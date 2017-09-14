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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 січ, 2025 12:40
detroytred написав:
Теоретичний варіант, в принципі, є.
Дадуть йому гарантії, що чіпати не будуть.
Його і так ніхто чіпати не буде.
Він нічого кримінального не зробив.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 12:43
ЛАД написав:
Я буду долго смеяться над нашими форумными "экспертами", если на очередных выборах снова выберут Зеленского.
Тут, помню, в 2019 тоже с большим преимуществом побеждал Порошенко.
Особисто я емігрую. Навіть в СЗЧ піду, якщо контракт не закінчиться до того часу.
Я готовий воювати за країну, але не готовий жити в суспільстві невиліковних до***ів.
ЛАД написав:
В вересні 22 року, дійсно, була.
Зараз - ні. Від інших засобів і методів суть міняється достатньо суттєво.
Суть - вилучення людей з промисловості і залучення до Збройних Сил.
Якість і результат від методів залежать, суть - не сильно.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Чет 30 січ, 2025 12:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 12:45
andrijk777 написав: detroytred написав:
Теоретичний варіант, в принципі, є.
Дадуть йому гарантії, що чіпати не будуть.
Його і так ніхто чіпати не буде.
Він нічого кримінального не зробив.
Навіть якщо так, то переформулюю "нечіпання" --- мова нехай навіть не про минуле, а про можливість і далі спокійно жити та успішно займатися бізнесом в Україні.
Для цього повинні не чіпати.
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detroytred
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Додано: Чет 30 січ, 2025 12:45
andrijk777 написав: detroytred написав:
Теоретичний варіант, в принципі, є.
Дадуть йому гарантії, що чіпати не будуть.
Його і так ніхто чіпати не буде.
Він нічого кримінального не зробив.
Скажімо так: поки не обговорюється назагал, що він зробив і що повинен був зробити на посаді, але не зробив/саботував. Про куди поділася міжнародна допомога, "підготовку" до вторгнення, домовленності з федерацією, вагнергейт, Оман, дивні рішення перед початком вторгнення і т.і.
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whois2010
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Додано: Чет 30 січ, 2025 12:51
stm написав: UA написав:
Можешь зарабатывать - зарабатывай.
Я ж За.
Хочешь страдать считая себя пиздец каким предсказателем с 2019, я против. У меня логика превалирует над эмоциями и как-то странно в стане с такой корупционной составляющей на каждом шагу видеть зажиточных страдальцев-предсказателей.
Хочешь быть против, будь против.
Меня всё устраивает.
Денег не дам.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 12:53
whois2010 написав: ЛАД написав:
Я буду долго смеяться над нашими форумными "экспертами", если на очередных выборах снова выберут Зеленского.
Тут, помню, в 2019 тоже с большим преимуществом побеждал Порошенко.
А швидше за все так і буде: 10 мільйонів пенсіонерів без критичного мислення проголосують за "красівого" замість умовної Лани Зеркаль. Тож всі, хто не платить податки, не повинні мати права голосу.
Лана Зеркаль - умная и толковая женщина, но ... не политик.
"10 мільйонів пенсіонерів" очень много лет платили
податки. И у многих из них мышление (в т.ч. и "критическое") развито гораздо лучше, чем у многих действующих "платників податків", даже крупных.
Сегодняшнее "критичне мислення" обусловлено достаточно простенькими причинами - не может быть высокий рейтинг у генерала, терпящего поражения. Точно так же и у президента. Дали бы нам в 2023 больше оружия, успешнее прошло бы наше наступление, "критиков" было бы гораздо меньше, а рейтинги зашкаливали бы.
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ЛАД
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Додано: Чет 30 січ, 2025 12:55
whois2010 написав:
А швидше за все так і буде: 10 мільйонів пенсіонерів без критичного мислення проголосують за "красівого" замість умовної Лани Зеркаль. Тож всі, хто не платить податки, не повинні мати права голосу.
Думаете?
Хіба Юля пенсам не ближча?
Юля вміє розмовляти з песами на рівні маестро Черновецького.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 12:57
andrijk777 написав: detroytred написав:
Теоретичний варіант, в принципі, є.
Дадуть йому гарантії, що чіпати не будуть.
Його і так ніхто чіпати не буде.Він нічого кримінального не зробив.
Жарт?
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Додано: Чет 30 січ, 2025 13:01
detroytred написав: UA написав:
Толку що він лежить на дивані та ЗА?.
Так про те і кажу, що з дивану свідомих не забирають.
Чому???
Приєднуюсь до питання. Чому свідомих з дивану не забирають?
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Додано: Чет 30 січ, 2025 13:05
UA написав: detroytred написав: UA написав:
Толку що він лежить на дивані та ЗА?.
Так про те і кажу, що з дивану свідомих не забирають.
Чому???
Приєднуюсь до питання. Чому свідомих з дивану не забирають?
тому що це псевдо свідомі. трушні з першого дня на фронті.
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