Додано: Чет 30 січ, 2025 13:16

stm написав: andrijk777 написав: Що ви вкладаєте в поняття "сімейні цінності"?

По-моєму виділене прямо говорить що сімейні цінності вже зникли. Що ви вкладаєте в поняття "сімейні цінності"?По-моєму виділене прямо говорить що сімейні цінності вже зникли.

Что женщина теперь не зависит от мнения общества и имеет достаточно денег и карьеру. Это не проблема женщин, нам всё ок. Это проблема мужчин, как так их таких охуенных могут поменять. Что женщина теперь не зависит от мнения общества и имеет достаточно денег и карьеру. Это не проблема женщин, нам всё ок. Это проблема мужчин, как так их таких охуенных могут поменять.

ребенок думает что весь мир крутится вокруг него, вы думаете мир крутится вокруг женщин. Ага представляю как дамочка 40+ с 2мя детьми меняет мужиков, каждый просто мечтает кормить чужих детей, а по итогу услышать от них "ты мне никто".Если вы про бездетных женщин то так оно +/- и есть с БОЛЬШОЙ поправкой на то, чьи материально-бытовые условия лучше (тот и выбирает партнера). Иначе получится, что голодранка из Бердычева приехала в Киев и устроила кастинг среди богачей, с кем ей жить. В лучшем случае ей светит такой же голодранец в широком диапазоне возраст/интеллект, в худшем - вдовец 50+ с панелькой на трое и зарплатой 300 долл. На которую даже по центру не погуляешь, разве что вино и мороженое из атб брать с собой .