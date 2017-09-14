чувак, що курить на балконі навряд чи.
Палити смертельно небезпечно 😅
25 років як кинув.
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Додано: Сер 29 січ, 2025 21:47
Banderlog
Палити смертельно небезпечно 😅
25 років як кинув.
Додано: Сер 29 січ, 2025 21:48
Холяві на замітку ;)
Сьогодні моєму побратиму виповнилось 60 р.
Всі його вітали в групі і от що він відписав:
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Щиро вдячний.
Тільки під час війни 60-річчя може бути таким приємним. 😁
Чекаю о .................
Розділимо мою радість на всіх.
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Тож, саме так десь мав радіти і тоді Холява, що стукнуло і йому 60, і що може спокійно звільнитись!
А не отой весь потік псевдопатріотичної свідомості, що він тут щоразу виписує!
Додано: Сер 29 січ, 2025 21:55
тиктокер от Бога
бандерлогу, вот вам ярчайший пример воспитания, его ж явно не родители или школа этому научила. Кого то увидел/услышал, зашло скопировал и себе на рабочий стол. А школа/церковь родители имеют мизерное влияние после 12 лет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 29 січ, 2025 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 січ, 2025 21:59
... недуже бажаю с тобою спілкуватися , ти знаєш моє ставлення до дизертирів .
.....йому виповнилось .....) 60 ...)))
Додано: Сер 29 січ, 2025 22:13
думав це пост нашого буратіна, а нє, детроєд
Додано: Сер 29 січ, 2025 22:30
Додано: Сер 29 січ, 2025 23:07
Тож, прикрути свій псевдо-турбопатріотизм!
Теж не горю бажанням спілкуватись з тобою, але пояснити тобі деякі речі спробую
1. Цим дописом я хотів тобі сказати, що не треба гнати пургу, що ти шкодуєш про те, що тобі теж було стукноло 60 і ти не можеш продовжувати службу.
А то ти би ще ого-гоооо - показав би, який ти Рембо))
Але ще раз тобі кажу - якщо такий Рембо-патріот, то проберись в тил до ворога і хоч один ворожий товарняк з технікою/боєприпасами пусти під укіс з рельсів
2. На рахунок дизертира - я ж звільнився законно, то які питання?
І краще мати здорову кицю, ніж хвору!
А дизертир, це той, хто втік з поля бою! Тобто, якби умовному Холяві написали БР-ку, а він по дорозі на виконання БР пішов в сзч - то оце і є дизертирство!
А якщо б просто, сидів би умовний Холява в тилу на відпочинку після бойового дежурства і раптом плюнув на все і пішов в сзч - то це НЕ є дизертирство і ти б не був би дизертиром, а просто - сзчешником.
От саме так☝️ нам всім пояснювало вище командування!
Додано: Сер 29 січ, 2025 23:07
З 5-го лютого похолодання до -10 на 5 днів, ось тоді і подивимось чи буде масований ракетний обстріл. Дрони майже кожної ночі, і шляхи заходу на міста вже майже стандартні.
Додано: Чет 30 січ, 2025 10:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Всем сдрасте. Прошел месяц с моих последних тут постов, которые по традиции потерли а меня отправили в бан.
Песикот, флер, холява. Как там слоганы про "до кордонов 91-го"? Да-да. Вы этого никогда не говорили. Но вы про незалежнисть и целостнисть выступали. Но как оказалось - никого кроме местного плебса эти слоганы не волнуют на остальном земном шарике...
Итак, дело идет к переговорам. Окно овертона, помните я говорил? Если раньше переговоры были вообще недопустимы, то теперь про них из каждого утюга вещают.
Переговорам быть. Только вассальные гос-ва в них не участвуют, а участвовать и договариваться будут - сюзеры.
Развития два. и в обоих нет распада рашки, которого тут так вожделеют Песикот и КО, да и честно признаюсь - я тоже.
Вопрос лишь в том - куда нас(вместе с территорией), как водораздел, отнесут на переговорах. Коль сюзер решит шо хватит раздавать денежку на ислледования Антарктиды украинскими пингвинистами, у которых харя не лезет в ТВ - то мы быстро лишимся территорий.
Глобальная борьба за ресурсы и рынок уже в разгаре. Весна-Лето посмотрим на следующий чекпоинт в этом вопросе.
Всем мира и добра.
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