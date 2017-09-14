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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1224312244122451224612247 ... 12249>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:10

1. Грошей на всяку фігню типа фінансування тилових воєнних та СевероДонецької ВА на 2025 більше не дадуть
https://sed-rada.gov.ua/
2. Трамп Ze не сприймає ні під яким соусом
3. Скороченням фінансування та погрозами розслідування за вже вкрадене змусять Найвиличнішого поступитися владою на користь Найнепридатнішого.
Скоріше всього не через вибори, в через тимчасовий уряд нац. єдності.
В такому вигляді війну можна продовжувати до 2026 року.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:14

В Луцьку "бусифікували" ексзаступника начальника Буковинської митниці Терещенка
https://focus.ua/uk/ukraine/690966-yuri ... i-ukrajini

"Перебуває в розшуку": ексзаступник Буковинської митниці після "бусифікації" втік з ТЦК
Юрій Терещук нібито скористався завантаженістю військово-лікарської комісії та переліз через паркан ТЦК.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/690 ... d-chas-vlk
:lol:
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:15

  UA написав:1. Грошей на всяку фігню типа фінансування тилових воєнних та СевероДонецької ВА на 2025 більше не дадуть
https://sed-rada.gov.ua/
2. Трамп Ze не сприймає ні під яким соусом
3. Скороченням фінансування та погрозами розслідування за вже вкрадене змусять Найвиличнішого поступитися владою на користь Найнепридатнішого.
Скоріше всього не через вибори, в через тимчасовий уряд нац. єдності.
В такому вигляді війну можна продовжувати до 2026 року.

В Швейцарии очень красиво, реестр открыт вы и сами говорили. Зачем страдать?
Я действительно не понимаю людей, которые утверждают что с 2019 были уверенны в сраке, уверенны что будет глубже и выход - просто писать на форуме, продолжая считать себя гениями мысли )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:18

Допомога до кінця року (с) ;)

НАТО має намір надіслати Україні близько 41,6 мільярда доларів (40 мільярдів євро) допомоги в галузі безпеки до кінця 2025 року, заявила 29 січня заступник генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська.
https://kyivindependent.com/nato-on-tra ... n-in-2025/
fler
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:20

  Успіх написав:Може хоч на цій гілці є трохи людей, які можуть підказати по цьому питанню? :arrow:
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Нема 2в1
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:23

  Успіх написав:Може хоч на цій гілці є трохи людей, які можуть підказати по цьому питанню? :arrow:
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

ЛС
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:27

Донецкий бандеровец:
Таємні накази перед початком війни
Читаю відкриті джерела інформації і дивуюся випадковим збігам, які сталися в перший тиждень вторгнення Мордору в Україну.

Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно в різних куточках України:

На кордоні з Білоруссю на момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонники;

Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону

Аеропорт Жуляни залишився без охорони взагалі. Ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади і волонтери облили злітно-посадкові смуги Жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону;

За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС, і просто “не встигає” це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації;

Наприкінці 2021 року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України, а орки за добу виявляться аж під Миколаєвом;

Майже всі Джавеліни, NLAW та Стінгери, передані Великою Британією та США на момент вторгнення, знаходяться на Яворівському полігоні, і лише мізер передано ЗСУ;

Татьяна Чорновол та Сергій Пашинський експортують – рятують Стугни та Нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов’язані це робити, зникли;

Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну;

Сама перша колона орків складається не з ударних частин, а з СОБР, з битами та щитами. СОБР йде не воювати, а розганяти мітинги, і дуже здивувався, коли їх палили…

+ в перші ж дні кацапи йшли колонами через розмінований Чонгар на Голу Пристань, антонівський міст на Херсон, херсонська ТРО, що не мала зброї(!) була розстріляна ними.

Гєнєрали СБУ, що керували захистом області виявились на лижах, а потужний Янелох їх за це "панізіл в званії".

+ в пеші ж дні летіли ракетит на Суми з Білокацапстану, кацапські БМП та танки заходили в Суми та область, бо дорога на Київ "затрідня".

В Сумах не було ні військових, ні СБУ, всі наказом були виведені з міста перед війною.

Але ТРО Сум самі виламали двері складів, взяли зброю.

Вони захистили Суми та область, підривали колони в області, зупиняли. В місті також підривали та розстрілювали кацапів. Потім добивали по лісах кацапів. Сумська ТРО добила гвардєйскую кантеміровскую дивізію в лісах сумщини. Багато хто з героїв загинув. На Ютубі є фільми…

А 73% не дивуються.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:28

За крок до перевороту думок©

Ехххххххх, пізно наші тутешні жіночки появились))
А то ми тут таку гарну тему піднімали на кшталт: "Для чого сім'я?/Навіщо діти?/Для чого чоловік жінці, а жінка чоловіку?" і т.п.

І, наче, підсумок всього цього - "нах ніхто нікому толком не потрібен"))

А що на рахунок цього думають наші тутешні жіночки?))
Краще жити з котом?))
А замість дітей - 2 кота завести?))
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:З 5-го лютого похолодання до -10 на 5 днів, ось тоді і подивимось чи буде масований ракетний обстріл. Дрони майже кожної ночі, і шляхи заходу на міста вже майже стандартні.

Не маю розвідданих, але навіть при таких розкладах вангую один залп до 80 далекобійних(X-101 + Калібр), прифронтовим областям ще Х-59 пару десятків.
+ дрони
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:30

  fler написав:НАТО має намір надіслати Україні близько 41,6 мільярда доларів (40 мільярдів євро) допомоги в галузі безпеки до кінця 2025 року, заявила 29 січня заступник генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська.
https://kyivindependent.com/nato-on-tra ... n-in-2025/


*Саміт НАТО оголосив про зобов’язання довгострокової допомоги для України в створенні сили, здатної перемогти російську агресію. Шляхом пропорційних внесків члени Альянсу мають намір надати мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року та забезпечити стійкий рівень допомоги з питань безпеки.*
ЧЕТВЕР 11 ЛИПНЯ 2024 00:40
https://www.rbc.ua/rus/news/nato-stvori ... 47606.html

Ключові слова - "Шляхом пропорційних внесків члени Альянсу мають намір надати ...".
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