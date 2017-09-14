whois2010 написав:А по суті в чому він не правий? Про перемовини навіть бомжі теревенять. Україна самостійно не може не те що "кордони_91" отримати, а навіть з міжнародною допомогою весь час втрачає території. Вирішувати будуть без нас, бо існуючи на кредити позики та гранти, країна втратила суб'єктність. Зелінському, щоб бути легітимним, потрібно було отримати роз'яснення чи рішення конституційного суду, але воно вирішило що "і так сойдьот". Тож він легітимний, поки заходу зручно його таким вважати. Що з цього не правда?
Те, що всі говорять про переговори, і вони навіть йдуть - нічого не означає. Переговори можуть тривати рік, два, три чи навіть пять. А аргументами в цих переговорах буде кількість мобілізованих, кількість СЗЧ, ракетні удари і масовані наступальні операції з захоплення чергового села.
fler написав:НАТО має намір надіслати Україні близько 41,6 мільярда доларів (40 мільярдів євро) допомоги в галузі безпеки до кінця 2025 року, заявила 29 січня заступник генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська. https://kyivindependent.com/nato-on-tra ... n-in-2025/
13.06.2024 "В G7 подтвердили передачу Киеву 50 млрд под залог активов РФ" 29.01.2025 " Этот кредит был согласован минувшим летом, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку Украины даже в случае прихода Трампа. Звучало мнение, что механизм нужно сделать защищенным от республиканца, если он победит. На наличие этого кредита позже сослался Шольц, когда отказался от предложения выделить Украине на усиление ПВО дополнительно 3 млрд евро помощи до проведения внеочередных парламентских выборов в Германии. "Канцелярия канцлера тогда заверяла, что у Украины ещё достаточно средств, выделенных Германией на 2024 год. Кроме того, она может воспользоваться кредитными средствами G7. Однако, как оказалось, около половины из предусмотренных 50 миллиардов долларов вообще не могут быть использованы для закупки вооружений", - пишет Der Spiegel.
sashaqbl написав:А аргументами в цих переговорах буде кількість мобілізованих, кількість СЗЧ, ракетні удари і масовані наступальні операції з захоплення чергового села.
Трохи не так, а так - А аргументами в цих переговорах буде РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ кількості мобілізованих, кількість СЗЧ, ракетних ударів і масованих наступальних операцій з захоплення чергового села. Чи результативність усього цтого може різко змінитися через три роки?
Востаннє редагувалось d44 в Чет 30 січ, 2025 11:42, всього редагувалось 1 раз.