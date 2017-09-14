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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1225012251122521225312254>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:18

  UA написав:Як, як толковий керівник змушує звільнитися безтолкового співробітника. Створить нестерпні умови.
В є не забувайте хто Україну утримує.

Трамп не керівник Зе.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:20

У Києві школярі гралися у "ТЦК" і ледь не покалічились :lol:

"Добрий день, шановні батьки! Переговоріть з дітьми про наслідки небезпечних ігор. Сьогодні під час перерви діти грали в гру "ТЦК" і виконували захват рукою шиї, що ледве не зламали носа. :oops: Пояснювальні написані, розмову з заступником директора з виховної роботи провели!"
https://tsn.ua/exclusive/u-kiyevi-shkol ... 55047.html
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:20

  UA написав:Приєднуюсь до питання. Чому свідомих з дивану не забирають?

Забирают.
Но тот, кого забрали, сразу оказывается не на диване. Тот, кто склонен задавать такие вопросы, сразу исключает забранных из рассмотрения.
Мобилизация вместе с диваном, увы, не предусмотрена.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Считаете, что Ющенко, Янукович, Порошенко были лучше Зеленского?

Та всі крім Януковича були краще Зеленського.
  ЛАД написав:Кроме того, скорее всего, большинство "добровольцев" из деперессивных районов, где промышленность и так в упадке. Статистики, естественно, не имею, чисто логика.
А "вилучення людей з промисловості" - не слышал о сильной нехватке людей в оборонной промышленности РФ. Во время войны это основное.

Хтось з чиновників у нарізці Мілова озвучував цифру 253 тис. незакритих вакансій. Використання студентів в Алабузі також якби натякає.
Та й не основне, бо Росія, на відміну від України намагаєтсья грати в ринкову економіку і платити мобілізованим...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 30 січ, 2025 13:23, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:22

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Я буду долго смеяться над нашими форумными "экспертами", если на очередных выборах снова выберут Зеленского.
Тут, помню, в 2019 тоже с большим преимуществом побеждал Порошенко.

По-моєму шансів у Зе нуль. Але не знаю настроїв "прифронтової" України - Харкова, Запоріжжя, Херсона, Дніпра.
Не правда. В 2019 "спочатку" перемагала Тимошенко. Потім лідерство перейшло до Зеленського. Порошенко фактично ТОП1 і не був ні разу.

Я писал о преимуществе Порошенко на форуме.
О лидерстве Тимошенко не помню. Перед выборами точно основными противниками считались По и Зе.
Сегодня шансы Зе, действительно, не очень велики. Но если не появится какой-то новый кандидат, то вполне реальные. Не знаю, кто из "старых" политиков мог бы составить ему конкуренцию.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:23

  jump написав:"Добрий день, шановні батьки! Переговоріть з дітьми про наслідки небезпечних ігор. Сьогодні під час перерви діти грали в гру "ТЦК" і виконували захват рукою шиї, що ледве не зламали носа. Пояснювальні написані, розмову з заступником директора з виховної роботи провели!"

Дети в подвале играли в гестапо:
Зверски замучен сантехник Потапов.
Ноги гвоздями прибили к затылку,
Но он не выдал, где спрятал бутылку.

під час перерви діти грали в гру "ТЦК"
швидка с переламами забрала фізрука

хто володіє мовою? потрібно ще 2 рядки
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 13:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:25

  Сибарит написав:
  detroytred написав:І як можна було з такого!!! дійсно унікального матеріалу, зробити чувака звичайного .... якому тепер все пофіг і мрія звільнитися за будь-що? Як?

Проще простого.
Значительно проще, чем из закоренелого цмнника.
Чем больше идеализма и высоких ожиданий, тем глубже разочарование.

Бесспорно.

Але я не про механізм, а про навіщо?
Навіщо спотворили отакий унікальний матеріал?

Зробили б з нього ідеальну робочу конягу ... і пахав би він чесно, бескорисно, добросовісно-якісно за безцінь на благо цих самих його командирів та країни.
А так - знайшли алмаз і замість того, щоб огранити його і залучити за призначенням, тупо розтовкли та плюнули.
Ні собі, ні йому, ні людям (країні).
Як можна було отак?
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:25

  Сибарит написав:
  UA написав:Приєднуюсь до питання. Чому свідомих з дивану не забирають?

Забирают.
Но тот, кого забрали, сразу оказывается не на диване. Тот, кто склонен задавать такие вопросы, сразу исключает забранных из рассмотрения.
Мобилизация вместе с диваном, увы, не предусмотрена.


який же це свідомий якщо його ЗАБРАЛИ ?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:26

  tester7336 написав:
  UA написав:
  detroytred написав:.............
Так про те і кажу, що з дивану свідомих не забирають.
Чому???

Приєднуюсь до питання. Чому свідомих з дивану не забирають?


тому що це псевдо свідомі. трушні з першого дня на фронті.

трушні пішли самі.
"псевдо" треба мобілізувати.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:юристів, економістів, соціологів, технарів, які будуть витягувати країну з прірви ,

Де вони візьмуть гроші на це?
Дюрі-бачі
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