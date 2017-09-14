Всем сдрасте. Прошел месяц с моих последних тут постов, которые по традиции потерли а меня отправили в бан.Песикот, флер, холява. Как там слоганы про "до кордонов 91-го"? Да-да. Вы этого никогда не говорили. Но вы про незалежнисть и целостнисть выступали. Но как оказалось - никого кроме местного плебса эти слоганы не волнуют на остальном земном шарике...Итак, дело идет к переговорам. Окно овертона, помните я говорил? Если раньше переговоры были вообще недопустимы, то теперь про них из каждого утюга вещают.Переговорам быть. Только вассальные гос-ва в них не участвуют, а участвовать и договариваться будут - сюзеры.Развития два. и в обоих нет распада рашки, которого тут так вожделеют Песикот и КО, да и честно признаюсь - я тоже.Вопрос лишь в том - куда нас(вместе с территорией), как водораздел, отнесут на переговорах. Коль сюзер решит шо хватит раздавать денежку на ислледования Антарктиды украинскими пингвинистами, у которых харя не лезет в ТВ - то мы быстро лишимся территорий.Глобальная борьба за ресурсы и рынок уже в разгаре. Весна-Лето посмотрим на следующий чекпоинт в этом вопросе.Всем мира и добра.