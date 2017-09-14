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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1224612247122481224912250 ... 12254>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:14

  stm написав: Мы становимся вами. Можно менять в зависимости от того что ищешь и зарабатывать больше, чем мужчина. Так сложились обстоятельства.

Можешь зарабатывать - зарабатывай.
Я ж За.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:15

  UA написав:Толку що він лежить на дивані та ЗА?.

Так про те і кажу, що з дивану свідомих не забирають.
Чому???
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:15

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:
  sashaqbl написав:А аргументами в цих переговорах буде кількість мобілізованих, кількість СЗЧ

Які перспективи видніються по цим двом моментам?

в нас 200 тис СЗЧ, в РФ - 40.
Росіяни зуміли навести доволі жорстку дисципліну.
Але, ІМХО, зростання буде логірифмічне з обох боків, і нашому і їхньому командуваннню буде досить складно це осідлати.
Логірифмічне чи експоненціальне?
  sashaqbl написав:.............
Не бачу підстав, щоб щось мінялося. Ефективність мобілізації падатиме з обох сторін. І зростатиме кількість СЗЧ. В кого падіння кількості мобілізованих і
зростання кількості СЗЧ буде меншим - той і на коні через рік.
В РФ вже є мобілізація?
Я щось прогавив?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:16

+10050000000000000000000000!!!!!!!

  detroytred написав:Успіх звільнився не через сорти.
За іншого відношення до себе, то служив би і далі. Його сзч-ники сослуживці також.
Я вже це не раз обдумував.
І хоч моя дружина реально хвора - можна би для неї було б найняти доглядальницю...
Але!
Але у "відношення до себе" я багато пунктів вкладаю! ;)
Лише виконання УСІХ наступних пунктів - можливо змогло б мене залишити на службі...
І так:
1. Нормальне відношення: щоб цікавились, а головне брали до уваги здоров'я солдата і "як у нього вдома, чи є якісь проблеми? Чи можемо якось їх вирішити/допомогти?"
2. Грошове забезпечення без найопок! Не важливо, чи ти їздив близько лінії фронту забезпечувати роботу гармати(сидів на раціях/либеді, бігав щоразу до бусолі, підносив кабанчики і т.п.), чи ти їздив лопатою копати - премія має бути! А не "з лопатою - це нєщітаєцццо"!
Яке нах "нєщітаєцццо"??? Ти знаходишся в 3-4рази ближче до орків, ніж як би ти був біля гармати в бліндажі!!! А ворожих дронів там теж в рази більше!!!
3. Відпустка має бути не двічі на рік, а 4рази! Щоквартально!
4. І, як не крути, але мають, МАЮТЬ бути ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
Тобто, контракт на рік! А далі, або маєш рік відпустки, а потім знову мусиш на рік йти!
Або продовжуєш контракт ще на рік, при цьому отримуєш плюшку 200К на карту, або місячну відпустку(на свій вибір)


Отак непомітно, але я написав не тільки "умови для себе", але і чіткий план для нормальної мобілізації - мотивованої мобілізації! А також для високого морального духу хлопців, що зараз на фронті!
Взагалі, для СИЛЬНОЇ/ПОТУЖНОЇ армії ЗСУ!

Одне лише погано - фантастика буває лише в книжках і фільмах!)))
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:17

  andrijk777 написав:
  UA написав:3. Скороченням фінансування та погрозами розслідування за вже вкрадене змусять Найвиличнішого поступитися владою на користь Найнепридатнішого.
Скоріше всього не через вибори, в через тимчасовий уряд нац. єдності.

І як ви це уявляєте на практиці? Трамп підпише указ: "Поміняти Зе на За". :D
Вибачте, але я вважаю наївними людей які вважають що Зе добровільно поступиться владою. Це нереально по-моєму.
Тим більше у Зе є більш лайтовий варіант: Перемир'я -> Вибори. Хай народ обирає.
Я вважаю це єдиним реальним варіантом зміни Зе. Не вийде його усунути від влади як Янека, він ж "не втік".

Теоретичний варіант, в принципі, є.
Дадуть йому гарантії, що чіпати не будуть.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:23

Чиновники ЕС обсуждают возможность возобновления закупок российского газа в рамках потенциального соглашения по Украине, — Financial Times

Предполагается, что этот шаг может снизить цены на энергоносители в Европе, подтолкнуть Москву к переговорам и создать условия для прекращения огня между РФ и Украиной.

https://unn.ua/ru/news/v-yes-obsuzhdayu ... go-gaza-ft
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:29

  stm написав:Совмещают приятное с полезным и говорят "спасибо, стирать и готовить проще на себя и мелкого, а тебе всего хорошего в жизни" :)


от женщины как всегда коварны и обвели нас вокруг пальца.
у нас нет возможности так само сказать - спасибо, финансировать мне проще себя и малого а тебе всего хорошего по жизни. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:29

  Успіх написав:Отак непомітно, але я написав не тільки "умови для себе"

В мене є знайомий старлей.
Я його з дитсадка знаю.
Так отакого *військового до мозку та кісток" ще зі школи я за життя й трохи схожого не зустрічав.
Там був просто капець "життя моє - армія та Україна" в форматі, якого в жодному фільмі про найпатріотичніших патріотів немає.
Не те що фанат фанатів, а фан в кубі кубів.

З училища одразу на фронт. В мотокопитну бригаду... Побачив що в реалі, спочатку намагався перевестись в десантуру, а потім вже хоч куди.
І як можна було з такого!!! дійсно унікального матеріалу, зробити чувака звичайного .... якому тепер все пофіг і мрія звільнитися за будь-що? Як?
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 30 січ, 2025 12:29, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:29

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  UA написав:3. Скороченням фінансування та погрозами розслідування за вже вкрадене змусять Найвиличнішого поступитися владою на користь Найнепридатнішого.
Скоріше всього не через вибори, в через тимчасовий уряд нац. єдності.

І як ви це уявляєте на практиці? Трамп підпише указ: "Поміняти Зе на За". :D
Вибачте, але я вважаю наївними людей які вважають що Зе добровільно поступиться владою. Це нереально по-моєму.
Тим більше у Зе є більш лайтовий варіант: Перемир'я -> Вибори. Хай народ обирає.
Я вважаю це єдиним реальним варіантом зміни Зе. Не вийде його усунути від влади як Янека, він ж "не втік".

Теоретичний варіант, в принципі, є.
Дадуть йому гарантії, що чіпати не будуть.

Я буду долго смеяться над нашими форумными "экспертами", если на очередных выборах снова выберут Зеленского.
Тут, помню, в 2019 тоже с большим преимуществом побеждал Порошенко.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:30

  Wirująświatła написав:dimo_0n 2 раза перечитал и кроме того что прошёл месяц не нашёл ни капли смысла в написанном


Ветік , він виговорився .
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