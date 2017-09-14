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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 10:34

  dimo_0n написав:Всем сдрасте. Прошел месяц с моих последних тут постов, которые по традиции потерли а меня отправили в бан.

Песикот, флер, холява. Как там слоганы про "до кордонов 91-го"? Да-да. Вы этого никогда не говорили. Но вы про незалежнисть и целостнисть выступали. Но как оказалось - никого кроме местного плебса эти слоганы не волнуют на остальном земном шарике...

Итак, дело идет к переговорам. Окно овертона, помните я говорил? Если раньше переговоры были вообще недопустимы, то теперь про них из каждого утюга вещают.
Переговорам быть. Только вассальные гос-ва в них не участвуют, а участвовать и договариваться будут - сюзеры.

Развития два. и в обоих нет распада рашки, которого тут так вожделеют Песикот и КО, да и честно признаюсь - я тоже.
Вопрос лишь в том - куда нас(вместе с территорией), как водораздел, отнесут на переговорах. Коль сюзер решит шо хватит раздавать денежку на ислледования Антарктиды украинскими пингвинистами, у которых харя не лезет в ТВ - то мы быстро лишимся территорий.

Глобальная борьба за ресурсы и рынок уже в разгаре. Весна-Лето посмотрим на следующий чекпоинт в этом вопросе.

Всем мира и добра.


яким ти був, таким і залишився...довбо*обом
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 10:43

  prodigy написав:
  dimo_0n написав:Всем сдрасте. Прошел месяц с моих последних тут постов, которые по традиции потерли а меня отправили в бан.


яким ти був, таким і залишився...довбо*обом

А по суті в чому він не правий? Про перемовини навіть бомжі теревенять. Україна самостійно не може не те що кордони91 отримати, а з допомогою навіть весь час втрачає території. Вирішувати будуть без нас, бо існуючи на кредити позики та гранти, країна втратила суб'єктність. Зелінському, щоб бути легітимним, потрібно було отримати роз'яснення чи рішення конституційного суду, але воно вирішило що "і так сойдьот". Тож він легітимний, поки захід його вважає за потрібне таким вважати.
Що з цього не правда?
whois2010
 
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