Очікуєте збільшення СЗЧ у кацапських ракетних війсках, авіації та артилерії?
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Додано: Чет 30 січ, 2025 12:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Очікуєте збільшення СЗЧ у кацапських ракетних війсках, авіації та артилерії?
Додано: Чет 30 січ, 2025 12:01
Вчора спілкувалися з працівником суду. Каже, зараз вони багато розглядають справ по СЗЧ. Ну, як багато - декілька десятків на районий суд. Не тисячі. СЗЧ-шники готові сідати у тюрму, повертатися на службу не планують. Мабуть це хитрий план перезавантажити пенетенціарну систему. І там наче не 5-10 років, а 3 роки, якщо не помиляюся
Додано: Чет 30 січ, 2025 12:04
Його Киця нах послала (чому я не дивуюсь?)), тож він шукає вихід. Питав на форумі "Чи можна найти жінку, яка погодиться жити разом, народити дитину (бо йому ж треба третя дитина, щоб відкосити від мобілізації) і щоб не вимагала одружитися з нею (бо тоді Киця помножить його на нуль, адже все майно на ній + аліменти на 2х дітей). Сьогодні питає про ремонт, мабуть планує переїжджати.
Додано: Чет 30 січ, 2025 12:05
UA, Успих, отвечу сразу двоим: семейные ценности не исчезли. Просто сейчас если барышня выходила за машину последней марки, то машины выпускают чаще. Если барышня заводила ребенка, что бы удержать мужа, тоже не действует. Мы становимся вами. Можно менять в зависимости от того что ищешь и зарабатывать больше, чем мужчина. Так сложились обстоятельства. Мне немец жаловался, что немки не хотят замуж, просто могут пожелать не кошечку/собачку, а ребёнка. Совмещают приятное с полезным и говорят "спасибо, стирать и готовить проще на себя и мелкого, а тебе всего хорошего в жизни" мы стремительным домкратом летим в этом направлении. Из плюсов: в Германии бабуля с ходунками ходит на свиданки в ресторане с такими же дедулями с капельницей. И это прекрасно!
Додано: Чет 30 січ, 2025 12:06
dimo_0n 2 раза перечитал и кроме того что прошёл месяц не нашёл ни капли смысла в написанном
Додано: Чет 30 січ, 2025 12:07
Виконуємо прості арифметичні дії, слухаємо Буданова.
Додано: Чет 30 січ, 2025 12:08
Свідомість не можливо ввести Законом.
Свідомість це частина розуміння людиною справедливості.
Приймаючи несправедливий (з точи зору кого примушують воювати) Закон, Свідомість садять в нуль.
Звичайно Свідомий Песікот з відстрочкою вважає Закон про мобілізацію найвищою формою справедливості і він ЗА.
Але ж Песікот не воює.
Толку що він лежить на дивані та ЗА?.
Це все лірика, зроблено те, що вже неможна виправити.
Влада втратила довіру боєздатних громадян.
Це назавжди.
Додано: Чет 30 січ, 2025 12:14
І як ви це уявляєте на практиці? Трамп підпише указ: "Поміняти Зе на За".
Вибачте, але я вважаю наївними людей які вважають що Зе добровільно поступиться владою. Це нереально по-моєму.
Тим більше у Зе є більш лайтовий варіант: Перемир'я -> Вибори. Хай народ обирає.
Я вважаю це єдиним реальним варіантом зміни Зе. Не вийде його усунути від влади як Янека, він ж "не втік".
Додано: Чет 30 січ, 2025 12:14
Додано: Чет 30 січ, 2025 12:15
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