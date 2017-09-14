detroytred написав:До прийняття нового закону щодо мобілізації всі сподівання були - ось приймуть і запрацює. Потім час на реалізацію.
Саме так! Але потім щось пішло не так...
detroytred написав:А зараз що є підставою для очікування чогось нового, що принципово змінить тренд?
Як що змінить тренд? Тренд змінить(правда лише вниз) - що вже навіть, не балакають, не те що обіцяють демобілізацію/чіткі терміни! Як думаєте, там на фронті хлопакам що в голові твориться, коли навіть, НЕ пропонують світло в кінці тунелю?
Тож, навіть, 5-10р обіцяного ув'язнення для сзчешників - і то хоч якісь, але ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
detroytred написав:До прийняття нового закону щодо мобілізації всі сподівання були - ось приймуть і запрацює. Потім час на реалізацію. А зараз що є підставою для очікування чогось нового, що принципово змінить тренд?
Не бачу підстав, щоб щось мінялося. Ефективність мобілізації падатиме з обох сторін. І зростатиме кількість СЗЧ. В кого падіння кількості мобілізованих і зростання кількості СЗЧ буде меншим - той і на коні через рік.
UA написав:1.В Украине хорошо тем, у кого все майно в спортивную сумку влезет. 2. Украина это сырьевой придаток ЕС (см доктрину развития Кабмина) Люди будут в Украине добывать деньги, а в ЕС тратить. Ты лично из каких источников финансируешься? Захомутала б Песикота пока он беспризорный бегает. У него картоха в мешках стоит.
1. Это не соответствует. 2. Хорошо финансироваться из разных источников. Ещё подъ.б: у вас наконец-то появилась возможность исполнить мечту каждой девушки и стать содержанцем ))) ПС: натурализация в Швейцарии самый долгий процесс лет 15 может занять и не иметь выхлопа. Каждые 90 дней прийдётся Вам выезжать, если ваша жена имеет менее 8000швейцарских крон/месяц, даже содержанцем там сложно стать. Удивительное место эта Швейцария )
Востаннє редагувалось stm в Чет 30 січ, 2025 11:51, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:НАТО має намір надіслати Україні близько 41,6 мільярда доларів (40 мільярдів євро) допомоги в галузі безпеки до кінця 2025 року, заявила 29 січня заступник генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська. https://kyivindependent.com/nato-on-tra ... n-in-2025/
*Саміт НАТО оголосив про зобов’язання довгострокової допомоги для України в створенні сили, здатної перемогти російську агресію. Шляхом пропорційних внесків члени Альянсу мають намір надати мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року та забезпечити стійкий рівень допомоги з питань безпеки.* ЧЕТВЕР 11 ЛИПНЯ 2024 00:40 https://www.rbc.ua/rus/news/nato-stvori ... 47606.html
Ключові слова - "Шляхом пропорційних внесків члени Альянсу мають намір надати ...".
подумали, що дешевше дати комусь на хвортецю матриці, чим самим бути хвортецею матриці.