RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1224712248122491225012251 ... 12254>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:32

  ЛАД написав:Я буду долго смеяться над нашими форумными "экспертами", если на очередных выборах снова выберут Зеленского.
Тут, помню, в 2019 тоже с большим преимуществом побеждал Порошенко.

Так дехто з експертів вбачає, що найбільші шанси перемогти на виборах має саме Зе.
Але ситуація змінюється.
detroytred
 
Повідомлень: 29889
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:32

  UA написав:
  stm написав: Мы становимся вами. Можно менять в зависимости от того что ищешь и зарабатывать больше, чем мужчина. Так сложились обстоятельства.

Можешь зарабатывать - зарабатывай.
Я ж За.

Хочешь страдать считая себя пиздец каким предсказателем с 2019, я против. У меня логика превалирует над эмоциями и как-то странно в стане с такой корупционной составляющей на каждом шагу видеть зажиточных страдальцев-предсказателей.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5456
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:32

  detroytred написав:
  Успіх написав:Отак непомітно, але я написав не тільки "умови для себе"

В мене є знайомий старлей.
Я його з дитсадка знаю.
Так отакого *військового до мозку та кісток" ще зі школи я за життя й трохи схожого не зустрічав.
Там був просто капець "життя моє - армія та Україна" в форматі, якого в жодному фільмі про найпатріотичніших патріотів немає.
Не те що фанат фанатів, а фан в кубі кубів.

З училища одразу на фронт. В мотокопитну бригаду... Побачив що в реалі, спочатку намагався перевестись в десантуру, а потім вже хоч куди.
І як можна було з такого!!! дійсно унікального матеріалу, зробити чувака звичайного .... якому тепер все пофіг і мрія звільнитися за будь-що? Як?

А чим він сам пояснює такі зміни?
Ясно ж, не так, як Успіх.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 30 січ, 2025 12:33, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32752
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Логірифмічне чи експоненціальне?

Таки еспоненціальне. Ви праві.
  ЛАД написав:В РФ вже є мобілізація?
Я щось прогавив?

Таки прогавили. Вона там з вересня 22 року. Звісно трошки інші засоби і методи, але суть від того не міняєтсья.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2187
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:35

  ЛАД написав:Я буду долго смеяться над нашими форумными "экспертами", если на очередных выборах снова выберут Зеленского.
Тут, помню, в 2019 тоже с большим преимуществом побеждал Порошенко.

А швидше за все так і буде: 10 мільйонів пенсіонерів без критичного мислення проголосують за "красівого" замість умовної Лани Зеркаль. Тож всі, хто не платить податки, не повинні мати права голосу.
whois2010
 
Повідомлень: 830
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:37

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Логірифмічне чи експоненціальне?

Таки еспоненціальне. Ви праві.
  ЛАД написав:В РФ вже є мобілізація?
Я щось прогавив?

Таки прогавили. Вона там з вересня 22 року. Звісно трошки інші засоби і методи, але суть від того не міняєтсья.

В вересні 22 року, дійсно, була.
Зараз - ні. Від інших засобів і методів суть міняється достатньо суттєво.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32752
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:37

  stm написав:UA, Успих, отвечу сразу двоим: семейные ценности не исчезли. Просто сейчас если барышня выходила за машину последней марки, то машины выпускают чаще. Если барышня заводила ребенка, что бы удержать мужа, тоже не действует. Мы становимся вами. Можно менять в зависимости от того что ищешь и зарабатывать больше, чем мужчина. Так сложились обстоятельства. Мне немец жаловался, что немки не хотят замуж, просто могут пожелать не кошечку/собачку, а ребёнка. Совмещают приятное с полезным и говорят "спасибо, стирать и готовить проще на себя и мелкого, а тебе всего хорошего в жизни" :) мы стремительным домкратом летим в этом направлении. Из плюсов: в Германии бабуля с ходунками ходит на свиданки в ресторане с такими же дедулями с капельницей. И это прекрасно!

Що ви вкладаєте в поняття "сімейні цінності"?
По-моєму виділене прямо говорить що сімейні цінності вже зникли.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6049
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Таки прогавили. Вона там з вересня 22 року. Звісно трошки інші засоби і методи, але суть від того не міняєтсья.

Мобілізація там мінімальна. Люди добровільно йдуть досі в армію бо платять вже по 30-40k$ і в нас би пішли десятки тисяч за такі гроші...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 30 січ, 2025 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4869
З нами з: 29.07.22
Подякував: 790 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:38

  ЛАД написав:А чим він сам пояснює такі зміни?
Ясно ж, не так, як Успіх.

Реальними відносинами в його бригаді. Відносинами на всіх рівнях і стосовно всього.
По понятіям, кумовство,бардак і беспредєл.
І головне -- що всі все знають наверху. І всім пофіг.
detroytred
 
Повідомлень: 29889
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 12:38

  Успіх написав:
  detroytred написав:Успіх звільнився не через сорти.
За іншого відношення до себе, то служив би і далі. Його сзч-ники сослуживці також.
Я вже це не раз обдумував.
І хоч моя дружина реально хвора - можна би для неї було б найняти доглядальницю...
Але!
Але у "відношення до себе" я багато пунктів вкладаю! ;)
Лише виконання УСІХ наступних пунктів - можливо змогло б мене залишити на службі...
І так:
1. Нормальне відношення: щоб цікавились, а головне брали до уваги здоров'я солдата і "як у нього вдома, чи є якісь проблеми? Чи можемо якось їх вирішити/допомогти?"
2. Грошове забезпечення без найопок! Не важливо, чи ти їздив близько лінії фронту забезпечувати роботу гармати(сидів на раціях/либеді, бігав щоразу до бусолі, підносив кабанчики і т.п.), чи ти їздив лопатою копати - премія має бути! А не "з лопатою - це нєщітаєцццо"!
Яке нах "нєщітаєцццо"??? Ти знаходишся в 3-4рази ближче до орків, ніж як би ти був біля гармати в бліндажі!!! А ворожих дронів там теж в рази більше!!!
3. Відпустка має бути не двічі на рік, а 4рази! Щоквартально!
4. І, як не крути, але мають, МАЮТЬ бути ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
Тобто, контракт на рік! А далі, або маєш рік відпустки, а потім знову мусиш на рік йти!
Або продовжуєш контракт ще на рік, при цьому отримуєш плюшку 200К на карту, або місячну відпустку(на свій вибір)


Отак непомітно, але я написав не тільки "умови для себе", але і чіткий план для нормальної мобілізації - мотивованої мобілізації! А також для високого морального духу хлопців, що зараз на фронті!
Взагалі, для СИЛЬНОЇ/ПОТУЖНОЇ армії ЗСУ!

Одне лише погано - фантастика буває лише в книжках і фільмах!)))



На всяк випадок я тобі напомню твій "нічний позив "(скоріш за все після того як жінка сковородою приліпила ).
"якщо б просто, сидів би умовний Холява в тилу на відпочинку після бойового дежурства і раптом плюнув на все і пішов в сзч - то це НЕ є дизертирство і ти б не був би дизертиром, а просто - сзчешником."

Це ж ти писав -ДІЗЕРТИР ?
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5059
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
  #<1 ... 1224712248122491225012251 ... 12254>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 82703
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256612
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 901601
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.