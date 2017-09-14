sashaqbl написав:А аргументами в цих переговорах буде кількість мобілізованих, кількість СЗЧ
Які перспективи видніються по цим двом моментам?
в нас 200 тис СЗЧ, в РФ - 40. Росіяни зуміли навести доволі жорстку дисципліну. Але, ІМХО, зростання буде логірифмічне з обох боків, і нашому і їхньому командуваннню буде досить складно це осідлати.
Логірифмічне чи експоненціальне?
sashaqbl написав:............. Не бачу підстав, щоб щось мінялося. Ефективність мобілізації падатиме з обох сторін. І зростатиме кількість СЗЧ. В кого падіння кількості мобілізованих і зростання кількості СЗЧ буде меншим - той і на коні через рік.
detroytred написав:Успіх звільнився не через сорти. За іншого відношення до себе, то служив би і далі. Його сзч-ники сослуживці також.
Я вже це не раз обдумував. І хоч моя дружина реально хвора - можна би для неї було б найняти доглядальницю... Але! Але у "відношення до себе" я багато пунктів вкладаю! Лише виконання УСІХ наступних пунктів - можливо змогло б мене залишити на службі... І так: 1. Нормальне відношення: щоб цікавились, а головне брали до уваги здоров'я солдата і "як у нього вдома, чи є якісь проблеми? Чи можемо якось їх вирішити/допомогти?" 2. Грошове забезпечення без найопок! Не важливо, чи ти їздив близько лінії фронту забезпечувати роботу гармати(сидів на раціях/либеді, бігав щоразу до бусолі, підносив кабанчики і т.п.), чи ти їздив лопатою копати - премія має бути! А не "з лопатою - це нєщітаєцццо"! Яке нах "нєщітаєцццо"??? Ти знаходишся в 3-4рази ближче до орків, ніж як би ти був біля гармати в бліндажі!!! А ворожих дронів там теж в рази більше!!! 3. Відпустка має бути не двічі на рік, а 4рази! Щоквартально! 4. І, як не крути, але мають, МАЮТЬ бути ЧІТКІ ТЕРМІНИ! Тобто, контракт на рік! А далі, або маєш рік відпустки, а потім знову мусиш на рік йти! Або продовжуєш контракт ще на рік, при цьому отримуєш плюшку 200К на карту, або місячну відпустку(на свій вибір)
Отак непомітно, але я написав не тільки "умови для себе", але і чіткий план для нормальної мобілізації - мотивованої мобілізації! А також для високого морального духу хлопців, що зараз на фронті! Взагалі, для СИЛЬНОЇ/ПОТУЖНОЇ армії ЗСУ!
Одне лише погано - фантастика буває лише в книжках і фільмах!)))
UA написав:3. Скороченням фінансування та погрозами розслідування за вже вкрадене змусять Найвиличнішого поступитися владою на користь Найнепридатнішого. Скоріше всього не через вибори, в через тимчасовий уряд нац. єдності.
І як ви це уявляєте на практиці? Трамп підпише указ: "Поміняти Зе на За". Вибачте, але я вважаю наївними людей які вважають що Зе добровільно поступиться владою. Це нереально по-моєму. Тим більше у Зе є більш лайтовий варіант: Перемир'я -> Вибори. Хай народ обирає. Я вважаю це єдиним реальним варіантом зміни Зе. Не вийде його усунути від влади як Янека, він ж "не втік".
Теоретичний варіант, в принципі, є. Дадуть йому гарантії, що чіпати не будуть.
Успіх написав:Отак непомітно, але я написав не тільки "умови для себе"
В мене є знайомий старлей. Я його з дитсадка знаю. Так отакого *військового до мозку та кісток" ще зі школи я за життя й трохи схожого не зустрічав. Там був просто капець "життя моє - армія та Україна" в форматі, якого в жодному фільмі про найпатріотичніших патріотів немає. Не те що фанат фанатів, а фан в кубі кубів.
З училища одразу на фронт. В мотокопитну бригаду... Побачив що в реалі, спочатку намагався перевестись в десантуру, а потім вже хоч куди. І як можна було з такого!!! дійсно унікального матеріалу, зробити чувака звичайного .... якому тепер все пофіг і мрія звільнитися за будь-що? Як?
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 30 січ, 2025 12:29, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:3. Скороченням фінансування та погрозами розслідування за вже вкрадене змусять Найвиличнішого поступитися владою на користь Найнепридатнішого. Скоріше всього не через вибори, в через тимчасовий уряд нац. єдності.
І як ви це уявляєте на практиці? Трамп підпише указ: "Поміняти Зе на За". Вибачте, але я вважаю наївними людей які вважають що Зе добровільно поступиться владою. Це нереально по-моєму. Тим більше у Зе є більш лайтовий варіант: Перемир'я -> Вибори. Хай народ обирає. Я вважаю це єдиним реальним варіантом зміни Зе. Не вийде його усунути від влади як Янека, він ж "не втік".
Теоретичний варіант, в принципі, є. Дадуть йому гарантії, що чіпати не будуть.
Я буду долго смеяться над нашими форумными "экспертами", если на очередных выборах снова выберут Зеленского. Тут, помню, в 2019 тоже с большим преимуществом побеждал Порошенко.