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Медицина в Україні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 29 січ, 2025 22:25
Дюрі-бачі написав:Wirująświatła
про страхову взагалі і її основну проблему: хвору людину ніхто страхувати і потім лікувати не хоче
а здорового лечить не нужно! кого они тогда лечат?? а если серьезно, данный вопрос должен быть урегулирован законодательно. Тогда хочет/не хочет не будет иметь значение, либо выполняешь закон либо сдаешь лицензию. Только в нашей стране так можно закон не выполнять и лицензию сохранить.
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Wirująświatła
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