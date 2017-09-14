Додано: Сер 29 січ, 2025 23:07

холява написав: Успіх написав: Сьогодні моєму побратиму виповнилось 60 р.

Всі його вітали в групі і от що він відписав:

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Щиро вдячний.

Тільки під час війни 60-річчя може бути таким приємним. 😁

Чекаю о .................

Розділимо мою радість на всіх.

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Тож, саме так десь мав радіти і тоді Холява, що стукнуло і йому 60, і що може спокійно звільнитись!

Сьогодні моєму побратиму виповнилось 60 р.Всі його вітали в групі і от що він відписав:========Щиро вдячний.Тільки під час війни 60-річчя може бути таким приємним. 😁Чекаю о .................Розділимо мою радість на всіх.================Тож, саме так десь мав радіти і тоді Холява, що стукнуло і йому 60, і що може спокійно звільнитись!



... недуже бажаю с тобою спілкуватися , ти знаєш моє ставлення до дизертирів .

.....йому виповнилось .....) 60 ...))) ... недуже бажаю с тобою спілкуватися , ти знаєш моє ставлення до дизертирів ......йому виповнилось .....) 60 ...)))

Теж не горю бажанням спілкуватись з тобою, але пояснити тобі деякі речі спробую1. Цим дописом я хотів тобі сказати, що не треба гнати пургу, що ти шкодуєш про те, що тобі теж було стукноло 60 і ти не можеш продовжувати службу.А то ти би ще ого-гоооо - показав би, який ти Рембо))Але ще раз тобі кажу - якщо такий Рембо-патріот, то проберись в тил до ворога і хоч один ворожий товарняк з технікою/боєприпасами пусти під укіс з рельсів2. На рахунок дизертира - я ж звільнився законно, то які питання?І краще мати здорову кицю, ніж хвору!А дизертир, це той, хто втік з поля бою! Тобто, якби умовному Холяві написали БР-ку, а він по дорозі на виконання БР пішов в сзч - то оце і є дизертирство!А якщо б просто, сидів би умовний Холява в тилу на відпочинку після бойового дежурства і раптом плюнув на все і пішов в сзч - то це НЕ є дизертирство і ти б не був би дизертиром, а просто - сзчешником.От саме так☝️ нам всім пояснювало вище командування!