Я Вам расшифрую суть слов Путина о помехе переговорам в части легитимности...
Путин просто хочет получить все еще ДО переговоров...
То, что он требует - это передача власти на Парламент... как только она туда попадает запускаются все ранее описанные мною процессы... как в политикуме, как в Раде и КМУ так и в обществе...
Т.е. ультиматум Путина теперь звучит так - либо война до упора либо Президент сам отстраняется...

Дело в том, что даже Рада не может отменить Указ о запрете переговоров... ибо Указы издает Президент... Это возможно только в случае если Спикер - и.о. Президента...
Т.е. Путин требует самоотречения... или конституционного переворота в Раде по лекалам 14-го... Иезуит...* (С)
_______________________________
А стосовно "тому пішли на Київ" ---- рашковани зіграли у беспрограшну гру.
Звісно, що і Київ бажали захопити, але навіть за умов відсутності даної мети, вони все рівно пішли б на Київ.
Бо сам покумекай куди стягувалися всі найбоєздатніші вільні сили при повномасштабному?
Правильно -- на захист столиці.
Що давало змогу на зменшення спротиву по захопленню півдня.

Це як виделка в шахах.
Або королева, або ладья.

думав це пост нашого буратіна, а нє, детроєд
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:30

  flyman написав:думав це пост нашого буратіна, а нє, детроєд

Не дивно, отже флаєд частенько неправильно думає.
detroytred
 
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