RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12242122431224412245>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:47

Banderlog
чувак, що курить на балконі навряд чи.


Палити смертельно небезпечно 😅

25 років як кинув.
Hotab
 
Повідомлень: 14202
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:48

Холяві на замітку ;)

Сьогодні моєму побратиму виповнилось 60 р.
Всі його вітали в групі і от що він відписав:
========
Щиро вдячний.
Тільки під час війни 60-річчя може бути таким приємним. 😁
Чекаю о .................
Розділимо мою радість на всіх.
================

Тож, саме так десь мав радіти і тоді Холява, що стукнуло і йому 60, і що може спокійно звільнитись!
А не отой весь потік псевдопатріотичної свідомості, що він тут щоразу виписує! ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7447
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:55

тиктокер от Бога

https://t.me/oko18_channel/14993
бандерлогу, вот вам ярчайший пример воспитания, его ж явно не родители или школа этому научила. Кого то увидел/услышал, зашло скопировал и себе на рабочий стол. А школа/церковь родители имеют мизерное влияние после 12 лет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 29 січ, 2025 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27520
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:59

  Успіх написав:Сьогодні моєму побратиму виповнилось 60 р.
Всі його вітали в групі і от що він відписав:
========
Щиро вдячний.
Тільки під час війни 60-річчя може бути таким приємним. 😁
Чекаю о .................
Розділимо мою радість на всіх.
================

Тож, саме так десь мав радіти і тоді Холява, що стукнуло і йому 60, і що може спокійно звільнитись!


... недуже бажаю с тобою спілкуватися , ти знаєш моє ставлення до дизертирів .
.....йому виповнилось .....) 60 ...)))
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5060
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:13

  detroytred написав:
  pesikot написав:Нелегитимный: Путин заявил, что Зеленский не вправе подписывать мирный договор
"Вести переговоры можно с кем угодно. Только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать", – заявил Путин.


Именно, поэтому пошли на Киев

Погляд може і невірний, але трошки)) глибше твого поверхневого рівня:

*Я Вам расшифрую суть слов Путина о помехе переговорам в части легитимности...
Путин просто хочет получить все еще ДО переговоров...
То, что он требует - это передача власти на Парламент... как только она туда попадает запускаются все ранее описанные мною процессы... как в политикуме, как в Раде и КМУ так и в обществе...
Т.е. ультиматум Путина теперь звучит так - либо война до упора либо Президент сам отстраняется...

Дело в том, что даже Рада не может отменить Указ о запрете переговоров... ибо Указы издает Президент... Это возможно только в случае если Спикер - и.о. Президента...
Т.е. Путин требует самоотречения... или конституционного переворота в Раде по лекалам 14-го... Иезуит...* (С)
_______________________________
А стосовно "тому пішли на Київ" ---- рашковани зіграли у беспрограшну гру.
Звісно, що і Київ бажали захопити, але навіть за умов відсутності даної мети, вони все рівно пішли б на Київ.
Бо сам покумекай куди стягувалися всі найбоєздатніші вільні сили при повномасштабному?
Правильно -- на захист столиці.
Що давало змогу на зменшення спротиву по захопленню півдня.

Це як виделка в шахах.
Або королева, або ладья.

думав це пост нашого буратіна, а нє, детроєд
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38146
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2805 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:30

  flyman написав:думав це пост нашого буратіна, а нє, детроєд

Не дивно, отже флаєд частенько неправильно думає.
detroytred
 
Повідомлень: 29876
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 23:07

Тож, прикрути свій псевдо-турбопатріотизм!

  холява написав:
  Успіх написав:Сьогодні моєму побратиму виповнилось 60 р.
Всі його вітали в групі і от що він відписав:
========
Щиро вдячний.
Тільки під час війни 60-річчя може бути таким приємним. 😁
Чекаю о .................
Розділимо мою радість на всіх.
================

Тож, саме так десь мав радіти і тоді Холява, що стукнуло і йому 60, і що може спокійно звільнитись!


... недуже бажаю с тобою спілкуватися , ти знаєш моє ставлення до дизертирів .
.....йому виповнилось .....) 60 ...)))
Теж не горю бажанням спілкуватись з тобою, але пояснити тобі деякі речі спробую :lol:
1. Цим дописом я хотів тобі сказати, що не треба гнати пургу, що ти шкодуєш про те, що тобі теж було стукноло 60 і ти не можеш продовжувати службу.
А то ти би ще ого-гоооо - показав би, який ти Рембо))
Але ще раз тобі кажу - якщо такий Рембо-патріот, то проберись в тил до ворога і хоч один ворожий товарняк з технікою/боєприпасами пусти під укіс з рельсів 8)

2. На рахунок дизертира - я ж звільнився законно, то які питання?
І краще мати здорову кицю, ніж хвору!
А дизертир, це той, хто втік з поля бою! Тобто, якби умовному Холяві написали БР-ку, а він по дорозі на виконання БР пішов в сзч - то оце і є дизертирство!
А якщо б просто, сидів би умовний Холява в тилу на відпочинку після бойового дежурства і раптом плюнув на все і пішов в сзч - то це НЕ є дизертирство і ти б не був би дизертиром, а просто - сзчешником.
От саме так☝️ нам всім пояснювало вище командування!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7447
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 23:07

  ЛАД написав:
  prodigy написав:В Пентагоні підтвердили, що США відправили Україні ракети до Patriot через Ізраїль, - CNN

.........
Україна відчайдушно потребує більше ракет Patriot, оскільки Росія регулярно завдає ракетних і дронових ударів, випробовуючи на міцність її систему протиповітряної оборони.

Кстати, почему-то давненько не было ракетных ударов. Да и налёты дронов, по-моему, заметно снизили интенсивность.
К чему бы это?
Или слишком тепло, ждут похолодания?
С зимой нам явно повезло - аномально тёплая.

З 5-го лютого похолодання до -10 на 5 днів, ось тоді і подивимось чи буде масований ракетний обстріл. Дрони майже кожної ночі, і шляхи заходу на міста вже майже стандартні. :evil:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5419
З нами з: 09.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 23:42

с 12й минуты
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27520
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 10:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всем сдрасте. Прошел месяц с моих последних тут постов, которые по традиции потерли а меня отправили в бан.

Песикот, флер, холява. Как там слоганы про "до кордонов 91-го"? Да-да. Вы этого никогда не говорили. Но вы про незалежнисть и целостнисть выступали. Но как оказалось - никого кроме местного плебса эти слоганы не волнуют на остальном земном шарике...

Итак, дело идет к переговорам. Окно овертона, помните я говорил? Если раньше переговоры были вообще недопустимы, то теперь про них из каждого утюга вещают.
Переговорам быть. Только вассальные гос-ва в них не участвуют, а участвовать и договариваться будут - сюзеры.

Развития два. и в обоих нет распада рашки, которого тут так вожделеют Песикот и КО, да и честно признаюсь - я тоже.
Вопрос лишь в том - куда нас(вместе с территорией), как водораздел, отнесут на переговорах. Коль сюзер решит шо хватит раздавать денежку на ислледования Антарктиды украинскими пингвинистами, у которых харя не лезет в ТВ - то мы быстро лишимся территорий.

Глобальная борьба за ресурсы и рынок уже в разгаре. Весна-Лето посмотрим на следующий чекпоинт в этом вопросе.

Всем мира и добра.
dimo_0n
 
Повідомлень: 536
З нами з: 21.10.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12242122431224412245>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: whois2010 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 82699
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256611
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 901586
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.