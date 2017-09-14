Сьогодні моєму побратиму виповнилось 60 р. Всі його вітали в групі і от що він відписав: ======== Щиро вдячний. Тільки під час війни 60-річчя може бути таким приємним. 😁 Чекаю о ................. Розділимо мою радість на всіх. ================
Тож, саме так десь мав радіти і тоді Холява, що стукнуло і йому 60, і що може спокійно звільнитись! А не отой весь потік псевдопатріотичної свідомості, що він тут щоразу виписує!
https://t.me/oko18_channel/14993 бандерлогу, вот вам ярчайший пример воспитания, его ж явно не родители или школа этому научила. Кого то увидел/услышал, зашло скопировал и себе на рабочий стол. А школа/церковь родители имеют мизерное влияние после 12 лет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 29 січ, 2025 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Сьогодні моєму побратиму виповнилось 60 р. Всі його вітали в групі і от що він відписав: ======== Щиро вдячний. Тільки під час війни 60-річчя може бути таким приємним. 😁 Чекаю о ................. Розділимо мою радість на всіх. ================
Тож, саме так десь мав радіти і тоді Холява, що стукнуло і йому 60, і що може спокійно звільнитись!
... недуже бажаю с тобою спілкуватися , ти знаєш моє ставлення до дизертирів . .....йому виповнилось .....) 60 ...)))
"Вести переговоры можно с кем угодно. Только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать", – заявил Путин.
Именно, поэтому пошли на Киев
Погляд може і невірний, але трошки)) глибше твого поверхневого рівня:
*Я Вам расшифрую суть слов Путина о помехе переговорам в части легитимности... Путин просто хочет получить все еще ДО переговоров... То, что он требует - это передача власти на Парламент... как только она туда попадает запускаются все ранее описанные мною процессы... как в политикуме, как в Раде и КМУ так и в обществе... Т.е. ультиматум Путина теперь звучит так - либо война до упора либо Президент сам отстраняется...
Дело в том, что даже Рада не может отменить Указ о запрете переговоров... ибо Указы издает Президент... Это возможно только в случае если Спикер - и.о. Президента... Т.е. Путин требует самоотречения... или конституционного переворота в Раде по лекалам 14-го... Иезуит...* (С) _______________________________ А стосовно "тому пішли на Київ" ---- рашковани зіграли у беспрограшну гру. Звісно, що і Київ бажали захопити, але навіть за умов відсутності даної мети, вони все рівно пішли б на Київ. Бо сам покумекай куди стягувалися всі найбоєздатніші вільні сили при повномасштабному? Правильно -- на захист столиці. Що давало змогу на зменшення спротиву по захопленню півдня.
Успіх написав:Сьогодні моєму побратиму виповнилось 60 р. Всі його вітали в групі і от що він відписав: ======== Щиро вдячний. Тільки під час війни 60-річчя може бути таким приємним. 😁 Чекаю о ................. Розділимо мою радість на всіх. ================
Тож, саме так десь мав радіти і тоді Холява, що стукнуло і йому 60, і що може спокійно звільнитись!
... недуже бажаю с тобою спілкуватися , ти знаєш моє ставлення до дизертирів . .....йому виповнилось .....) 60 ...)))
Теж не горю бажанням спілкуватись з тобою, але пояснити тобі деякі речі спробую 1. Цим дописом я хотів тобі сказати, що не треба гнати пургу, що ти шкодуєш про те, що тобі теж було стукноло 60 і ти не можеш продовжувати службу. А то ти би ще ого-гоооо - показав би, який ти Рембо)) Але ще раз тобі кажу - якщо такий Рембо-патріот, то проберись в тил до ворога і хоч один ворожий товарняк з технікою/боєприпасами пусти під укіс з рельсів
2. На рахунок дизертира - я ж звільнився законно, то які питання? І краще мати здорову кицю, ніж хвору! А дизертир, це той, хто втік з поля бою! Тобто, якби умовному Холяві написали БР-ку, а він по дорозі на виконання БР пішов в сзч - то оце і є дизертирство! А якщо б просто, сидів би умовний Холява в тилу на відпочинку після бойового дежурства і раптом плюнув на все і пішов в сзч - то це НЕ є дизертирство і ти б не був би дизертиром, а просто - сзчешником. От саме так☝️ нам всім пояснювало вище командування!
prodigy написав:В Пентагоні підтвердили, що США відправили Україні ракети до Patriot через Ізраїль, - CNN
......... Україна відчайдушно потребує більше ракет Patriot, оскільки Росія регулярно завдає ракетних і дронових ударів, випробовуючи на міцність її систему протиповітряної оборони.
Кстати, почему-то давненько не было ракетных ударов. Да и налёты дронов, по-моему, заметно снизили интенсивность. К чему бы это? Или слишком тепло, ждут похолодания? С зимой нам явно повезло - аномально тёплая.
З 5-го лютого похолодання до -10 на 5 днів, ось тоді і подивимось чи буде масований ракетний обстріл. Дрони майже кожної ночі, і шляхи заходу на міста вже майже стандартні.