У Києві школярі гралися у "ТЦК" і ледь не покалічились
"Добрий день, шановні батьки! Переговоріть з дітьми про наслідки небезпечних ігор. Сьогодні під час перерви діти грали в гру "ТЦК" і виконували захват рукою шиї, що ледве не зламали носа. Пояснювальні написані, розмову з заступником директора з виховної роботи провели!" https://tsn.ua/exclusive/u-kiyevi-shkol ... 55047.html
ЛАД написав:Считаете, что Ющенко, Янукович, Порошенко были лучше Зеленского?
Та всі крім Януковича були краще Зеленського.
ЛАД написав:Кроме того, скорее всего, большинство "добровольцев" из деперессивных районов, где промышленность и так в упадке. Статистики, естественно, не имею, чисто логика. А "вилучення людей з промисловості" - не слышал о сильной нехватке людей в оборонной промышленности РФ. Во время войны это основное.
Хтось з чиновників у нарізці Мілова озвучував цифру 253 тис. незакритих вакансій. Використання студентів в Алабузі також якби натякає. Та й не основне, бо Росія, на відміну від України намагаєтсья грати в ринкову економіку і платити мобілізованим...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 30 січ, 2025 13:23, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Я буду долго смеяться над нашими форумными "экспертами", если на очередных выборах снова выберут Зеленского. Тут, помню, в 2019 тоже с большим преимуществом побеждал Порошенко.
По-моєму шансів у Зе нуль. Але не знаю настроїв "прифронтової" України - Харкова, Запоріжжя, Херсона, Дніпра. Не правда. В 2019 "спочатку" перемагала Тимошенко. Потім лідерство перейшло до Зеленського. Порошенко фактично ТОП1 і не був ні разу.
Я писал о преимуществе Порошенко на форуме. О лидерстве Тимошенко не помню. Перед выборами точно основными противниками считались По и Зе. Сегодня шансы Зе, действительно, не очень велики. Но если не появится какой-то новый кандидат, то вполне реальные. Не знаю, кто из "старых" политиков мог бы составить ему конкуренцию.
jump написав:"Добрий день, шановні батьки! Переговоріть з дітьми про наслідки небезпечних ігор. Сьогодні під час перерви діти грали в гру "ТЦК" і виконували захват рукою шиї, що ледве не зламали носа. Пояснювальні написані, розмову з заступником директора з виховної роботи провели!"
Дети в подвале играли в гестапо: Зверски замучен сантехник Потапов. Ноги гвоздями прибили к затылку, Но он не выдал, где спрятал бутылку.
під час перерви діти грали в гру "ТЦК" швидка с переламами забрала фізрука
хто володіє мовою? потрібно ще 2 рядки
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 13:26, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:І як можна було з такого!!! дійсно унікального матеріалу, зробити чувака звичайного .... якому тепер все пофіг і мрія звільнитися за будь-що? Як?
Проще простого. Значительно проще, чем из закоренелого цмнника. Чем больше идеализма и высоких ожиданий, тем глубже разочарование.
Бесспорно.
Але я не про механізм, а про навіщо? Навіщо спотворили отакий унікальний матеріал?
Зробили б з нього ідеальну робочу конягу ... і пахав би він чесно, бескорисно, добросовісно-якісно за безцінь на благо цих самих його командирів та країни. А так - знайшли алмаз і замість того, щоб огранити його і залучити за призначенням, тупо розтовкли та плюнули. Ні собі, ні йому, ні людям (країні). Як можна було отак?