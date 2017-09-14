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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 122441224512246122471224812249>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:31

  Успіх написав:Ехххххххх, пізно наші тутешні жіночки появились))
А то ми тут таку гарну тему піднімали на кшталт: "Для чого сім'я?/Навіщо діти?/Для чого чоловік жінці, а жінка чоловіку?" і т.п.

І, наче, підсумок всього цього - "нах ніхто нікому толком не потрібен"))

А що на рахунок цього думають наші тутешні жіночки?))
Краще жити з котом?))
А замість дітей - 2 кота завести?))

а ти не стикався, що можна й дітей завести? й в наш час важче без тата для жінки, але не у всіх випадках ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:31

  Vadim_ написав:Нема 2в1
  UA написав:ЛС
Дякую!
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:А по суті в чому він не правий? Про перемовини навіть бомжі теревенять. Україна самостійно не може не те що "кордони_91" отримати, а навіть з міжнародною допомогою весь час втрачає території. Вирішувати будуть без нас, бо існуючи на кредити позики та гранти, країна втратила суб'єктність. Зелінському, щоб бути легітимним, потрібно було отримати роз'яснення чи рішення конституційного суду, але воно вирішило що "і так сойдьот". Тож він легітимний, поки заходу зручно його таким вважати.
Що з цього не правда?

Те, що всі говорять про переговори, і вони навіть йдуть - нічого не означає. Переговори можуть тривати рік, два, три чи навіть пять.
А аргументами в цих переговорах буде кількість мобілізованих, кількість СЗЧ, ракетні удари і масовані наступальні операції з захоплення чергового села.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:37

  sashaqbl написав:А аргументами в цих переговорах буде кількість мобілізованих, кількість СЗЧ

Які перспективи видніються по цим двом моментам?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:39

  fler написав:НАТО має намір надіслати Україні близько 41,6 мільярда доларів (40 мільярдів євро) допомоги в галузі безпеки до кінця 2025 року, заявила 29 січня заступник генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська.
https://kyivindependent.com/nato-on-tra ... n-in-2025/


:) 13.06.2024 "В G7 подтвердили передачу Киеву 50 млрд под залог активов РФ"
:( 29.01.2025 " Этот кредит был согласован минувшим летом, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку Украины даже в случае прихода Трампа. Звучало мнение, что механизм нужно сделать защищенным от республиканца, если он победит. На наличие этого кредита позже сослался Шольц, когда отказался от предложения выделить Украине на усиление ПВО дополнительно 3 млрд евро помощи до проведения внеочередных парламентских выборов в Германии.
"Канцелярия канцлера тогда заверяла, что у Украины ещё достаточно средств, выделенных Германией на 2024 год. Кроме того, она может воспользоваться кредитными средствами G7. Однако, как оказалось, около половины из предусмотренных 50 миллиардов долларов вообще не могут быть использованы для закупки вооружений", - пишет Der Spiegel.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:39

  detroytred написав:
  sashaqbl написав:А аргументами в цих переговорах буде кількість мобілізованих, кількість СЗЧ

Які перспективи видніються по цим двом моментам?

Поправлю - Якість мобілізованих.
В України повний провал через сорти.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:А аргументами в цих переговорах буде кількість мобілізованих, кількість СЗЧ, ракетні удари і масовані наступальні операції з захоплення чергового села.
Трохи не так, а так - А аргументами в цих переговорах буде РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ кількості мобілізованих, кількість СЗЧ, ракетних ударів і масованих наступальних операцій з захоплення чергового села.
Чи результативність усього цтого може різко змінитися через три роки?
Востаннє редагувалось d44 в Чет 30 січ, 2025 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:42

  UA написав:
  detroytred написав:
  sashaqbl написав:А аргументами в цих переговорах буде кількість мобілізованих, кількість СЗЧ

Які перспективи видніються по цим двом моментам?

Поправлю - Якість мобілізованих.

До прийняття нового закону щодо мобілізації всі сподівання були - ось приймуть і запрацює.
Потім час на реалізацію.

А зараз що є підставою для очікування чогось нового, що принципово змінить тренд?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:45

  UA написав:В України повний провал через сорти.

Успіх звільнився не через сорти.
За іншого відношення до себе, то служив би і далі. Його сзч-ники сослуживці також.

Така ж петрушка і по офіцерах.

Сортовість мабуть в кінці списку причин.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:45

  detroytred написав:До прийняття нового закону щодо мобілізації всі сподівання були - ось приймуть і запрацює.
Потім час на реалізацію.

А зараз що є підставою для очікування чогось нового, що принципово змінить тренд?

Давайте приймем Закон що Песикот та СТМ зобов'язані померти заради UA.
Як думаєте виконають?
Вони ж законослухняні.
UA
 
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