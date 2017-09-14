Додано: Чет 30 січ, 2025 12:16

detroytred написав: Успіх звільнився не через сорти.

За іншого відношення до себе, то служив би і далі. Його сзч-ники сослуживці також. Успіх звільнився не через сорти.За іншого відношення до себе, то служив би і далі. Його сзч-ники сослуживці також.

Я вже це не раз обдумував.І хоч моя дружина реально хвора - можна би для неї було б найняти доглядальницю...Але!Але у "відношення до себе" я багато пунктів вкладаю!Лише виконання УСІХ наступних пунктів - можливо змогло б мене залишити на службі...І так:1. Нормальне відношення: щоб цікавились, а головне брали до уваги здоров'я солдата і "як у нього вдома, чи є якісь проблеми? Чи можемо якось їх вирішити/допомогти?"2. Грошове забезпечення без найопок! Не важливо, чи ти їздив близько лінії фронту забезпечувати роботу гармати(сидів на раціях/либеді, бігав щоразу до бусолі, підносив кабанчики і т.п.), чи ти їздив лопатою копати - премія має бути! А не "з лопатою - це нєщітаєцццо"!Яке нах "нєщітаєцццо"??? Ти знаходишся в 3-4рази ближче до орків, ніж як би ти був біля гармати в бліндажі!!! А ворожих дронів там теж в рази більше!!!3. Відпустка має бути не двічі на рік, а 4рази! Щоквартально!4. І, як не крути, але мають, МАЮТЬ бути ЧІТКІ ТЕРМІНИ!Тобто, контракт на рік! А далі, або маєш рік відпустки, а потім знову мусиш на рік йти!Або продовжуєш контракт ще на рік, при цьому отримуєш плюшку 200К на карту, або місячну відпустку(на свій вибір)Отак непомітно, але я написав не тільки "умови для себе", але і чіткий план для нормальної мобілізації - мотивованої мобілізації! А також для високого морального духу хлопців, що зараз на фронті!Взагалі, для СИЛЬНОЇ/ПОТУЖНОЇ армії ЗСУ!Одне лише погано - фантастика буває лише в книжках і фільмах!)))