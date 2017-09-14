Что женщина теперь не зависит от мнения общества и имеет достаточно денег и карьеру. Это не проблема женщин, нам всё ок. Это проблема мужчин, как так их таких охуенных могут поменять.
|
|
|
Додано: Чет 30 січ, 2025 13:07
Что женщина теперь не зависит от мнения общества и имеет достаточно денег и карьеру. Это не проблема женщин, нам всё ок. Это проблема мужчин, как так их таких охуенных могут поменять.
Додано: Чет 30 січ, 2025 13:08
По-моєму шансів у Зе нуль. Але не знаю настроїв "прифронтової" України - Харкова, Запоріжжя, Херсона, Дніпра.
Не правда. В 2019 "спочатку" перемагала Тимошенко. Потім лідерство перейшло до Зеленського. Порошенко фактично ТОП1 і не був ні разу.
Додано: Чет 30 січ, 2025 13:11
Додано: Чет 30 січ, 2025 13:12
Та немає проблем у нас, заспокойтесь Заробляйте побільше грошей, буде легше в родині купувати дорогі речі
А як вам родина непотрібна - теж добре. Є ті, кому потрібна. Кожному своє.
Додано: Чет 30 січ, 2025 13:13
Арахамія Голова ВРУ, і йому передача повноважень до виборів
Додано: Чет 30 січ, 2025 13:14
ну так я же и говорю - развели как котят.
биологически у женщин больше прав и это не исправить а социально добились равноправия.
в итоге суммирующий вектор прав у женщин оказался больше
Додано: Чет 30 січ, 2025 13:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Правды ради - логика имеет законы. Основные из законов звучат так:
- Закон тождества. В процессе умозаключения всякое высказывание и суждение должны оставаться тождественными самим себе
- Закон непротиворечия. Два противоположных суждения не могут быть истинными в одно и то же время и в одном и том же отношении
- Закон исключённого третьего. Из двух противоречащих суждений одно истинно, другое ложно, а третьего не дано
- Закон достаточного основания. Никакое суждение не может утверждаться без достаточного основания
Учитывая что все вами тут рассказываемое идет мимо этих законов - о какой логике идет речь?
А вы ищите смысл в этой ветке, где общаются 10 человек, поливая друг-друга фекалиями и поочередно отправляя на фронт? Мне вас жаль... Столько времени уходит впустую )))
Востаннє редагувалось dimo_0n в Чет 30 січ, 2025 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 січ, 2025 13:16
ребенок думает что весь мир крутится вокруг него, вы думаете мир крутится вокруг женщин. Ага представляю как дамочка 40+ с 2мя детьми меняет мужиков, каждый просто мечтает кормить чужих детей, а по итогу услышать от них "ты мне никто".
Если вы про бездетных женщин то так оно +/- и есть с БОЛЬШОЙ поправкой на то, чьи материально-бытовые условия лучше (тот и выбирает партнера). Иначе получится, что голодранка из Бердычева приехала в Киев и устроила кастинг среди богачей, с кем ей жить. В лучшем случае ей светит такой же голодранец в широком диапазоне возраст/интеллект, в худшем - вдовец 50+ с панелькой на трое и зарплатой 300 долл. На которую даже по центру не погуляешь, разве что вино и мороженое из атб брать с собой .
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 13:21, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Чет 30 січ, 2025 13:16
Чего ж не уехали раньше?
Считаете, что Ющенко, Янукович, Порошенко были лучше Зеленского?
Ой, вряд ли.
Меняется и суть.
Когда во время 2 МВ масштабами дезертирства можно было пренебречь, это одно. При сегодняшних масштабах это совсем другое (простите, но "сзч" считаю "культурным" названием дезертирства). Думаю, среди "добровольцев" (даже за деньги) % дезертирства значительно ниже.
Кроме того, скорее всего, большинство "добровольцев" из деперессивных районов, где промышленность и так в упадке. Статистики, естественно, не имею, чисто логика.
А "вилучення людей з промисловості" - не слышал о сильной нехватке людей в оборонной промышленности РФ. Во время войны это основное.
Додано: Чет 30 січ, 2025 13:17
Про Зеркаль я ж написав "умовно". З іншого боку, не вважаєте що прийшов саме час розумних спеціалістів - юристів, економістів, соціологів, технарів, які будуть витягувати країну з прірви , а не красівих політиків, які не несуть відповідальності за свої вчинки та рішення?
|