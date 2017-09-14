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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1224512246122471224812249>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:47

  detroytred написав:
  sashaqbl написав:А аргументами в цих переговорах буде кількість мобілізованих, кількість СЗЧ

Які перспективи видніються по цим двом моментам?

в нас 200 тис СЗЧ, в РФ - 40.
Росіяни зуміли навести доволі жорстку дисципліну.
Але, ІМХО, зростання буде логірифмічне з обох боків, і нашому і їхньому командуваннню буде досить складно це осідлати.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:49

За крок до...©

  detroytred написав:До прийняття нового закону щодо мобілізації всі сподівання були - ось приймуть і запрацює.
Потім час на реалізацію.
Саме так!
Але потім щось пішло не так...
  detroytred написав:А зараз що є підставою для очікування чогось нового, що принципово змінить тренд?
Як що змінить тренд?
Тренд змінить(правда лише вниз) - що вже навіть, не балакають, не те що обіцяють демобілізацію/чіткі терміни!
Як думаєте, там на фронті хлопакам що в голові твориться, коли навіть, НЕ пропонують світло в кінці тунелю?

Тож, навіть, 5-10р обіцяного ув'язнення для сзчешників - і то хоч якісь, але ЧІТКІ ТЕРМІНИ! :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:До прийняття нового закону щодо мобілізації всі сподівання були - ось приймуть і запрацює.
Потім час на реалізацію.
А зараз що є підставою для очікування чогось нового, що принципово змінить тренд?

Не бачу підстав, щоб щось мінялося. Ефективність мобілізації падатиме з обох сторін. І зростатиме кількість СЗЧ. В кого падіння кількості мобілізованих і
зростання кількості СЗЧ буде меншим - той і на коні через рік.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:49

  UA написав:1.В Украине хорошо тем, у кого все майно в спортивную сумку влезет.
2. Украина это сырьевой придаток ЕС (см доктрину развития Кабмина)
Люди будут в Украине добывать деньги, а в ЕС тратить.
Ты лично из каких источников финансируешься?
Захомутала б Песикота пока он беспризорный бегает. У него картоха в мешках стоит.

1. Это не соответствует.
2. Хорошо финансироваться из разных источников.
Ещё подъ.б: у вас наконец-то появилась возможность исполнить мечту каждой девушки и стать содержанцем )))
ПС: натурализация в Швейцарии самый долгий процесс лет 15 может занять и не иметь выхлопа. Каждые 90 дней прийдётся Вам выезжать, если ваша жена имеет менее 8000швейцарских крон/месяц, даже содержанцем там сложно стать. Удивительное место эта Швейцария )
Востаннє редагувалось stm в Чет 30 січ, 2025 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:50

  detroytred написав:
  UA написав:В України повний провал через сорти.

Успіх звільнився не через сорти.
За іншого відношення до себе, то служив би і далі. Його сзч-ники сослуживці також.

Така ж петрушка і по офіцерах.

Сортовість мабуть в кінці списку причин.

Успіх повинен воювати, а Песікот повинен його обсирати та лежачи на дивані строго питати скільки той танків, літаків знищів та москалів в упор застрелив бо в нього відстрочка.
Це сорти?
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:53

  UA написав:
  detroytred написав:До прийняття нового закону щодо мобілізації всі сподівання були - ось приймуть і запрацює.
Потім час на реалізацію.

А зараз що є підставою для очікування чогось нового, що принципово змінить тренд?

Давайте приймем Закон що Песикот та СТМ зобов'язані померти заради UA.
Як думаєте виконають?
Вони ж законослухняні.

Цікавий момент!
З одного боку: навіщо примушувати несвідомих, коли ще є свідомі?!
З іншого: якщо на фронт забрати всіх свідомих, то залишаться самі несвідомі)). З якими потім свідому кашу не звариш.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:8000швейцарских крон/месяц
У Швейцарії франки :mrgreen:, інше теж бред
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:55

  detroytred написав:
  fler написав:НАТО має намір надіслати Україні близько 41,6 мільярда доларів (40 мільярдів євро) допомоги в галузі безпеки до кінця 2025 року, заявила 29 січня заступник генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська.
https://kyivindependent.com/nato-on-tra ... n-in-2025/


*Саміт НАТО оголосив про зобов’язання довгострокової допомоги для України в створенні сили, здатної перемогти російську агресію. Шляхом пропорційних внесків члени Альянсу мають намір надати мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року та забезпечити стійкий рівень допомоги з питань безпеки.*
ЧЕТВЕР 11 ЛИПНЯ 2024 00:40
https://www.rbc.ua/rus/news/nato-stvori ... 47606.html

Ключові слова - "Шляхом пропорційних внесків члени Альянсу мають намір надати ...".

подумали, що дешевше дати комусь на хвортецю матриці, чим самим бути хвортецею матриці.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:швейцарских крон

???
Зачем мне тебя содержать?
в чем бонус?
Хорватия усиленно перенимает швейцарские ценности.
С 2025 заработал интересный Закон относительно тишины и спокойствия в многоквартирных домах. Мне нравится.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 11:58

  UA написав:Успіх повинен воювати, а Песікот повинен його обсирати та лежачи на дивані строго питати скільки той танків, літаків знищів та москалів в упор застрелив бо в нього відстрочка.
Це сорти?

Сорти.

Але головними факторами були:
- відсутність термінів служби;
- ставлення командирів;
- грошове забезпечення.

Хоча згоден, що терміни впираються у заміну, яка, в свою чергу, в сортовість.
Тоді - да, сортовість на першому місці.
detroytred
 
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