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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 січ, 2025 12:32
ЛАД написав:
Я буду долго смеяться над нашими форумными "экспертами", если на очередных выборах снова выберут Зеленского.
Тут, помню, в 2019 тоже с большим преимуществом побеждал Порошенко.
Так дехто з експертів вбачає, що найбільші шанси перемогти на виборах має саме Зе.
Але ситуація змінюється.
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detroytred
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Додано: Чет 30 січ, 2025 12:32
UA написав: stm написав:
Мы становимся вами. Можно менять в зависимости от того что ищешь и зарабатывать больше, чем мужчина. Так сложились обстоятельства.
Можешь зарабатывать - зарабатывай.
Я ж За.
Хочешь страдать считая себя пиздец каким предсказателем с 2019, я против. У меня логика превалирует над эмоциями и как-то странно в стане с такой корупционной составляющей на каждом шагу видеть зажиточных страдальцев-предсказателей.
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stm
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Додано: Чет 30 січ, 2025 12:32
detroytred написав: Успіх написав:
Отак непомітно, але я написав не тільки "умови для себе"
В мене є знайомий старлей.
Я його з дитсадка знаю.
Так отакого *військового до мозку та кісток" ще зі школи я за життя й трохи схожого не зустрічав.
Там був просто капець "життя моє - армія та Україна" в форматі, якого в жодному фільмі про найпатріотичніших патріотів немає.
Не те що фанат фанатів, а фан в кубі кубів.
З училища одразу на фронт. В мотокопитну бригаду... Побачив що в реалі, спочатку намагався перевестись в десантуру, а потім вже хоч куди.
І як можна було з такого!!! дійсно унікального матеріалу, зробити чувака звичайного .... якому тепер все пофіг і мрія звільнитися за будь-що? Як?
А чим він сам пояснює такі зміни?
Ясно ж, не так, як Успіх.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 30 січ, 2025 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 12:33
ЛАД написав:
Логірифмічне чи експоненціальне?
Таки еспоненціальне. Ви праві.
ЛАД написав:
В РФ вже є мобілізація?
Я щось прогавив?
Таки прогавили. Вона там з вересня 22 року. Звісно трошки інші засоби і методи, але суть від того не міняєтсья.
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sashaqbl
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Додано: Чет 30 січ, 2025 12:35
ЛАД написав:
Я буду долго смеяться над нашими форумными "экспертами", если на очередных выборах снова выберут Зеленского.
Тут, помню, в 2019 тоже с большим преимуществом побеждал Порошенко.
А швидше за все так і буде: 10 мільйонів пенсіонерів без критичного мислення проголосують за "красівого" замість умовної Лани Зеркаль. Тож всі, хто не платить податки, не повинні мати права голосу.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 12:37
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Логірифмічне чи експоненціальне?
Таки еспоненціальне. Ви праві.
ЛАД написав:
В РФ вже є мобілізація?
Я щось прогавив?
Таки прогавили. Вона там з вересня 22 року. Звісно трошки інші засоби і методи, але суть від того не міняєтсья.
В вересні 22 року, дійсно, була.
Зараз - ні. Від інших засобів і методів суть міняється достатньо суттєво.
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ЛАД
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Додано: Чет 30 січ, 2025 12:37
stm написав:
UA, Успих, отвечу сразу двоим: семейные ценности не исчезли
. Просто сейчас если барышня выходила за машину последней марки, то машины выпускают чаще. Если барышня заводила ребенка, что бы удержать мужа, тоже не действует. Мы становимся вами. Можно менять в зависимости от того что ищешь и зарабатывать больше, чем мужчина. Так сложились обстоятельства. Мне немец жаловался, что немки не хотят замуж, просто могут пожелать не кошечку/собачку, а ребёнка
. Совмещают приятное с полезным и говорят "спасибо, стирать и готовить проще на себя и мелкого, а тебе всего хорошего в жизни"
мы стремительным домкратом летим в этом направлении. Из плюсов: в Германии бабуля с ходунками ходит на свиданки в ресторане с такими же дедулями с капельницей. И это прекрасно!
Що ви вкладаєте в поняття "сімейні цінності"?
По-моєму виділене прямо говорить що сімейні цінності вже зникли.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 12:38
sashaqbl написав:
Таки прогавили. Вона там з вересня 22 року. Звісно трошки інші засоби і методи, але суть від того не міняєтсья.
Мобілізація там мінімальна. Люди добровільно йдуть досі в армію бо платять вже по 30-40k$ і в нас би пішли десятки тисяч за такі гроші...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 30 січ, 2025 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 12:38
ЛАД написав:
А чим він сам пояснює такі зміни?
Ясно ж, не так, як Успіх.
Реальними відносинами в його бригаді. Відносинами на всіх рівнях і стосовно всього.
По понятіям, кумовство,бардак і беспредєл.
І головне -- що всі все знають наверху. І всім пофіг.
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detroytred
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Додано: Чет 30 січ, 2025 12:38
Успіх написав: detroytred написав:
Успіх звільнився не через сорти.
За іншого відношення до себе, то служив би і далі. Його сзч-ники сослуживці також.
Я вже це не раз обдумував.
І хоч моя дружина реально хвора - можна би для неї було б найняти доглядальницю...
Але!
Але у "відношення до себе" я багато пунктів вкладаю!
Лише виконання УСІХ наступних пунктів - можливо змогло б мене залишити на службі...
І так:
1. Нормальне відношення: щоб цікавились, а головне брали до уваги здоров'я солдата і "як у нього вдома, чи є якісь проблеми? Чи можемо якось їх вирішити/допомогти?"
2. Грошове забезпечення без найопок! Не важливо, чи ти їздив близько лінії фронту забезпечувати роботу гармати(сидів на раціях/либеді, бігав щоразу до бусолі, підносив кабанчики і т.п.), чи ти їздив лопатою копати - премія має бути! А не "з лопатою - це нєщітаєцццо"!
Яке нах "нєщітаєцццо"??? Ти знаходишся в 3-4рази ближче до орків, ніж як би ти був біля гармати в бліндажі!!! А ворожих дронів там теж в рази більше!!!
3. Відпустка має бути не двічі на рік, а 4рази! Щоквартально!
4. І, як не крути, але мають, МАЮТЬ бути ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
Тобто, контракт на рік! А далі, або маєш рік відпустки, а потім знову мусиш на рік йти!
Або продовжуєш контракт ще на рік, при цьому отримуєш плюшку 200К на карту, або місячну відпустку(на свій вибір)
Отак непомітно, але я написав не тільки "умови для себе", але і чіткий план для нормальної мобілізації - мотивованої мобілізації! А також для високого морального духу хлопців, що зараз на фронті!
Взагалі, для СИЛЬНОЇ/ПОТУЖНОЇ армії ЗСУ!
Одне лише погано - фантастика буває лише в книжках і фільмах!)))
На всяк випадок я тобі напомню твій "нічний позив "(скоріш за все після того як жінка сковородою приліпила ).
"якщо б просто, сидів би умовний Холява в тилу на відпочинку після бойового дежурства і раптом плюнув на все і пішов в сзч - то це НЕ є дизертирство і ти б не був би дизертиром, а просто - сзчешником."
Це ж ти писав -ДІЗЕРТИР ?
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