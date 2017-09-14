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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 122491225012251122521225312254>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:07

  andrijk777 написав:Що ви вкладаєте в поняття "сімейні цінності"?
По-моєму виділене прямо говорить що сімейні цінності вже зникли.

Что женщина теперь не зависит от мнения общества и имеет достаточно денег и карьеру. Это не проблема женщин, нам всё ок. Это проблема мужчин, как так их таких охуенных могут поменять.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:08

  ЛАД написав:Я буду долго смеяться над нашими форумными "экспертами", если на очередных выборах снова выберут Зеленского.
Тут, помню, в 2019 тоже с большим преимуществом побеждал Порошенко.

По-моєму шансів у Зе нуль. Але не знаю настроїв "прифронтової" України - Харкова, Запоріжжя, Херсона, Дніпра.
Не правда. В 2019 "спочатку" перемагала Тимошенко. Потім лідерство перейшло до Зеленського. Порошенко фактично ТОП1 і не був ні разу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:11

  detroytred написав:І як можна було з такого!!! дійсно унікального матеріалу, зробити чувака звичайного .... якому тепер все пофіг і мрія звільнитися за будь-що? Як?

Проще простого.
Значительно проще, чем из закоренелого цмнника.
Чем больше идеализма и высоких ожиданий, тем глубже разочарование.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:12

  stm написав:
  andrijk777 написав:Що ви вкладаєте в поняття "сімейні цінності"?
По-моєму виділене прямо говорить що сімейні цінності вже зникли.

Что женщина теперь не зависит от мнения общества и имеет достаточно денег и карьеру. Это не проблема женщин, нам всё ок. Это проблема мужчин, как так их таких охуенных могут поменять.

Та немає проблем у нас, заспокойтесь :) Заробляйте побільше грошей, буде легше в родині купувати дорогі речі :)
А як вам родина непотрібна - теж добре. Є ті, кому потрібна. Кожному своє.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:13

  andrijk777 написав:
  UA написав:3. Скороченням фінансування та погрозами розслідування за вже вкрадене змусять Найвиличнішого поступитися владою на користь Найнепридатнішого.
Скоріше всього не через вибори, в через тимчасовий уряд нац. єдності.

І як ви це уявляєте на практиці? Трамп підпише указ: "Поміняти Зе на За". :D
Вибачте, але я вважаю наївними людей які вважають що Зе добровільно поступиться владою. Це нереально по-моєму.
Тим більше у Зе є більш лайтовий варіант: Перемир'я -> Вибори. Хай народ обирає.
Я вважаю це єдиним реальним варіантом зміни Зе. Не вийде його усунути від влади як Янека, він ж "не втік".

Арахамія Голова ВРУ, і йому передача повноважень до виборів
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:14

  stm написав:
  andrijk777 написав:Що ви вкладаєте в поняття "сімейні цінності"?
По-моєму виділене прямо говорить що сімейні цінності вже зникли.

Что женщина теперь не зависит от мнения общества и имеет достаточно денег и карьеру. Это не проблема женщин, нам всё ок. Это проблема мужчин, как так их таких охуенных могут поменять.


ну так я же и говорю - развели как котят.
биологически у женщин больше прав и это не исправить а социально добились равноправия.
в итоге суммирующий вектор прав у женщин оказался больше :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:У меня логика превалирует над эмоциями

Правды ради - логика имеет законы. Основные из законов звучат так:
- Закон тождества. В процессе умозаключения всякое высказывание и суждение должны оставаться тождественными самим себе
- Закон непротиворечия. Два противоположных суждения не могут быть истинными в одно и то же время и в одном и том же отношении
- Закон исключённого третьего. Из двух противоречащих суждений одно истинно, другое ложно, а третьего не дано
- Закон достаточного основания. Никакое суждение не может утверждаться без достаточного основания

Учитывая что все вами тут рассказываемое идет мимо этих законов - о какой логике идет речь?


  Wirująświatła написав:dimo_0n 2 раза перечитал и кроме того что прошёл месяц не нашёл ни капли смысла в написанном

А вы ищите смысл в этой ветке, где общаются 10 человек, поливая друг-друга фекалиями и поочередно отправляя на фронт? Мне вас жаль... Столько времени уходит впустую )))
Востаннє редагувалось dimo_0n в Чет 30 січ, 2025 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:16

  stm написав:
  andrijk777 написав:Що ви вкладаєте в поняття "сімейні цінності"?
По-моєму виділене прямо говорить що сімейні цінності вже зникли.

Что женщина теперь не зависит от мнения общества и имеет достаточно денег и карьеру. Это не проблема женщин, нам всё ок. Это проблема мужчин, как так их таких охуенных могут поменять.

ребенок думает что весь мир крутится вокруг него, вы думаете мир крутится вокруг женщин. Ага представляю как дамочка 40+ с 2мя детьми меняет мужиков, каждый просто мечтает кормить чужих детей, а по итогу услышать от них "ты мне никто".

Если вы про бездетных женщин то так оно +/- и есть с БОЛЬШОЙ поправкой на то, чьи материально-бытовые условия лучше (тот и выбирает партнера). Иначе получится, что голодранка из Бердычева приехала в Киев и устроила кастинг среди богачей, с кем ей жить. В лучшем случае ей светит такой же голодранец в широком диапазоне возраст/интеллект, в худшем - вдовец 50+ с панелькой на трое и зарплатой 300 долл. На которую даже по центру не погуляешь, разве что вино и мороженое из атб брать с собой .
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 13:21, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:16

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Я буду долго смеяться над нашими форумными "экспертами", если на очередных выборах снова выберут Зеленского.
Тут, помню, в 2019 тоже с большим преимуществом побеждал Порошенко.

Особисто я емігрую. Навіть в СЗЧ піду, якщо контракт не закінчиться до того часу.
Я готовий воювати за країну, але не готовий жити в суспільстві невиліковних до***ів.
Чего ж не уехали раньше?
Считаете, что Ющенко, Янукович, Порошенко были лучше Зеленского?
Ой, вряд ли.
  ЛАД написав:В вересні 22 року, дійсно, була.
Зараз - ні. Від інших засобів і методів суть міняється достатньо суттєво.

Суть - вилучення людей з промисловості і залучення до Збройних Сил.
Якість і результат від методів залежать, суть - не сильно.

Меняется и суть.
Когда во время 2 МВ масштабами дезертирства можно было пренебречь, это одно. При сегодняшних масштабах это совсем другое (простите, но "сзч" считаю "культурным" названием дезертирства). Думаю, среди "добровольцев" (даже за деньги) % дезертирства значительно ниже.
Кроме того, скорее всего, большинство "добровольцев" из деперессивных районов, где промышленность и так в упадке. Статистики, естественно, не имею, чисто логика.
А "вилучення людей з промисловості" - не слышал о сильной нехватке людей в оборонной промышленности РФ. Во время войны это основное.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:17

  ЛАД написав:Лана Зеркаль - умная и толковая женщина, но ... не политик.

Про Зеркаль я ж написав "умовно". З іншого боку, не вважаєте що прийшов саме час розумних спеціалістів - юристів, економістів, соціологів, технарів, які будуть витягувати країну з прірви , а не красівих політиків, які не несуть відповідальності за свої вчинки та рішення?
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