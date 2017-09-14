Читаю відкриті джерела інформації і дивуюся випадковим збігам, які сталися в перший тиждень вторгнення Мордору в Україну.



Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно в різних куточках України:



На кордоні з Білоруссю на момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонники;



Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону



Аеропорт Жуляни залишився без охорони взагалі. Ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади і волонтери облили злітно-посадкові смуги Жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону;



За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС, і просто “не встигає” це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації;



Наприкінці 2021 року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України, а орки за добу виявляться аж під Миколаєвом;



Майже всі Джавеліни, NLAW та Стінгери, передані Великою Британією та США на момент вторгнення, знаходяться на Яворівському полігоні, і лише мізер передано ЗСУ;



Татьяна Чорновол та Сергій Пашинський експортують – рятують Стугни та Нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов’язані це робити, зникли;



Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну;



Сама перша колона орків складається не з ударних частин, а з СОБР, з битами та щитами. СОБР йде не воювати, а розганяти мітинги, і дуже здивувався, коли їх палили…



+ в перші ж дні кацапи йшли колонами через розмінований Чонгар на Голу Пристань, антонівський міст на Херсон, херсонська ТРО, що не мала зброї(!) була розстріляна ними.



Гєнєрали СБУ, що керували захистом області виявились на лижах, а потужний Янелох їх за це "панізіл в званії".



+ в пеші ж дні летіли ракетит на Суми з Білокацапстану, кацапські БМП та танки заходили в Суми та область, бо дорога на Київ "затрідня".



В Сумах не було ні військових, ні СБУ, всі наказом були виведені з міста перед війною.



Але ТРО Сум самі виламали двері складів, взяли зброю.



Вони захистили Суми та область, підривали колони в області, зупиняли. В місті також підривали та розстрілювали кацапів. Потім добивали по лісах кацапів. Сумська ТРО добила гвардєйскую кантеміровскую дивізію в лісах сумщини. Багато хто з героїв загинув. На Ютубі є фільми…