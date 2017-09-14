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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1224212243122441224512246 ... 12249>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:47

Banderlog
чувак, що курить на балконі навряд чи.


Палити смертельно небезпечно 😅

25 років як кинув.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:48

Холяві на замітку ;)

Сьогодні моєму побратиму виповнилось 60 р.
Всі його вітали в групі і от що він відписав:
========
Щиро вдячний.
Тільки під час війни 60-річчя може бути таким приємним. 😁
Чекаю о .................
Розділимо мою радість на всіх.
================

Тож, саме так десь мав радіти і тоді Холява, що стукнуло і йому 60, і що може спокійно звільнитись!
А не отой весь потік псевдопатріотичної свідомості, що він тут щоразу виписує! ;)
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:55

тиктокер от Бога

https://t.me/oko18_channel/14993
бандерлогу, вот вам ярчайший пример воспитания, его ж явно не родители или школа этому научила. Кого то увидел/услышал, зашло скопировал и себе на рабочий стол. А школа/церковь родители имеют мизерное влияние после 12 лет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 29 січ, 2025 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:59

  Успіх написав:Сьогодні моєму побратиму виповнилось 60 р.
Всі його вітали в групі і от що він відписав:
========
Щиро вдячний.
Тільки під час війни 60-річчя може бути таким приємним. 😁
Чекаю о .................
Розділимо мою радість на всіх.
================

Тож, саме так десь мав радіти і тоді Холява, що стукнуло і йому 60, і що може спокійно звільнитись!


... недуже бажаю с тобою спілкуватися , ти знаєш моє ставлення до дизертирів .
.....йому виповнилось .....) 60 ...)))
холява
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:13

  detroytred написав:
  pesikot написав:Нелегитимный: Путин заявил, что Зеленский не вправе подписывать мирный договор
"Вести переговоры можно с кем угодно. Только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать", – заявил Путин.


Именно, поэтому пошли на Киев

Погляд може і невірний, але трошки)) глибше твого поверхневого рівня:

*Я Вам расшифрую суть слов Путина о помехе переговорам в части легитимности...
Путин просто хочет получить все еще ДО переговоров...
То, что он требует - это передача власти на Парламент... как только она туда попадает запускаются все ранее описанные мною процессы... как в политикуме, как в Раде и КМУ так и в обществе...
Т.е. ультиматум Путина теперь звучит так - либо война до упора либо Президент сам отстраняется...

Дело в том, что даже Рада не может отменить Указ о запрете переговоров... ибо Указы издает Президент... Это возможно только в случае если Спикер - и.о. Президента...
Т.е. Путин требует самоотречения... или конституционного переворота в Раде по лекалам 14-го... Иезуит...* (С)
_______________________________
А стосовно "тому пішли на Київ" ---- рашковани зіграли у беспрограшну гру.
Звісно, що і Київ бажали захопити, але навіть за умов відсутності даної мети, вони все рівно пішли б на Київ.
Бо сам покумекай куди стягувалися всі найбоєздатніші вільні сили при повномасштабному?
Правильно -- на захист столиці.
Що давало змогу на зменшення спротиву по захопленню півдня.

Це як виделка в шахах.
Або королева, або ладья.

думав це пост нашого буратіна, а нє, детроєд
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:30

  flyman написав:думав це пост нашого буратіна, а нє, детроєд

Не дивно, отже флаєд частенько неправильно думає.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 23:07

Тож, прикрути свій псевдо-турбопатріотизм!

  холява написав:
  Успіх написав:Сьогодні моєму побратиму виповнилось 60 р.
Всі його вітали в групі і от що він відписав:
========
Щиро вдячний.
Тільки під час війни 60-річчя може бути таким приємним. 😁
Чекаю о .................
Розділимо мою радість на всіх.
================

Тож, саме так десь мав радіти і тоді Холява, що стукнуло і йому 60, і що може спокійно звільнитись!


... недуже бажаю с тобою спілкуватися , ти знаєш моє ставлення до дизертирів .
.....йому виповнилось .....) 60 ...)))
Теж не горю бажанням спілкуватись з тобою, але пояснити тобі деякі речі спробую :lol:
1. Цим дописом я хотів тобі сказати, що не треба гнати пургу, що ти шкодуєш про те, що тобі теж було стукноло 60 і ти не можеш продовжувати службу.
А то ти би ще ого-гоооо - показав би, який ти Рембо))
Але ще раз тобі кажу - якщо такий Рембо-патріот, то проберись в тил до ворога і хоч один ворожий товарняк з технікою/боєприпасами пусти під укіс з рельсів 8)

2. На рахунок дизертира - я ж звільнився законно, то які питання?
І краще мати здорову кицю, ніж хвору!
А дизертир, це той, хто втік з поля бою! Тобто, якби умовному Холяві написали БР-ку, а він по дорозі на виконання БР пішов в сзч - то оце і є дизертирство!
А якщо б просто, сидів би умовний Холява в тилу на відпочинку після бойового дежурства і раптом плюнув на все і пішов в сзч - то це НЕ є дизертирство і ти б не був би дизертиром, а просто - сзчешником.
От саме так☝️ нам всім пояснювало вище командування!
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 23:07

  ЛАД написав:
  prodigy написав:В Пентагоні підтвердили, що США відправили Україні ракети до Patriot через Ізраїль, - CNN

.........
Україна відчайдушно потребує більше ракет Patriot, оскільки Росія регулярно завдає ракетних і дронових ударів, випробовуючи на міцність її систему протиповітряної оборони.

Кстати, почему-то давненько не было ракетных ударов. Да и налёты дронов, по-моему, заметно снизили интенсивность.
К чему бы это?
Или слишком тепло, ждут похолодания?
С зимой нам явно повезло - аномально тёплая.

З 5-го лютого похолодання до -10 на 5 днів, ось тоді і подивимось чи буде масований ракетний обстріл. Дрони майже кожної ночі, і шляхи заходу на міста вже майже стандартні. :evil:
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 23:42

с 12й минуты
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:00

А де всі пропали?

Може хоч на цій гілці є трохи людей, які можуть підказати по цьому питанню? :arrow:
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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