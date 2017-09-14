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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12246122471224812249>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Не бачу підстав, щоб щось мінялося. Ефективність мобілізації падатиме з обох сторін. І зростатиме кількість СЗЧ. В кого падіння кількості мобілізованих і
зростання кількості СЗЧ буде меншим - той і на коні через рік
Очікуєте збільшення СЗЧ у кацапських ракетних війсках, авіації та артилерії?
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:01

  Успіх написав:
Тож, навіть, 5-10р обіцяного ув'язнення для сзчешників - і то хоч якісь, але ЧІТКІ ТЕРМІНИ!

Вчора спілкувалися з працівником суду. Каже, зараз вони багато розглядають справ по СЗЧ. Ну, як багато - декілька десятків на районий суд. Не тисячі. СЗЧ-шники готові сідати у тюрму, повертатися на службу не планують. Мабуть це хитрий план перезавантажити пенетенціарну систему. І там наче не 5-10 років, а 3 роки, якщо не помиляюся
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:04

  Shaman написав:
  Успіх написав:..
А то ми тут таку гарну тему піднімали на кшталт: "Для чого сім'я?/Навіщо діти?/Для чого чоловік жінці, а жінка чоловіку?" і т.п.
І, наче, підсумок всього цього - "нах ніхто нікому толком не потрібен"))
А що на рахунок цього думають наші тутешні жіночки?))
Краще жити з котом?))
А замість дітей - 2 кота завести?))

а ти не стикався, що можна й дітей завести? й в наш час важче без тата для жінки, але не у всіх випадках ;)

Його Киця нах послала (чому я не дивуюсь?)), тож він шукає вихід. Питав на форумі "Чи можна найти жінку, яка погодиться жити разом, народити дитину (бо йому ж треба третя дитина, щоб відкосити від мобілізації) і щоб не вимагала одружитися з нею (бо тоді Киця помножить його на нуль, адже все майно на ній + аліменти на 2х дітей). Сьогодні питає про ремонт, мабуть планує переїжджати.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:05

  UA написав:
  stm написав:швейцарских крон

???
Зачем мне тебя содержать?
в чем бонус?
Хорватия усиленно перенимает швейцарские ценности.
С 2025 заработал интересный Закон относительно тишины и спокойствия в многоквартирных домах. Мне нравится.

UA, Успих, отвечу сразу двоим: семейные ценности не исчезли. Просто сейчас если барышня выходила за машину последней марки, то машины выпускают чаще. Если барышня заводила ребенка, что бы удержать мужа, тоже не действует. Мы становимся вами. Можно менять в зависимости от того что ищешь и зарабатывать больше, чем мужчина. Так сложились обстоятельства. Мне немец жаловался, что немки не хотят замуж, просто могут пожелать не кошечку/собачку, а ребёнка. Совмещают приятное с полезным и говорят "спасибо, стирать и готовить проще на себя и мелкого, а тебе всего хорошего в жизни" :) мы стремительным домкратом летим в этом направлении. Из плюсов: в Германии бабуля с ходунками ходит на свиданки в ресторане с такими же дедулями с капельницей. И это прекрасно!
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:06

dimo_0n 2 раза перечитал и кроме того что прошёл месяц не нашёл ни капли смысла в написанном
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:07

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:
  sashaqbl написав:А аргументами в цих переговорах буде кількість мобілізованих, кількість СЗЧ

Які перспективи видніються по цим двом моментам?

в нас 200 тис СЗЧ, в РФ - 40.

Україна після посилення мобілізації призиває до 30 тисяч людей на місяць – NYT
Виконуємо прості арифметичні дії, слухаємо Буданова.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:08

  detroytred написав:Цікавий момент!
З одного боку: навіщо примушувати несвідомих, коли ще є свідомі?!
З іншого: якщо на фронт забрати всіх свідомих, то залишаться самі несвідомі)). З якими потім свідому кашу не звариш.

Свідомість не можливо ввести Законом.
Свідомість це частина розуміння людиною справедливості.
Приймаючи несправедливий (з точи зору кого примушують воювати) Закон, Свідомість садять в нуль.
Звичайно Свідомий Песікот з відстрочкою вважає Закон про мобілізацію найвищою формою справедливості і він ЗА.
Але ж Песікот не воює.
Толку що він лежить на дивані та ЗА?.
Це все лірика, зроблено те, що вже неможна виправити.
Влада втратила довіру боєздатних громадян.
Це назавжди.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:14

  UA написав:3. Скороченням фінансування та погрозами розслідування за вже вкрадене змусять Найвиличнішого поступитися владою на користь Найнепридатнішого.
Скоріше всього не через вибори, в через тимчасовий уряд нац. єдності.

І як ви це уявляєте на практиці? Трамп підпише указ: "Поміняти Зе на За". :D
Вибачте, але я вважаю наївними людей які вважають що Зе добровільно поступиться владою. Це нереально по-моєму.
Тим більше у Зе є більш лайтовий варіант: Перемир'я -> Вибори. Хай народ обирає.
Я вважаю це єдиним реальним варіантом зміни Зе. Не вийде його усунути від влади як Янека, він ж "не втік".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:14

  stm написав: Мы становимся вами. Можно менять в зависимости от того что ищешь и зарабатывать больше, чем мужчина. Так сложились обстоятельства.

Можешь зарабатывать - зарабатывай.
Я ж За.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:15

  UA написав:Толку що він лежить на дивані та ЗА?.

Так про те і кажу, що з дивану свідомих не забирають.
Чому???
detroytred
 
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